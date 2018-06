Bulldog Zsa Zsa is uitgeroepen tot allerlelijkste hond ter wereld

Of je ‘m wilt winnen is de vraag, maar bulldog Zsa Zsa uit de Verenigde Staten krijgt ‘m toch echt: de prijs voor de lelijkste hond ter wereld.

Haar lange tong steekt uit haar bek en ze kijkt allesbehalve vriendelijk: de jury van de World’s Ugliest Dog Contest vond unaniem dat de prijs voor lelijkste hond ter wereld toebehoorde aan de 9-jarige Zsa Zsa. De viervoeter won de award gister in Petaluma, vlak bij San Francisco. Het is dit jaar de dertigste keer dat de prijs wordt uitgereikt en hoewel het wellicht niet de leukste prijs is om te winnen, is de gedachte erachter sympathiek: de organisatie wil ermee laten zien dat ook bij huisdieren echte schoonheid vanbinnen zit.

Het baasje van Zsa Zsa, die overigens tijdens de wedstrijd constant op de grond neerplofte terwijl hij over een catwalk moest lopen, krijgt een beker en 1.500 dollar.

Bron: NOS. Beeld: ANP, iStock