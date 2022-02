Wekenlang had Amir last van een vervelend gevoel in zijn keel. Het voelde een beetje alsof er iets van eten was blijven hangen. “Zelf dacht ik dat er iets op mijn huig plakte. Stom, want dat kan natuurlijk helemaal niet”, blikt Amir terug. Als hij een tijdje later besluit om de naar de dokter gegaan, wordt hij naar huis gestuurd met een antibioticakuur. “Ze dachten aan een keelontsteking, maar toen ik na een tweede antibioticakuur nog steeds klachten had, moest ik toch naar het ziekenhuis.”

Na verschillende onderzoeken in het ziekenhuis komt de uitslag: Amir heeft een tumor op zijn rechteramandel die afkomstig is van HPV. Kunnen mannen dan kanker krijgen door HPV? Zelf had hij er nog nooit over gehoord. “Ik had geen idee. Ik dacht altijd dat het alleen baarmoederhalskanker veroorzaakte.”

Heftige periode

Wat volgt is een heftige periode. Zes weken lang krijgt Amir bestralingen, in totaal 35 keer. “Eerst deed ik stoer: ik ga het avontuur aan en zie wel waar het schip strandt, dacht ik.” Het nieuws komt pas écht binnen als een brief met twee A4tjes vol onderzoeken op de mat valt. “Ik dacht holy fuck, wat gaat er allemaal gebeuren en loopt dit wel goed af? Ik heb veel gehuild en veel gepraat met mijn vrouw.”

Amir verliest na drie bestralingen zijn smaak, maar verder valt de beginperiode lichamelijk mee. “Ik ging op de motor naar het ziekenhuis toe, maar de laatste week werd het écht zwaar. Ik lag 20 uur per week in bed, viel 18 kilo af en verloor veel spiermassa. Ik moest speciale fysiotherapie volgen om mijn spieren weer op te bouwen. En dan heb ik niet eens chemo gehad, kun je nagaan.”

Klachten door bestraling

Gelukkig zijn de bestralingen aangeslagen en is Amir inmiddels genezen. “Bij keelkanker door HPV is het zo dat je 90 procent kans hebt om te genezen en vaak komt het ook niet meer terug.” Helaas kampt hij nog wel dagelijks met klachten door de bestralingen.

“Als ik een boterham eet, verslik ik me snel omdat mijn speekselklieren zijn aangetast. Dat had in het begin ook effect op mijn nachtrust. Door mijn droge keel werd ik om de twee uur wakker.” Ook heeft hij last van osteonecrose, een poreuze onderkaak. “Je kunt het een beetje vergelijken met de heup van een bejaarde. Afgelopen zomer brak ik mijn kaak na een hap stokbrood. Ik moest drie maanden met een speciale beugel rondlopen en kon alleen nog vloeibaar voedsel eten.”

Blij met vaccinatie

Zelf heeft Amir een negenjarige zoon en hij is daarom extra blij dat ook jongens worden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen HPV. “Je kunt zoveel narigheid voorkomen met een simpele prik. Ik ben nu 49 en moet misschien nog 30 jaar door met een kaak die heel breekbaar is. Dat had voorkomen kunnen worden als ik een vaccinatie had gehad. De kans is klein dat je het krijgt, maar elke kans moet je nog kleiner maken.”

Over HPV

HPV is een zeer besmettelijk virus waar 8 op de 10 mensen ooit mee geïnfecteerd raakt. De meeste mensen die in contact komen met het virus merken daar niets van, maar in enkele gevallen kan het zorgen voor onder meer baarmoeder-, penis-, anus- en keelkanker. Ieder jaar krijgen 1000 vrouwen en 400 mannen in Nederland kanker door het virus. Omdat het vaccin het beste werkt voordat iemand in aanraking komt met het virus - wat makkelijk overdraagbaar is door sex - gaat de vaccinatieleeftijd nu omlaag van dertien naar tien jaar. De prik kan niet voorkomen dat je kanker krijgt, maar biedt wel voor een groot deel bescherming.

