20 vragen aan Maureen du Toit: “Laat nooit je airpods slingeren als je een hond hebt”

Waarom moeten we ‘Happy Hond’ kopen?

“Omdat je er blij van wordt, en anders kun je er iemand anders blij mee maken. Het is een kookboek met makkelijke recepten, zoals cupcakes, donuts en poffertjes, maar dan geschikt voor de hond.”

Wat was voor jou de grootste uitdaging bij het schrijven ervan?

“Als doorgeslagen hobby-kok heb ik het mezelf moeilijk gemaakt door recepten te ‘verhondelijken’. En alles moest zonder suiker, zout en vet. Mijn keuken was een maand lang een grote chaos!”

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

“Vroeger mocht ik overdag geen tv kijken, maar dan keek ik stiekem toch naar Oprah Winfrey. Zij vertelde dat het juist haar grootste voordeel was dat ze consequent werd onderschat. Zo had ik het nog nooit bekeken.”

Waar kun je van wakker liggen?

“Als ik me afvraag of het wel goed gaat met mijn kinderen. En als ik honger heb, dan ga ik er gewoon uit!”

Wat is het laatste appje dat je hebt gestuurd?

“Naar Jeroen: ‘Ik ga even boodschappen doen, ik maak gevulde kippensoep’.”

Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?

“Om actief yogales te gaan geven. Ik heb net mijn tweejarige opleiding tot yoga-instructeur afgerond.”

Op wie zou je wat meer willen lijken?

“Op mijn grootmoeder. Zij is een jaar geleden overleden en was zo nuchter. ‘Alles komt en gaat’, zei ze altijd. En of het nou om corona gaat of om oorlog: het klopt.”

Wat is de grootste blunder die je hebt gemaakt?

“Toen ik een bijbaantje had bij een juwelier, heb ik ooit een horloge verkocht voor één gulden vijfennegentig in plaats van 1.195 gulden. Gelukkig kwam de klant later terug om de rest te betalen.”

Wat is het belangrijkste dat je van je moeder hebt geleerd?

“Om financieel onafhankelijk te zijn en voor mezelf te kunnen zorgen.”

Wat is je mooiste jeugdherinnering?

“De vakanties van vroeger: met het gele Volkswagen-busje naar Zuid-Frankrijk. Surfplank op het dak, zeilbootje en zelfgebouwde sterrenkijker van mijn vader mee. Mooie tijden waren dat.”

Waar fiets jij voor om?

“Voor een mooie route naar een vriendin. Of voor iets waar ik heel veel trek in heb!”

Wat zou je je jongere zelf mee willen geven?

“Vertrouw meer op jezelf en heb geduld. Het komt allemaal wel goed.”

Waar ben jij het meest trots op?

“Op mezelf en alles wat ik tot nu toe heb bereikt.”

Welk talent zou je graag willen hebben?

“Ik zou graag goed kunnen zingen en gitaar spelen tegelijk.”

Wat is jouw slechtste gewoonte?

“Ik stel dingen uit tot het laatste moment, waardoor ik alsnog ga stressen.”

Welk boek heeft grote indruk op je gemaakt?

“Ik heb net Daar waar de rivierkreeften zingen van Delia Owens gelezen, zo spannend. En de natuur in het moeras wordt zo mooi beschreven.”

Wie heb je de afgelopen 24 uur op de lippen gekust?

“Jeroen.”

Waar geef je te veel geld aan uit?

“Ik ben geen big spender maar ik ben geneigd meer uit te geven aan vakanties. Herinneringen zijn onbetaalbaar.”

Waar heb je het laatst om gehuild?

“Om de begrafenis van mijn grootmoeder, ze is net geen 103 geworden.”

Wat heb je onlangs nog geleerd?

“Dat je airpods niet op de bank moet laten liggen, omdat de hond ze dan kapot kauwt!”