Word je oma, of gaat er in jouw omgeving binnenkort iemand bevallen? Grote kans dat de ouders al bezig zijn met het nadenken over een babynaam. Een beetje extra inspiratie is nooit weg, vandaar dit lijstje van over de grens!

In Zweden hebben ze namelijk niet alleen heerlijke gehaktballetjes, maar ook heel goede babynamen. En deze namen zijn net zo mooi voor ons Nederlandse kroost.

Meisjesnamen:

Astrid

Betekent ‘prachtige godin’ Evelina

Betekent ‘licht’ en ‘leven’ Stella

Betekent ‘ster’ Malin

Betekent over het algemeen ‘elegant’ en ‘lief’ Greta

Betekent ‘parel’ Eleanora

Betekent ‘licht’ Matilda

Betekent ‘dapper tijdens de strijd/oorlog’ Ingrid

Betekent ‘prachtig’ en ‘vrouwelijk’ Elsa

Betekent ‘blijdschap’ en ‘edel’

Jongensnamen:

Magnus

Betekent ‘fantastisch’ Bjorn

Betekent ‘beer’ Olaf

Betekent ‘sneeuwman’ (en Sint Olaf is de beschermheilige van Noorwegen, maar dat terzijde) Felix

Betekent ‘happy’ en ‘lucky’ Axel

Betekent ‘vader van de vrede’ Lars

Betekent letterlijk ‘gekroond met laurierblad’ Oskar

Betekent ‘springende krijger’

Bron: PureWow.com. Beeld: iStock