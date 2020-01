Zwangere hond Jip nooit opgehaald uit hondenpension na vakantie

Haar baasjes gingen op vakantie, dus hond Jip mocht ook een paar nachtjes logeren in een hondenpension aan de kust. Maar de 7-jarige en zwangere herdershond werd nooit meer opgehaald door haar familie.

En daarom zoeken de verzorgers van Dierentehuis Kennemerland nu een nieuw thuis voor de viervoeter.

Medewerkster Kirsten laat aan NH Nieuws weten dat Jip in een pension in Zandvoort werd binnengebracht, maar dat de eigenaar de herdershond nooit meer op kwam halen. “Toen hebben wij hem in huis genomen”, vertelt de verzorgster. Helaas is Jip niet het enige beestje dat dit overkomt. Kirsten: “Erg triest, maar het komt vaker voor dat eigenaren op deze manier van hun huisdier af proberen te komen.”

Geen roze wolk

Op het moment dat Jip werd achtergelaten in het pension, kwamen de medewerkers er ook nog achter dat het beestje drachtig was. Al haar puppy’s hebben inmiddels een nieuw thuis gevonden, maar Jip nog niet. De verzorgers van het dierentehuis hopen dan ook dat de kersverse moeder gauw bij een nieuwe, lieve familie terecht komt. “Ik ben gek op een balletje, samen wandelen en naast de fiets lopen. En ook samen op cursus lijkt mij geweldig”, schrijft het tehuis bij een lieve foto van Jip op Facebook.

Mensen die Jip graag een thuis willen bieden, kunnen contact opnemen met het Dierentehuis.

Bron: Dierentehuis Kennemerland. Beeld: iStock