Adriaan van Dis: “Ik schrijf om mezelf te begrijpen”

Naar eigen zeggen schrijft Adriaan van Dis (76) steeds hetzelfde boek, maar telkens uit een ander perspectief. In zijn nieuwe roman staat Ommie centraal, de huishoudster die hem de zachtheid gaf waarnaar hij als kind zo hunkerde.

Liddie Austin Jeannette Huisman

Op de schrijftafel van Adriaan van Dis staan drie ingelijste foto’s. Een van zijn vader: “Mijn mooie vader, de dandy”, een kleinere foto van zijn moeder op leeftijd: “Hooghartig”, en een nog kleiner fotootje in een zilveren lijstje van een zo te zien negentiende-eeuwse man met een imposante snor. “Een gevonden familielid”, noemt Van Dis hem in de documentaire die Coen Verbraak in 2021 over hem maakte. “Ja, die foto staat nog steeds op mijn bureau”, zegt Adriaan van Dis, zo te zien tevreden. “Ik heb hem op een rommelmarkt gekocht. Die man is mijn favoriete familielid. Als je overal een verhaal van maakt, zoals ik, kun je ook een familie verzinnen waar je iets aan hebt. Deze man ziet er vrolijk uit. Dat vind ik fijn.”

In zijn oeuvre (“Ik word zenuwachtig van dat woord, maar als je vijfentwintig boeken hebt geschreven is dat inderdaad wel een oeuvre”) doet Van Dis met verve wat hij wil met zijn familie. Hij werd geboren als zoon van twee door de Tweede Wereldoorlog getraumatiseerde ouders. Met dat gegeven werkt de schrijver al zo lang als hij schrijft. Hij vergroot, verkleint en verandert naar hartenlust het basisverhaal van de vader die slaat, de koele moeder die dat laat gebeuren en het angstige jongetje. Dat deed hij bijvoorbeeld in Indische duinen (1994) en recenter in Ik kom terug (2014), waarvoor hij in 2015 de Libris Literatuur Prijs kreeg.

Nu verschijnt Naar zachtheid en een warm omhelzen, een nieuwe roman waarin we deels dezelfde hoofdrolspelers tegenkomen, maar vanuit een ander perspectief. “In zekere zin schrijft een schrijver altijd hetzelfde boek”, aldus Van Dis. “Je schrijft om jezelf te begrijpen, hoe therapeutisch dat ook klinkt. Het gaat over de dingen die je hebben geraakt als jong mens, de dingen die jou tot jou maken. Dat is bij mij doorvertelde oorlogsangst en een vader die tamelijk krankjorum werd. Dat het steeds andere boeken worden, komt doordat ik in de loop van de tijd steeds anders naar die dingen ben gaan kijken.”

Wat is er veranderd in het beeld van je vader?

“De boosheid en de angst die ik vroeger voor hem had, zijn door de jaren heen overgegaan in mededogen. Ik heb mezelf met stukjes en beetjes toegestaan om een verhaal van hem te maken waarin hij iemand is geworden die machteloos afglijdt naar de waanzin. Ik zeg weleens spottend: als hij hier nu zou binnenstappen, zou ik hem niet herkennen. In mijn hoofd ziet hij er inmiddels heel anders uit. Alles is draaglijk als je er een verhaal van weet te maken. Dat hoeft niet per se waar te zijn, als je er maar in kunt geloven.”

De uitgever noemt je nieuwe boek ‘een vergeten hoofdstuk uit je leven’. Hoe kwam je erbij om daarin te duiken?

“Door de oorlog in Oekraïne werd ik herinnerd aan de oorlogsangst waarmee ik opgroeide. Mijn ouders hebben apart van elkaar verschrikkingen beleefd in Nederlands-Indië, zoals dat toen heette, en leefden daarna met ingepakte koffers boven op de kast. Ze waren voorbereid op het ergste. Aan het begin van de oorlog in Oekraïne sprak ik iemand die betrokken is bij de Europese Unie. ‘Adriaan,’ zei hij, ‘we hebben maar één grote vrees: een cyberwar. Dat je geen geld kunt opnemen en niet naar de supermarkt kunt. Zorg dat je voor een jaar water in huis hebt.’ Dat was niet tegen dovemans oren gezegd.”

Heb je voor een jaar water in huis?

“Ja! Naast een goede honderd liter water heb ik ook bonen voor vijf jaar, maar dat heb ik altijd. Die gedroogde bonen kan ik weken en koken in het water uit al die flessen. Ik red me wel. Ik realiseerde me dat die oorlogsangst nog diep in me zit, daar wilde ik over schrijven. Op dat vergeten hoofdstuk stuitte ik toen ik in de woonplaats van mijn grootvader een oude vrouw ontmoette die mij dingen over hem vertelde die ik niet wist. Ik schrok vooral van het feit dat ik niet eens de naam kende van de vrouw die ik grootmoeder noemde, terwijl ze niet echt mijn grootmoeder was.”

Zij is de hoofdpersoon in je boek, die jij leerde kennen toen je als kind een zomer bij hen woonde omdat de situatie thuis te onrustig was.

“Zij was de huishoudster van mijn grootvader. In het boek noem ik haar Ommie. Toen ik thuiskwam, belde ik mijn neef en vroeg: ‘Weet jij eigenlijk hoe Ommie heette?’ Wist hij ook niet. Dat is toch merkwaardig, dat wij zonder vragen te stellen accepteerden dat we niet eens de naam wisten van de vrouw die ons verzorgde, alles deed in huis en in het kleinste kamertje sliep?”

Je ging op onderzoek naar haar?

“Voor een deel deed ik dat met de duim, maar je staat ervan versteld hoeveel informatie er online te vinden is. Ik vroeg iemand die handig is met zoekmachines hoe ik achter haar naam kon komen. ‘Geef me het adres’, was het antwoord. Vijf minuten later was ze gevonden: in negentienzesendertig won ze twee gulden vijftig met een puzzel in het Breda’s Dagblad. Zo kwam ik achter haar naam. Al schrijvend ontdekte ik dat zij onze familie letterlijk bij elkaar heeft gehouden. Zij voedde mijn moeder en haar broertje op na de dood van hun moeder in het kraambed. Zij accepteerde dat mijn moeder thuiskwam met een donkere man, de vader van mijn zusjes. Zij plakte alle Indische familiefoto’s in een album en voorzag ze van bijschriften en plaatsnamen. Dankzij Ommie hebben we die foto’s nog. Zij accepteerde dat mijn moeder als weduwvrouw uit de oorlog naar Nederland terugkeerde met drie bruine dochters en zwanger van een praatjesmaker. Ommie heeft een geweldige rol gespeeld in de familie. Daarom vond ik het leuk om een monumentje voor haar op te richten.”

Wat betekende Ommie voor jou?

“Ik wil niet sentimenteel worden, maar ik vond het heerlijk om bij haar op schoot te zitten. Ik hunkerde naar zachtheid. Daar komt ook die een beetje rare titel van het boek vandaan, Naar zachtheid en een warm omhelzen. Dat zinnetje kwam ik tegen in een gedicht van Adriaan Roland Holst. Meestal kies ik korte, krachtige titels. Deze keer moest dit het worden, omdat ik nu ook naar zachtheid verlang. Misschien verlangen we er in deze tijd allemaal wel naar.”

Waarom hunkerde je destijds naar zachtheid?

“Mijn moeder was niet van aanraken. Op haar sterfbed kreeg ik een hand van haar: ‘Je was een goede zoon’, zei ze. Dat was heel wat. Het had vast te maken met haar eigen jeugd, ze verloor op haar derde haar moeder en groeide op in een weerbarstige, calvinistische omgeving. Mijn moeders vader wist niet hoe hij zijn emoties moest uiten. Dat deed je in die tijd ook niet, praten over gevoelens. Ommie was daar voorlijk in, misschien doordat ze een buitenstaander was in die familie en niks te verliezen had? Hoe het precies zat, weet ik natuurlijk niet. Ze hebben jarenlang samengeleefd, maar had ze iets met mijn grootvader? In de familie hadden we afgesproken: nee, want mijn grootvader was op zijn zesendertigste impotent geworden na het overlijden van zijn vrouw in het kraambed. In de roman speel ik daar een beetje mee. Ik laat soms een traptrede kraken ’s nachts, maar dat kan natuurlijk van alles zijn.”

Ze zijn wel intiem met elkaar.

“Als we het over de liefde hebben, vergeten we vaak een belangrijk aspect.” Hij pakt het opnameapparaatje en fluistert ‘gewenning’. Dan legt hij het apparaat weer op tafel. “Dat is iets heel moois. Ik zie het veel om me heen. Mensen die het samen een tijdje moeilijk hadden, maar bij elkaar zijn gebleven en uiteindelijk toch veel van elkaar zijn gaan houden. Het is, en ik ga nu iets heel akeligs zeggen, zoals je ook van een meubelstuk gaat houden. De ander hoort er gewoon bij. Mensen gaan te snel uit elkaar, vind ik.”

Wat maakte het ‘de verwarrendste zomer van Adriaans leven’, zoals je schrijft?

“Het was een tijd vol moeilijke overgangen, net als nu eigenlijk. Hij is als negenjarige aan het einde van zijn kindertijd, het is vrede maar ook nog een beetje oorlog, hij ziet iemand van wie hij veel houdt de waanzin in glijden. Al die dingen kwamen deze zomer samen. Wat ik wilde overbrengen, is de enorme onzekerheid die je als kind hebt. Als mensen oordelen we over elkaar en die oordelen kloppen vaak niet. Dat is de strijd die dat jongetje voert. Hij denkt dat hij moet zijn zoals de mannen om hem heen, maar die zijn zo verschillend. Dan is hij ook nog een angstig ventje. Ik ben nog steeds angstig, maar nu verberg ik het door bonte kleren aan te trekken en toch overal op af te stappen. De verwarring die het jongetje in dit boek voelt, zie je nu ook in de maatschappij. We leven in een interessante tijd van overgang op allerlei gebieden: klimatologisch, seksueel, migratie. Alles vloeit in elkaar over en is ogenschijnlijk met elkaar in conflict. Dat maakt onzeker. Het zijn geweldige tijden voor schrijvers. Moeilijke tijden voor lezers.”

Voor mensen in het algemeen.

“Maar lezers zijn in het voordeel. We moeten lenig van geest zijn en lezen, en vooral het lezen van fictie, helpt daarbij. Daarvoor heb je een bepaalde mate van verplaatsingskunde nodig, je moet even een ander worden. Dan kun je inzien dat die in al zijn rarigheid misschien ook een soort gelijk heeft. We neigen ernaar om vast te houden aan wat we kennen, wat ons zekerheid geeft. Maar die zekerheden zijn er niet meer. Al blijf je denken dat je Zwarte Piet nodig hebt om te weten dat je wit bent, we beseffen allemaal dat Zwarte Piet over tien jaar een vergeten hoofdstuk zal zijn. Dat geldt ook voor het klimaat. Je kunt ontkennen wat je wilt, maar er komt een moment waarop je moet erkennen dat er iets aan de hand is. In plaats van je te verzetten, kun je beter proberen te begrijpen wat er allemaal gebeurt.”

Is dat iets wat jij in je boeken probeert te verduidelijken?

“Ja. Ik ben geëngageerd, zonder dat echt te willen trouwens. Ik vind dat je dat als schrijver niet hóeft te zijn. Als schrijver moet je een behoorlijke zin kunnen schrijven, meer niet. Maar gezien mijn achtergrond is het niet gek dat ik betrokken ben. Ik was een buitenechtelijk kind dat de achternaam droeg van zijn moeder, ik had een vader die een beetje raar deed en werkloos was, dat zijn allemaal kleine schaamtefactoren die mijn leven hebben bepaald. Daar zeur ik niet meer over, ik zie het als positieve bagage die mijn wereld groter heeft gemaakt.”

Je bezoekt als schrijver scholen om te praten over je werk. Is dat ook een manier om de geest lenig te houden?

“Voor mij wel, die schoolbezoeken inspireren mij enorm. Ik heb er ook de raarste ervaringen. Zo werd mij een keer gevraagd om in Nijmegen te komen voorlezen aan honderdvijftig kleuters uit Adje doet heel druk, een Gouden Boekje dat ik heb geschreven. Dat voorlezen ging ik niet doen, besloot ik, daarvoor waren er te veel van die kleine wiebelkousen. ‘Dit boekje gaat over een jongen die onzichtbaar wil zijn’, zei ik tegen die kinderen. ‘Wie van jullie zou weleens onzichtbaar willen zijn?’ Zeventig vingers omhoog. De kinderen vertelden geweldige verhalen over hoe leuk het is om onzichtbaar te zijn. Een jongetje vroeg: ‘Schrijft u ook boeken over landkaarten?’ Zomaar uit het niks! ‘Nee, maar wel boeken die zich in andere landen afspelen’, zei ik. Konden we het daarover hebben, want de ouders van die kinderen kwamen overal en nergens vandaan. Ik kwam twintig jaar jonger thuis, zo leuk was het. Dus zo doe ik het tegenwoordig: ik vertel niks meer, ik praat met scholieren. Dat is ook een manier om de geest lenig te houden, naast lezen, denken en verhalen verzinnen: luisteren wat anderen te vertellen hebben.”

Hier is... Adriaan van Dis (76) is schrijver van romans, verhalen en toneelstukken. In het verleden presenteerde hij ook tv-programma’s zoals Hier is... Adriaan van Dis, Zomergasten en Van Dis in Afrika. Onlangs verscheen zijn roman Naar zachtheid en een warm omhelzen.

