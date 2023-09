20 vragen aan Dries Roelvink: “Ik heb al veertig jaar niet op een fiets gezeten”

1. Waarom moeten we naar De Roelvinkjes kijken?

“Nou ja… moeten is een groot woord. Maar we hebben al vijf reallifesoaps gedaan en het is grappig om mijn zoons te zien veranderen van jonge jongens in volwassen mannen. Dave is inmiddels al vader.”

2. Wat is de grootste uitdaging bij de opnamen?

“Om te vergeten dat er camera’s zijn en jezelf te blijven. Daar moet je echt getraind in raken.”

3. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?

“Breng alleen muziek uit waar je zelf achter staat. Ik heb dat advies een aantal keren niet opgevolgd. Dat werkt dus niet.”

4. Waar kun je wakker van liggen?

“Ik ben een hypochonder. Zodra ik een pijntje of steekje voel, ga ik naar de huisarts. Die begint al te lachen als ik binnenkom.”

5. Wat is je grootste blunder?

“Niet echt een blunder maar wel grappig: ik trad een keer op bij een boer die een podium op zijn land had gezet. Er lag nog één koe in de wei. Zodra ik begon te zingen, schrok de koe en rende ze weg!”

6. Wat is het laatste appje dat je hebt verstuurd?

“Naar mijn vrouw, een artikel over onze soap.”

7. Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?

“Op 6 november speel ik in een uitverkocht Concertgebouw. Volgend jaar ga ik dat proberen in Carré te doen. Als er plek is.”

8. Op wie zou je graag willen lijken?

“Arnold Schwarzenegger zag er fantastisch uit toen hij een jaar of dertig was. Onbereikbaar voor mij, maar als je het zo vraagt…”

9. Wat heb je van je moeder geleerd?

“Zij heeft me gestimuleerd om te gaan zingen. Ze zong met Willy Alberti en Johnny Jordaan en kreeg zelfs een gouden plaat.”

10. Wat is je mooiste jeugdherinnering?

“Vanaf mijn derde gingen wij elke zomer naar Schoorl, we hadden een huisje op de camping. Ik vind het nog steeds een fantastische omgeving en was er toevallig gisteren nog.”

11. Waar fiets je voor om?

“Ik heb al veertig jaar niet op een fiets gezeten, ik ben een hardloper. Maar als iemand me met een loslopende hond tegemoet komt, steek ik over.”

12. Wat zou je de jongere Dries willen meegeven?

“Probeer je dromen waar te maken, ga er honderd procent voor. Dat is mij twee keer gelukt. Eerst als professioneel voetballer en nu zing ik al veertig jaar.”

13. Waar ben je het meest trots op?

“Op mijn kinderen. Ze zijn lief, knap en staan mooi in het leven.”

14. Welk talent zou je willen hebben?

“Een instrument kunnen bespelen.”

15. Wat is je slechtste gewoonte?

“Mijn vrouw zegt dat ik moeilijk kan schakelen. Als ik me ’s ochtends iets voorneem, wordt het moeilijk om het anders te gaan doen.”

16. Welk boek heeft grote indruk op je gemaakt?

“1974 - Wij waren de besten van Auke Kok over het WK Voetbal. Ik heb het al drie keer gelezen.”

17. Wie heb je de afgelopen 24 uur op de lippen gekust?

“Niemand. Ik heb mijn vrouw een kus op haar wang gegeven.”

18. Waar geef je te veel geld aan uit?

“Ik eet twee, drie keer per week in een restaurant.”

19. Waar heb je het laatst om gehuild?

“Mijn neef Eddy was als een broer voor me. Toen hij drie jaar geleden overleed, heb ik een speech gehouden. Daarna was ik niet meer te bedaren en moesten mijn zoons me troosten. Ze hadden me nog nooit zien huilen.”

20. Wat heb je onlangs nog geleerd?

“Om toch iets meer beslissingen te overleggen met mijn management en familie. Als drie mensen het niet met me eens zijn, moet ik misschien een beetje meebuigen.”

