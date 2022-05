20 vragen aan Richard Groenendijk: “Zodra ik wakker ben, sta ik aan”

Waarom moeten we naar je nieuwste voorstelling Voor iedereen beter?

“Omdat het belangrijk is om live voorstellingen tot je te nemen, en omdat iedereen sowieso weer naar het theater moet gaan! Daarnaast denk ik dat ik iets moois heb gemaakt. Het script lag al een jaar te branden in de kast en het is net alsof er in het theater iets extra’s bij is gekomen. Persoonlijk denk ik dat het mijn beste voorstelling tot nu toe is.”

Wat is voor jou de grootste uitdaging bij het spelen van Voor iedereen beter?

“Om iedere avond exacte hetzelfde te brengen, maar dan op een andere manier. Ik voel me verantwoordelijk voor iedereen die een kaart heeft gekocht en wil het elke avond zo fris mogelijk houden.”

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

“Adele Bloemendaal zei: ‘Als jij serieus dit vak in wil, moet je je eigen dingen maken en niet afhankelijk worden van regisseurs, producenten. En zéker niet van tv-mensen, want dat is de ergste soort.’ Dat heb ik altijd onthouden.”

Waar kun jij wakker van liggen?

“Als het niet goed gaat met de mensen om me heen.”

Wat is het laatste appje dat je hebt gestuurd?

“Ik ben nu beschikbaar, Ebru!”

Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?

“Op advies van een bevriende huisarts heb ik een aantal werkdingen afgezegd en me volledig op het theater gericht.”

Op wie zou jij wat meer willen lijken?

“Op m’n vader. Zijn credo is: kalmte kan je redden. Maar mijn moeder en ik staan direct ‘aan’ als we wakker zijn.”

Wat is de grootste blunder die je hebt gemaakt?

“Een vrouw in een restaurant vroeg of ik een foto wilde nemen. Dus hup, ik maak een selfie met haar. Zegt ze: ‘En nu één met mijn man erop, want ik ken jou helemaal niet.’ Bleek ze twaalfenhalf jaar getrouwd te zijn en gewoon met haar man op de foto te willen. Ik ook met mijn dikke ego…”

Wat is het belangrijkste dat je van je moeder hebt geleerd?

“Doe wel en zie niet om, zegt ze altijd.”

Wat is je mooiste jeugdherinnering?

“We woonden in een autovrij steegje en ik mocht voor het eerst alleen lopen naar mijn lievelingstante Corry. We gingen naar haar boot, ik hoorde onderweg een houtduif, de totale onbezorgdheid van een kind dat een leuke dag tegemoet gaat en denkt dat alles altijd zo zal blijven.”

Waar fiets jij voor om?

“Voor een patatkraam met verse friet en goeie mayonaise.”

Wat zou je je jongere zelf mee willen geven?

“Maak je niet druk. Dat zou ik m’n huidige zelf ook wel willen meegeven. En dat het goedkomt. Neem je tijd, ga niet te snel.”

Waar ben jij het meest trots op?

“Op mijn kleine familie, mijn man en op wie ik als privépersoon ben geworden. Volgens mij doe ik het wel goed.”

Welk talent zou je graag willen hebben?

“Pianospelen.”

Wat is jouw slechtste gewoonte?

“Mijn ongeduld.”

Welk boek heeft grote indruk op je gemaakt?

“Extreem luid & ongelooflijk dichtbij van Jonathan Safran Foer.”

Wie heb je de afgelopen 24 uur op de lippen gekust?

“Helemaal niemand, ik ben al twee dagen van huis.”

Waar geef je te veel geld aan uit?

“Ik vind het niet te veel, maar misschien aan dingen voor in het huis.”

Waar heb je het laatst om gehuild?

“Om een nummer van Danny Vera dat ik gebruik aan het einde van de voorstelling: In every way. Hij schreef het voor zijn vroeg overleden moeder.”

Wat heb je onlangs nog geleerd?

“Praat niet te veel. De meeste problemen in mijn leven zijn veroorzaakt doordat ik sprak. Ik vergeet deze les alleen zo vaak!”

