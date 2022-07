Waarom moeten we naar Nederland op film kijken?

“Vooral vanwege de nostalgie en om te beseffen hoeveel er hier in betrekkelijk korte tijd is veranderd in het dagelijks leven.”

Wat was de grootste uitdaging bij het maken ervan?

“Ik interview in het programma vooral mensen die voorkomen in de amateurfilms die we laten zien. Niet zelden roepen de beelden bij die mensen veel emoties op, omdat ze toch herinneren aan bijzondere momenten. Die emoties moet ik wel in goede banen leiden.”

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

“Geen sokken dragen die zo kort zijn dat je een stuk been ziet als je zit.”

Waarvan kun je wakker liggen?

“Van tijdsdruk.”

Wat is het laatste appje dat je hebt gestuurd?

“Er was iemand in de buurt overleden en ter herinnering aan die persoon wilde men een ginkgoboom planten. Daarover had ik net gelezen dat die nogal kan stinken. Dat heb ik geappt.”

Welke grote beslissing heb je recent genomen?

“Om te verhuizen. We gaan van het huis waarin we ruim dertig jaar hebben gewoond naar een appartement.”

Op wie zou je wel wat meer willen lijken?

“Op dokter Zhivago, een personage uit de gelijknamige roman van Boris Pasternak. En dan eigenlijk Omar Sharif, die dokter Zhivago speelde in de verfilming. En om het nog ingewikkelder te maken: op dokter Dijkman uit mijn geboortedorp Aarle-Rixtel. Hij leek op Omar Sharif. Ik heb dokter Dijkman niet gekend, maar mijn moeder had een foto van hem op het dressoir.”

Wat is jouw grootste blunder ooit?

“Ooit had ik een weelderige tuin waarin ik ook tuinbonen had staan. Dat was aan het begin van mijn carrière als verwoed, maar weinig succesvol groentekweker. Ik heb die bonen destijds zo gekookt en met schil en al opgegeten.”

Wat is het belangrijkste dat je van je moeder hebt geleerd?

“Hartelijkheid en vriendelijkheid.”

Wat is je mooiste jeugdherinnering?

“Toch wel het vrije leven in het dorp waar ik opgroeide. Het buiten spelen, voetballen op een terrein langs de korenvelden. Samengevat: het onbekommerde van mijn jeugd.”

Waar fiets jij voor om?

“Voor een mooie boekhandel.”

Wat zou je je jongere ik willen meegeven?

“Wees aardig voor anderen.”

Waar ben jij het meest trots op?

“Dat ik tot nu toe veel van mijn uiteenlopende ideeën heb kunnen realiseren.”

Welk talent zou je graag willen hebben?

“Zingen en gitaar spelen.”

Wat is jouw slechtste gewoonte?

“Ik blijf dingen maar repareren die in feite allang toe zijn aan vervanging.”

Welk boek heeft grote indruk op je gemaakt?

“Unmögliche Beweisaufnahme van Hans Erich Nossack. Het is een boek uit 1955.”

Wie heb je de afgelopen 24 uur op de lippen gekust?

“Wies, mijn vrouw.”

Waar geef je te veel geld aan uit?

“Aan niets. Ik ben een tamelijk sober iemand als het op aankopen aankomt.”

Waar heb je het laatst om gehuild?

“Dat kan ik me niet herinneren.”

Wat heb je onlangs nog geleerd?

“Dat het woord ‘cabriolet’ in oorsprong ‘bokkenwagentje’ betekent.”

Nederland op film is nog tot 20 juli te zien op NPO2 om 19.50 uur.