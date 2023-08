Agita (57): “De tweede keer bleef ik op de snelweg zitten, ook bij de waterkanonnen”

Agita Jongma (57) demonstreert met Extinction Rebellion tegen de fossiele industrie en komt op voor het klimaat.

“Ik ben me altijd bewust geweest van het milieu en de kwetsbaarheid van de natuur. Ik recycle zo veel mogelijk, koop veel tweedehands, eet geen vlees of vis en vlieg weinig. Allemaal belangrijk, maar inmiddels realiseer ik me dat dit onvoldoende is om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen over dertig jaar nog steeds een aardbol hebben om op te leven. Daardoor laat ik me nu zien, om te praten over de schandalige subsidies voor de fossiele industrie. Dat is niet altijd gemakkelijk of leuk, maar we móeten iets doen.

Op de snelweg

Mijn dochter, nu negentien, is hierin een grote inspiratiebron geweest. Een paar jaar geleden kwam ze terecht bij Extinction Rebellion. Zelf vond ik het eng om in opstand te komen en te demonstreren. Mijn dochter is een paar keer gearresteerd tijdens protesten. ‘Vind je dat niet erg?’ vroegen anderen dan. Nou, helemaal niet. Ik ben hartstikke trots op haar en hoe ze opkomt voor de wereld. Dat doet ze voor ons allemaal. Daardoor dacht ik uiteindelijk: geen smoesjes meer Agita, je kunt het in elk geval proberen. Ik volgde een training bij Extinction Rebellion, waarbij je leert wat je wel en niet moet doen bij een demonstratie.

De eerste keer dat ik meedeed bij het bezetten van de snelweg ben ik weggegaan toen de politie verscheen. Dat vond ik nog te spannend. De tweede keer ben ik wel blijven zitten, ook tijdens de waterkanonnen. Dat vond ik heel stoer van ons. Arresteren is een optie: als het moet, dan moet het. Ik durf steeds een stap verder te gaan, door de steun van andere demonstranten, zoals mijn dochter. Maar ook door mijn zoon, die laatst voor het eerst meeging, net als mijn nichtje en schoonzus en de mensen die ik niet ken. De ‘rebellen’ zijn van alle leeftijden en het is heel vreedzaam. Juist die niet-gewelddadige aanpak van Extinction Rebellion spreekt me aan.

Heftige reacties

Helaas is niet iedereen het ermee eens. Op social media reageren mensen soms best heftig, daar probeer ik van weg te blijven. Een groot deel van mijn vriendengroep staat vierkant achter me, maar er zijn ook mensen die het niks vinden dat ik dit doe. Wat mij betreft grijpen we alles aan om ons klimaat te redden. Toch ga ik meestal wel in gesprek met tegenstanders. Wie weet worden ze daardoor aan het denken gezet. Juist vanwege mijn profiel vind ik dat belangrijk, ik kan bij wijze van spreken ieders buurvrouw zijn. Laten zien dat mensen zoals ik zich ook zorgen maken en in de bres springen, niet alleen de Greta Thunbergs van deze wereld, is een belangrijke reden waarom ik dit doe.

Optimistisch

Je hebt mensen die überhaupt niet geloven in klimaatverandering, dat vind ik ingewikkelder. Dit gaat over de wereld van ons allemaal. Dat er mensen zijn met gigantische huizen die elke maand de halve wereld over vliegen, vind ik moeilijk te verkroppen. Of bedrijven zoals Tata Steel die een dikke middelvinger opsteken naar alles en iedereen. Niet iedereen voelt de noodzaak, maar je kop in het zand steken gaat sowieso niet helpen. Als ik later terugkijk op mijn leven, zou ik het verschrikkelijk vinden om niets te hebben gedaan voor de wereld. Laatst las ik een interview met Jane Goodall, zij is negenentachtig en zet zich al meer dan dertig jaar in voor het klimaat. Ik kan dus nog wel even mee. Het lijkt me ook interessant om een grotere rol te gaan spelen bij Extinction Rebellion. Op zich ben ik optimistisch over de toekomst, maar misschien is het naïef om te denken dat het klimaat nog te redden is. Ik wil er in elk geval mijn stinkende best voor doen.”

