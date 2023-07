Anita is zorgreservist: “Zorgen is het mooiste beroep ter wereld”

Dat er in crisistijden een tekort aan zorgmedewerkers is, werd in de coronaperiode wel duidelijk. Precies om die reden werd de Nationale Zorgreserve opgericht, waarbij zowel gepensioneerde als nog-werkende zorgmedewekers zich konden aanmelden. Ze helpen in een noodsituatie en zorgen ervoor dat menselijk contact voor patiënten weer mogelijk wordt.

Helpen in crisitijd

Voor Anita was het vanaf het begin van de crisis al duidelijk: ze moest en zou iets doen voor de patiënten die eenzaam in hun bed lagen. Die drijfveer ontstond mede dankzij haar werk in de gehandicaptenzorg, waar ze cliënten met Covid-19 verzorgde, maar ook haar 93-jarige moeder speelde mee. Hoewel haar moeder goed verzorgd werd in een tehuis, deed het haar veel pijn dat niemand op bezoek mocht en haar moeder zich eenzaam voelde. Voor haar kon ze helaas niets doen op dat moment, maar voor anderen wel.

Toen kwam de oproep van zorgreservist op haar pad. Zonder twijfel schreef ze zich in om reservist te worden en werd ze, naast haar werk in de gehandicaptenzorg, in een ziekenhuis geplaatst om bij te springen. En dat is hard nodig, ook wanneer er geen directe crisis aan de hand is, zoals nu. Hoe groter het leger aan zorgreservisten, hoe beter er geholpen kan worden wanneer zo’n crisis zich wel weer aandient.

Anita: “In eerste instantie vroeg ik me af wat een ziekenhuis nou met willekeurige zorgmedewerkers moest, maar al snel kwam ik erachter hoe goed het geregeld was. Doordat ik duidelijk mijn takenpakket aan had gegeven, wisten het ziekenhuis en ik precies wat we aan elkaar hadden.”

Een troostende hand

“Het grootste voordeel van werken als reservist ontdekte ik direct. Je doet als reservist veel werk, maar staat los van het team en de daarbij behorende stress. Daarom kon ik veel meer tijd nemen voor patiënten, dan het vaste team. Ik was er om een hand vast te houden, om te troosten, om te bidden met een gelovige patiënt. In schrijnende tijden waarbij familie niet op bezoek mocht bij een stervende patiënt, was ik er als zorgreservist om een deel van het leed te verzachten”, aldus Anita. “Tegelijkertijd was het heel pijnlijk: ik hielp mensen die stervende waren, maar mocht niet naar mijn eigen moeder toe. Was er ook maar zo iemand voor haar in die tijd geweest.”

Die troostende hand is exact waarom Anita de zorg zo’n mooi beroep vindt. Het mooiste beroep van de wereld zelfs: “Of je nou in het ziekenhuis als zorgreservist werkt of in vaste dienst bij de gehandicaptenzorg, je neemt jezelf overal mee. Zorg is op elke plek hetzelfde: een arm om iemand heen slaan helpt zowel een gehandicapte als een stervende of een jong kind dat ziek is. Iedereen heeft troost nodig en daarvoor hoef je echt niet geleerd te hebben. Het zit altijd al in je.”

