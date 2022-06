Waarom moeten we Nieuw zeer gaan kijken?

“Omdat het grappig, licht en intelligent is! Het is sowieso goed om veel te lachen!”

Wat was voor jou de grootste uitdaging bij de opnames?

“Grappige sketches zijn best moeilijk om te spelen, omdat satire een genre is waarbij menselijke eigenschappen enorm worden uitvergroot. Dan gaat het vooral om de juiste timing.”

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

“Mijn beste vriend Charles, een Engelsman, zei ooit: ‘Get the fuck over yourself.’ Ik deed te lang over het schrijven van een roman, het moest perfect. Mijn ego was daarbij een obstakel.”

Waar kun je van wakker liggen?

“Niet.”

Wat is het laatste appje dat je hebt gestuurd?

“Ik heb net iemand uit ons theater-collectief gefeliciteerd met haar verjaardag!”

Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?

“Dat ik mijn carrière naar een hoger plan wil tillen. Nu ik weet wat ik wil, ben ik super gefocust. Tot die tijd deed ik maar wat.”

Op wie zou je wat meer willen lijken? “

Op Olcay Gulsen. Ik vind haar zo stoer. Ze waardeert zichzelf en gunt zichzelf veel, daarmee voedt en inspireert ze mij.”

Wat is je grootste blunder ooit?

“Ik ben slecht in namen onthouden, maar dat vind ik geen blunder. Ik vind trouwens niet zo snel iets een blunder, mensen maken fouten.”

Wat is het belangrijkste dat je van je moeder hebt geleerd?

“Dat als je iets écht wil, je onoverwinnelijk bent.”

Wat is je mooiste jeugd-herinnering?

“De vrijdagavonden die we met twee bevriende gezinnen doorbrachten. Onze vaders hadden Turkse speelfilms gehuurd bij de videotheek, er werd lekker gekookt en iedereen bleef slapen.”

Waar fiets je voor om?

“Ik fiets niet, maar er is een frietkot waar ze de lekkerste friet met mayo hebben. Voor een portie laten we regelmatig zogenaamd de hond uit…”

Wat zou je je jongere ik willen meegeven?

“Voel je niet schuldig om de fouten die je maakt. Je wordt een fantastisch mens en begin zo snel mogelijk met houden van jezelf.”

Waar ben jij het meest trots op?

“Ik ben ongelooflijk trots op mijn dochters, er zit totaal geen kwaad in ze.”

Welk talent zou je graag willen hebben?

“Virtuoos vioolspelen lijkt me fantastisch.”

Wat is je slechtste gewoonte?

“Ik kan ongeduldig zijn.”

Welk boek heeft grote indruk op je gemaakt?

“De geschiedenis van de liefde van Nicole Krauss. Wat fantastisch geschreven!”

Wie heb je de afgelopen 24 uur op de lippen gekust?

“Mijn verloofde. Volgend jaar gaan we trouwen.”

Waar geef je te veel geld aan uit?

“Aan mijn NFT’s, mijn digitale kunstcollectie, maar ik vind het niet te veel.”

Waar heb je het laatst om gehuild?

“Soms kan ik ontroerd raken door mensen, laatst nog in de trein. We zijn allemaal weleens bang, verdrietig en alleen.”

Wat heb je onlangs nog geleerd?

“Olcay leerde me dat ik groots mag denken op zakelijk vlak én accepteren dat ik naast actrice ook zakenvrouw kan zijn.”