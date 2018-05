Als je een bericht met een zwarte stip op WhatsApp krijgt dan moet je gelijk oppassen

Er gaat een nieuw virus op WhatsApp rond die ervoor kan zorgen dat je hele telefoon crasht.

Zowel bij iPhones als bij Android-toestellen kan het virus toeslaan. Bij een iPhone zorgt het ervoor dat WhatsApp het niet meer doet en bij een Android-telefoon kan het voor nog meer problemen zorgen.

Kijk uit

In het tekstbericht dat rondgaat zie je een zwarte stip en word je nog gewaarschuwd om niet op de tekst te klikken. Als je dat toch doet, gaat het mis. Er gaat ook een andere variant rond van een ‘gevaarlijk’ bericht. Daarin staat als eerste ‘this is very interesting’ gevolgd door een lachende emoji. Dat lijkt onschuldig, maar is net zo schadelijk voor je telefoon als het andere bericht.

Zo ziet de ‘virus-stip’ er precies uit:

El círculo negro de Whatsapp bloquea la ‘app’ pero no es un virus https://t.co/OazorV7oIl vía @elpais_tec — Juan José Roca (@RocaJuanjo) 8 mei 2018

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: iStock