Nice to meet you, Milow

Wat is bijzonder aan Nice to meet you?

“De laatste twee jaar hebben me veranderd. Ik ben verbaasd en trots tegelijk dat ik na deze complexe periode zo veel hoop in dit album heb weten te stoppen. Ik heb de muren om me heen gesloopt en een album gemaakt dat ik niet eerder maakte. Ik durf meer. De titelsong schreef ik voor mijn kinderen.”

Wat was de grootste uitdaging bij het maken ervan?

“Om het overzicht te bewaren op het moment dat er geen perspectief is. Doordat ik kon werken aan live muziek kon ik hoopvol uitkijken naar de toekomst.”

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?

“Toen ik begin twintig was, zei een muzikant met meer ervaring en succes: ‘Alles begint bij de song, zorg dat die goed genoeg is’.”

Waar kun je van wakker liggen?

“Door te lang en te ver na te denken over dingen waar ik geen invloed op heb.”

Wat is het laatste appje dat je hebt gestuurd?

“Heel erg bedankt!! naar buurman Toon, hij heeft de band van m’n kruiwagen geplakt.”

Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?

“Ik sta aan de vooravond van een aantal drukke maanden en wil proberen de goede balans tussen werk en privé vast te houden. Dat is dus nog een wens!”

Op wie zou jij wat meer willen lijken?

“Soms op mijn jongere broer Bram. Waar ik nogal eens vastloop in mijn hoofd, gaat hij veel intuïtiever te werk.”

Wat is de grootste blunder die je hebt gemaakt?

“Laatst ben ik mijn gitaar waar ik enorm aan gehecht ben, vergeten in de trein. Ik schaam me ervoor. Aan het begin van mijn carrière heb ik dezelfde gitaar ook al eens in de trein laten liggen. Net als toen heb ik ’m weer teruggekregen.”

Wat is het belangrijkste dat je van je moeder hebt geleerd?

“Mijn moeder was vooral geïnteresseerd in hoe mijn zus en mijn twee broers en ik ons voelden en ze heeft gelijk. Voelen is minstens zo belangrijk als iets bereiken.”

Wat is je mooiste jeugdherinnering?

“Ik verjaar in juli en mijn mooiste verjaardagscadeau was ergens begin jaren 90 toen ik terugkwam van kamp en mijn eerste eigen kamer kreeg. De kamer waarop ik gitaar heb leren spelen en artiesten kon luisteren.”

Waar fiets jij voor om?

“Na twee jaar corona voor álles met vrienden. Ik ga er niet meer van uit dat er nog tien mogelijkheden komen.”

Wat zou je je jongere zelf mee willen geven?

“Blijf rustig, vind de balans tussen willen en relativeren. Het is maar muziek en als je te hard wilt, gaat het niet lukken.”

Waar ben jij het meest trots op?

“Dat ik ondanks de afgelopen twee jaar schoonheid heb weten te creëren. Het stemt hoopvol dat ik creativiteit heb gevonden.”

Welk talent zou je graag willen hebben?

“Tekenen en schilderen. Ik vind dat zo’n ongelooflijke superpower en je kunt het overal doen.”

Wat is jouw slechtste gewoonte?

“Soms ben ik heel veeleisend voor de mensen met wie ik werk.”

Welk boek heeft grote indruk op je gemaakt?

“Niemand houdt mij tegen van Evert Hartman. Ik heb lang gedacht dat ik schrijver wilde worden, dat soort verhalen triggerden mijn fantasie.”

Wie heb je de afgelopen 24 uur op de lippen gekust?

“Mijn vriendin Laura.”

Waar geef je te veel geld aan uit?

“Aan moderne kunst. Maar ik steun daarmee jonge kunstenaars en vind het daarom niet te veel.”

Waar heb je het laatst om gehuild?

“Gek genoeg om de slotscène van de film CODA, waarin de hoofdrolspeelster een nummer van Joni Mitchell zingt voor haar dove ouders. Dat kwam hard binnen.”

Wat heb je onlangs nog geleerd?

“Om met een slijpsteen in de tuin te werken.”

Milow zien?

Milow treedt tussen 22 september en 2 oktober op in Nederland, kijk op milow.com/tour voor de locaties.