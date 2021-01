Winterwonderland in Zuid-Limburg: lokaal wel 10 centimeter sneeuw

Anderhalf jaar woonde Lars, inmiddels zeventien, in een instelling. Hij liep zes keer weg. Omdat de rechterlijke machtiging uiteindelijk verliep, hoefde hij niet meer terug. Hij heeft nu een kamer in een woongroep voor jongeren die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen wonen. Dat verloopt niet vlekkeloos.

We zitten erin, in het nieuwe jaar. Zonder ernstige kleerscheuren. Tijdens de jaarwisseling ben ik uitgenodigd bij een bevriend gezin uit mijn oude woonbuurt. Omdat de vriendin waar ik normaliter naar toe ga, ruzie heeft met haar ega en omdat hier wel meer bevriende vrouwelijke singles zijn, besluit ik het aanbod aan te nemen. Het is best leuk, we zitten aan lange aan elkaar geschoven tafels. Honden en kinderen dartelen met elkaar over de vloer. Al treft de familiale gezelligheid me als een dolk in mijn hart. Verdorie, een paar jaar terug was ik ook nog een leuk blij gezin.

Bente is bij een vriendinnetje. Ze is dol op vuurwerk en verheugde zich erg op de ingeslagen collectie van de vader des huizes, die bekend staat als vuurwerk magnaat. We hebben afgesproken om elkaar om 23.45 uur bij ons thuis te treffen, zodat we toch het nieuwe jaar samen kunnen inluiden. Waar Lars is, weet niemand. Ik kan alleen maar bidden dat hij ongeschonden de nacht door komt.

Gescheiden

Even voor het grote vuur festijn losbarst, fiets ik onze straat in. En sluit Bente in mijn armen. Samen steken we nog wat fonteinen af. Dan wil ze nog even rondlopen door de buurt. Het is Nieuwjaar en ik sta alleen op straat. Ik voel me enorm gescheiden. Gelukkig wenkt de buurvrouw van het hoekje mij; ze is aardig en stralend, ze hebben een feestje thuis. Ik meng me in het gedruis. Haar puberkinderen zijn er ook, vieren feest met vrienden. Het is een hok vol jonge blije mensen. Het steekt wederom maar ik duw de sombere gevoelens weg. Somberen helpt niet, ik moet doorzetten.

Als Lars de volgende dag tegen lunchtijd levend en wel binnenwandelt, ben ik opgelucht. Weer een jaarwisseling overleefd. Hij wil niet echt vertellen hoe hij het gehad heeft en mompelt wat.

Juf

Bij een nieuw jaar horen nieuwe uitdagingen. Ik ben gevraagd een module les te geven aan de Hogeschool op de afdeling Creative Business. Blogles om precies te zijn. Ik sta voor een klas met 34 pubers die ik blogteksten moet leren schrijven voor een magazine. Korte, bondige en bij voorkeur geestige en emotioneel rake teksten. Hoewel ik in het begin enorm worstel met de techniek (verdorie, hoe werkt dat nou, zo’n digibord?) vind ik het superleuk om de kids te vertellen over mijn eigen werk, om ze helpen bij het bedenken van onderwerpen en invalshoeken. Ze moeten in groepjes samenwerken. Confronterend om te merken hoe gemotiveerd deze 34 jonge luitjes zijn om een diploma te halen. Ze luisteren naar mij, de juf, en maken huiswerk. Zij wel….

Inbraak

Op een vrijdagavond halverwege de maand januari, heb ik een vol program. Eerst viert een hartsvriendin haar verjaardag. Erna heb ik een moeder diner in een hotel; een jaarlijks terugkerend event, georganiseerd door de voetbalclub waar Bente lid is en Lars ooit lid van was. En zelfs in de selectie speelde, totdat hij ging blowen en op zondag zijn bed niet meer uitkwam voor een potje voetbal. Wanneer ik na de verjaardag thuis voor mijn kledingkast sta om te bedenken in welke feestelijke outfit ik me zal hijsen, gaat de telefoon. De politie. Om te vertellen dat Lars is aangehouden op verdenking van inbraak vorig jaar december. Hij zou door de eigenaar van de winkel herkend zijn op videobeelden. En of ik even langs kan komen op het bureau met wat schone kleren, want hij moet een nachtje blijven. Oh my God! Ik gooi de goudkleurige broek die ik aan wilde trekken op de grond, ren naar de kast van Lars en pak wat kleren. Een schone onderbroek, een joggingbroek en een sweater. Ik zeg het dineetje af. Vanwege onverwachte omstandigheden. De echte reden verzwijg ik, het helpt Lars niet als alle dames over hem gaan praten. Gelukkig vraagt niemand door.

Gevangenispak

Ik fiets gauw naar het politiebureau dat gelukkig niet ver weg is. Daar tref ik een obstinate Lars; gehuld in een jumpsuit gemaakt van ziekenhuismateriaal. Het geval bedekt hem vanaf zijn voeten tot aan zijn nek. Zijn eigen kleding heeft hij moeten afgeven. Dit om te voorkomen dat verdachten iets in eventuele zakken kunnen verbergen of zichzelf iets kunnen aandoen met bijvoorbeeld de veters uit hun schoenen. “Verdomme ma, het is niet eerlijk, ik heb niets gedaan” gromt hij. Hij is duidelijk zeer gestresst. Ook zijn telefoon heeft hij moeten inleveren, die zal door de politie worden uitgelezen, in de hoop daar bruikbare informatie in te vinden. Mijn aanwezigheid kalmeert Lars een beetje. Ik beloof contact te onderhouden met zijn advocaat.

Die nacht lig ik te woelen in bed. En denk aan Lars, in zijn blauwe gevangenispak, op een matras in een politiecel een paar kilometer verderopl. En aan de snee in zijn hand, vorige maand. Dat was toch veroorzaakt door een kapot glas op een feestje?

Ik weet dat hij slechte vrienden heeft. Dat hij rarde dingen doet. Dat zijn hoofd een chaos is.

Vrijgelaten

De volgende dag verstrijkt tergend langzaam. De advocaat brengt mij halverwege de dag verslag uit. Lars is verhoord, heeft gezegd dat hij niets met de inbraak te maken heeft. Hij zal ‘s middags nog een keer verhoord worden. Ik doe boodschappen op de markt, bel met twee vriendinnen die met mij meeleven. Ik kook en wacht. Onbegrijpelijk toch hoe de buiten- en binnenwereld ogenschijnlijk logisch naast elkaar kunnen bestaan. Dat je kunt lachen op een verjaardag en een paar uur later stress hebt omdat je kind verdacht wordt van een inbraak. Mijn telefoon gaat en een politieagent zegt dat Lars wordt vrijgelaten. Ook de advocaat neemt nog even contact op; hij is op het bureau geweest om de desbetreffende videobeelden te bekijken. Volgens hem zijn de daders onherkenbaar en is het welhaast onmogelijk om vast te stellen dat het om Lars gaat. De zaak wordt geschorst.

Bakkersschool

En door gaat het leven weer. Ik werk, Bente gaat naar school, ik ga naar mijn boekenclub avondje. Lars heeft een intakegesprek op het ROC afdeling horeca, dit keer fietst Winfred alias Beer Balou mee. Gelukkig wordt Lars aangenomen. Weliswaar op het allerlaagste niveau, omdat hij over geen enkel diploma beschikt. Daar baalt hij van. Maar men is bereid hem een kans te geven, mits hij aan het eisenpakket voldoet. Hij moet gedurende 20 weken 100% aanwezigheid hebben en twee dagen per week stage lopen. Na deze periode zal worden besloten of hij kan doorstromen naar een hoger niveau. Ik ben blij dat hij overdag iets te doen heeft. En fiets naar zijn school om kennis te maken met zijn mentor; een knappe vrolijke brunette. De school oogt licht en ruim, kinderen in bakkerskleding lopen bedrijvig rond. Ik heb Lars nog nooit iets zien koken of bakken voor een ander. Duimen dat hij het hier volhoudt.

Volgende week: de Raad van Kinderbescherming start een onderzoek