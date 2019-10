Trends komen en gaan, zeker als het op kerstversiering aankomt. Vorig jaar was het nog hip om roze ballen in je boom te hangen. Nu gaan we volgens trendwatchers voor zwart.

Niet alleen zwarte kerstversiering, maar zelfs compleet zwarte kerstbomen.

Advertentie

Kerst vieren in zwart

Het voordeel van kunstkerstbomen is dat je ze in bijna alle kleuren kunt kopen. Groen, wit, rood, zilver, goud… en dus ook zwart. En het grote pluspunt van een zwarte kerstboom, is dat het niet uitmaakt wat voor kleur kerstversiering je erin hangt. Alles staat er goed bij. Toch zijn er wel enkele combinaties met zwart te maken die een extra wauw-effect creëren. Zoals zwarte kerstbomen met gouden, zwarte of witte versiering. Maar je kunt er ook voor kiezen om alleen lichtjes in je zwarte kerstboom te doen. Dat geeft ook al een prachtig effect.

Hier kun je een zwarte kerstboom kopen:

Om je alvast een idee te geven van hoe het eruit komt te zien:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝐊𝐀𝐑𝐀 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐄 (@theblondewanders) op 24 Nov 2017 om 12:16 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door SkeletonHD ® (@skeletonhd) op 23 Dec 2018 om 5:19 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @orbjewelry op 25 Dec 2018 om 1:36 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door C. Anastasia (@love30mars) op 16 Okt 2019 om 1:59 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chandra Palermo (@chandrapalermo) op 31 Dec 2018 om 7:03 (PST)

Handig om alvast te weten: dit zijn de plekken waar je je kerstboom níet moet neerzetten…

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mom.com. Beeld: iStock