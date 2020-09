Dat wordt zweten: het wordt de warmste Prinsjesdag ooit

Ook dit jaar vieren we op de derde dinsdag van september weer Prinsjesdag. Vanwege de coronacrisis ziet deze dag er iets anders uit, maar één ding staat vast: het wordt zweten.

Met temperaturen die oplopen tot wel 30 graden Celsius is er lokaal kans op een hittegolf. En dat betekent dat het dit jaar de warmste Prinsjesdag ooit wordt.

Prinsjesdag wordt dit jaar anders ingericht dan normaal. Hoewel het koningspaar normaal gesproken per Glazen Koets wordt vervoerd, zal dat nu helaas niet het geval zijn. Ook waren er voorgaande jaren grote groepen mensen aanwezig die allemaal graag het beste plekje wilden bemachtigen om het koningspaar te aanschouwen, maar dat is natuurlijk niet coronaproof. Daarom zullen de beperkte plannen ervoor zorgen dat we helaas een stuk minder mooie outfits en hoedjes kunnen bekijken.

Extra warm

Met 30 graden wordt het dit jaar wel een zomerse Prinsjesdag. Gemiddeld ligt de temperatuur op de derde dag van september rond de 18 graden, dus dat betekent dat het dit jaar waarschijnlijk meer dan 10 graden warmer wordt in Den Haag. Bovendien staat er volgens Weerplaza bijna geen wind, waardoor het extra warm aanvoelt.

Tropische dagen in september zijn behoorlijk uitzonderlijk, dus er is kans op een record. In het midden en westen van ons land is het in 120 jaar niet eerder zo laat in september tropisch warm geweest. Toch wordt het in het zuiden van het land op dinsdag het állerwarmst: maximaal 34 graden.

Regionale hittegolf

De warme temperaturen houden nog wel even aan. Het nazomerweer kan zelfs aanhouden tot en met het weekend. Dus we kunnen nog volop genieten van de zon. Maar in sommige regio’s is er kans op een hittegolf, dus pas wel op. Zorg in ieder geval dat je voldoende water drinkt. Dít zijn de eerste tekenen van uitdroging tijdens een hittegolf.

Prinsjesdag wordt dit jaar op déze bijzondere locatie gehouden:

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock