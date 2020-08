Zwemmen in natuurwater: zo (on)veilig is dat

Heet, hè? Je hebt hoogstwaarschijnlijk al een frisse duik genomen in een meer, plas of sloot. Lekker koel én een stuk veiliger dan de zee op dit moment. Toch? Nou, zo veilig is zwemmen in natuurwater écht.

We moeten je waarschuwen. Er is een kans dat je na het lezen hiervan nooit meer wilt zwemmen.

Het begint al niet zo fijn. Van zwemmen in natuurwater kun je namelijk een heel scala aan maag- en darmklachten krijgen. Ana Maria de Roda Husman, hoogleraar milieuoverdraagbare infectieziekten bij het RIVM vertelt daarover aan Linda. Zo kun je volgens haar last krijgen van pijn in je buik en overgeven.

Waar dat door komt? Poep en ontlasting. Ziektes kunnen zo, via het water van dier op mens worden overgedragen. Heeft een koe in de wei haar ontlasting laten lopen en is het in het water terechtgekomen? Grote kans dat jij ziek wordt van die bacteriën als je persongeluk wat water inslikt. Dat kan trouwens ook van mens op mens. Er zijn genoeg mensen die af en toe in het water plassen, óf poepen. Bij het idee kun je al beroerd worden, maar zeker bij het inslikken ervan.

Urine van ratten

Een andere infectie die je makkelijk oploopt is afkomstig van weer een ander dier. Zo kun je de Ziekte van Weill krijgen door de urine van ratten. Hierin zit een bacterie die acute koorts tot wel 40 graden en soms geelzucht veroorzaakt. Dit kan gebeuren als je bijvoorbeeld in de grachten zwemt, maar ook kun je het al aan de oevers van natuurwater krijgen. Als de bacterie in aanraking komt met een wondje op je huid of je slijmvliezen, ben je al de pineut.

Parasieten

Blauwalg is nog zo’n vervelende pretbederver. Wie een lekkere duik neemt in een meer waar deze alg voorkomt, kan last krijgen van darmklachten. Maar je kunt ook vervelende oog- of huidirritaties krijgen. Niet te verwarren met zwemmersjeuk. Hierbij krijg je jeukende bultjes over de lichaam.

Volgens de Roda Husman komt dit door een parasiet in het water. “Deze probeert je huid door te dringen, maar dat lukt niet”, legt zij aan Linda uit. Vervolgens reageert je huid daarop en krijg je vervelende jeukplekken. En – kan het nog erger? – hoe vaker je met deze parasiet in aanraking komt, hoe heftiger je huid zal reageren. Oppassen dus!

‘Schoon’ water

Parasieten komen vaak voor in ‘schoon’ water, terwijl maag- en darmklachten weer meer worden veroorzaakt door water waar veel mensen zwemmen of afval wordt gedumpt. Maar vergis je niet: hoe schoon het water eruitziet, zegt niets over hoe veilig het voor je gezondheid is. Wel kun je op zwemwater.nl checken hoe schoon het water bij jou in de buurt is. Zo ben je een hoop klachten voor. Heb je toch ergens last van? Houd je er dan maar aan vast dat de meeste klachten na verloop van tijd vanzelf weer over gaan. Maar even vervelend is het wel.

Verdrinken

Wat gevaarlijker is dan de beestjes, bacteriën en algen in het water, is het water zelf. De laatste tijd horen we al veel over levensgevaarlijke muien in zee, maar ook in ander natuurwater is het oppassen geblazen. Zo verdronk er maandag nog iemand in een zwemplas en werd een kind maar net op tijd gered.

Koudeshock

Wat zwemmen in zwemplassen namelijk ook zo gevaarlijk maakt, is de temperatuur van het water. Veel zwemplassen waren vroeger namelijk zandafgravingen. Dat betekent dat ze op sommige stukken grillig en vooral héél diep kunnen zijn. Door dat diepteverschil zijn sommige delen van het water enorm koud. Als je nietsvermoedend naar zo’n koude plek toe zwemt, kun je een koudeshock krijgen. Je hebt het dan in één klap zo koud, dat je niet meer functioneert. “Dat zorgt ervoor dat je even gedesoriënteerd bent en moeite hebt met ademhalen”, waarschuwde Rob van Bommel van de Reddingsbrigade uit Drenthe onlangs.

Door de shock kun je even niet meer goed zwemmen, waardoor je flink in de problemen kunt raken en zelfs kunt verdrinken. Blijf dus altijd aan de zijkanten van de plas, waar je kunt lopen.

Stille wateren, diepe gronden

Ten slotte is er nog iets waar je op moet letten als je gaat zwemmen in natuurwater. Zeker als je dit in een stadse omgeving doet. In sloten of grachten kan een diepe duik namelijk erg gevaarlijk zijn. Je weet maar nooit wat er onder het oppervlakte ligt. Een verdwaalde fiets? Een gezonken auto? Pas op met een enthousiaste sprong. Voor je het weet, belandt je net op het verkeerde stuk.