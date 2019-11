Wauw: gevonden zwerfhondje blijkt volbloed dingo te zijn

Het zal je maar gebeuren: je vindt een zwerfhondje en besluit het beestje een veilig thuis te bieden. Maar dan blijkt het een volbloed rashond te zijn van een uitstervend ras. Het gebeurde een Australische vrouw, die een raszuivere Alpine dingo in haar achtertuin vond.

Het beestje heeft de naam Wandi gekregen.

Jammerend zwerfhondje

De Australische vrouw hoorde de pup jammeren in haar tuin en ging er vanuit dat het een zwerfhondje was. Omdat ze medelijden met het beestje had, besloot ze het een thuis te bieden. Maar eerst wilde ze de hond laten nakijken bij de dierenarts. Ze vermoedde wel dat het een bijzonder hondje was, maar had niet kunnen voorspellen dat het om het uitstervende ras Alpine dingo zou gaan.

DNA-test

Lyn Watson, directeur van de Australian Dingo Foundation niet ver van de dierenarts in Bright, hoorde over het bijzondere hondje en besloot zich over het dier te ontfermen. Om uit te zoeken of het – zoals Lynn vermoedde – een dingo was, werd er een dna-staal van het hondje naar de University of New South Wales gestuurd.

Kweekprogramma

En je raadt het al, het bleek dus écht om een raszuivere Alpine dingo te gaan. Lynn vermoedt dat het hondje door een roofvogel bij zijn moeder is weggehaald. Omdat het ras uitstervend is, wordt het hondje nu ingezet in een kweekprogramma. “We houden de genetische lijnen in stand tot er ooit een veilige plek zal zijn waar ze opnieuw in het wild kunnen leven”, verklaart Lynn.

View this post on Instagram A post shared by Wandi Dingo (@wandi_dingo) on Nov 1, 2019 at 4:22pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Wandi Dingo (@wandi_dingo) on Nov 3, 2019 at 12:35pm PST

