Deze lifehack verwijdert zwarte brandvlekken van je strijkijzer

Bij een nieuw jaar horen natuurlijk nieuwe modetrends. En wij hebben er eentje voor je. Déze modekleur ga je in 2021 namelijk nog heel veel zien. En voor wie dit jaar wil knallen in die kleur, zochten wij alvast wat inspiratie.

De modekleur die we in 2021 heel veel gaan zien is misschien een wat heftig kleurtje, maar flitsend is hij zeker. Het gaat namelijk om knalroze. Deze kleur straalt lef én vrouwelijkheid uit. Dus wie wel van een outfit met een beetje pit houdt, is dit de perfecte kleur. En het is een stuk makkelijker te dragen dan je zou verwachten.

Knalroze

Knalroze is niet alleen een goede modekleur voor de zomer, ook in de winter is deze kleur heel erg geschikt. Niet alleen omdat het de grauwe dagen een beetje opleukt, ook omdat de kleur makkelijk te combineren is. Zo gaat deze kleur goed samen met een witte of zwarte basis. Maar ook combineert roze goed met andere felle kleuren. Je kunt een outfit dragen die helemaal roze is, maar ook kiezen voor een knalroze item of accessoire.