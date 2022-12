Astrid & Harmjan vonden elkaar in ‘B&B vol liefde’: “Toen we elkaar na de opnames weer zagen, voelden we: het is raak”

In het tv-programma B&B vol liefde zagen we hoe Harmjan (54) uiteindelijk het hart van Astrid (49) wint. En ja, inmiddels zijn ze zelfs verloofd. “Vanaf de eerste dag voelde het fijn.”

‘Mijn naam is Astrid, 48 jaar. Ik woon nu al vijfeneenhalf jaar met heel veel plezier in Oostenrijk, samen met mijn twee kinderen van acht en tien jaar oud. Ben jij die Nederlandse man met een open uitstraling, mooie ogen en een heerlijke glimlach? En zoek je een lieve, zorgzame, maar ook directe en soms ongeduldige vrouw? Meld je dan nu aan.’

Zo maakte heel Nederland kennis met Astrid, eigenaar van een bed and breakfast in het Oostenrijkse Sankt Michael im Lungau. De oproep viel in de smaak bij de Groningse Harmjan. Hij reageerde, nam een video voor haar op en werd uitgekozen om te komen logeren in Oostenrijk. Die logeerpartij hield heel Nederland wekenlang bezig.

Hadden jullie enig idee waaraan je begon?

Astrid: “Totaal niet. Ik heb het zwaar onderschat. Ik ben er naïef ingestapt. Wat kan mij gebeuren, dacht ik. En dan gebeurt er best veel. Drie weken lang een camerateam én de mannen om je heen, de opnames die je uit je dagelijkse ritme halen. Maar vooral de reacties op sociale media vond ik heftig.”

Harmjan: “Met mijn gezicht op televisie hoefde van mij helemaal niet, maar ik werd getriggerd door Astrid. Als ik me niet zou aanmelden, zou ze misschien wel in de armen van een ander belanden. Ik maakte een voorstelfilmpje, en niet veel later kreeg ik een telefoontje: Astrid nodigt je graag uit naar Oostenrijk te komen.”

A: “Harmjan sprong er meteen uit. Zijn enthousiasme, zijn lach, wat hij zei. Toen ik hem zag, twijfelde ik geen seconde. Ik wist: ik wil hem wel ontmoeten.”

Hoe leer je elkaar goed kennen onder het toeziend oog van de camera’s?

A: “Bij mij ging het mis zodra de eerste man binnenkwam. De mannen, de camera’s... ik blokkeerde, werd stugger, was mezelf niet. Soms moest een scène zes keer over. Dan leer je elkaar niet echt kennen. Dat gebeurde buiten de camera’s om. We zochten elkaar op die momenten continu op. Harmjan was echt mijn steun en toeverlaat in die weken die een grote rollercoaster waren.”

H: “Toen Astrid in een lederhose binnenkwam, was ik compleet overdonderd. Ze zag er fantastisch uit. Ik was erg onder de indruk van haar. Naast zo’n vrouw wilde ik wel lopen, ze deed iets met me. Ik zag ook dat ze in een spagaat zat. Het camerateam wilde veel van haar, maar wat wilde zij zelf?”

A: “Ik wilde er ook zo veel mogelijk voor de kinderen zijn, en had daar afspraken over gemaakt. Elke dag zouden we in alle rust samen kunnen eten en ik zou de tijd krijgen om ze naar bed te brengen. Die tijd heb ik dus altijd genomen. Op die momenten zie je mij in de afleveringen steeds ontbreken.”

H: “Dat iemand naar haar mening vroeg, kende ze niet.”

A: “Dat gaf mij een heel veilig en vertrouwd gevoel.”

H: “Die avond hebben we uren met elkaar gesproken. Over onszelf, wat we hebben meegemaakt, maar ook over de dingen die we leuk vinden. Er was direct een klik.”

A: “Het was zo fijn, zo relaxed. Ik voelde op dat moment al veel meer dan alleen een emotionele klik.”

In de afleveringen zagen wij vooral een gespannen Astrid en veel gekibbel tussen jullie. Hoe keken jullie naar die beelden?

A: “Ik ben erg geschrokken van wat er uiteindelijk is uitgezonden, en vooral de reacties daarop. Dat mensen zó hard zijn, had ik niet zien aankomen. Ze noemden me een ijskonijn, stug en kil. Dat snap ik ook, want zo voelde ik me in het begin ook. Ik vond het heel lastig mezelf zo terug te zien en het commentaar te lezen. Harmjan zat op dat moment in Nederland. Ik zat in Oostenrijk, met mijn kinderen en een huis vol gasten. Ik had veel stress, sliep niet meer, huilde veel. Ik functioneerde niet meer. Het was gewoon echt, écht heel zwaar. Op dat moment zei Harmjan dat ik moest stoppen met het lezen van die berichten. Dat gaf rust, maar bij elke aflevering die ik zag, praatte ik mezelf toch weer van alles aan.”

H: “Je kunt je niet meer ontspannen, omdat je weet wat er nog meer is opgenomen. Vanaf aflevering één is er continu een spoiler uitgezonden van een ruzie tussen ons, die zes weken later pas te zien was. Je zet je schrap voor dat moment.”

A: “Alles was negatief vanaf het eerste moment. Na die ruzie hebben ze ons wat liever en aardiger neergezet.”

In de allerlaatste minuten van de laatste aflevering werd pas bekend dat jullie de liefde gevonden hadden. Voor veel kijkers een onverwacht emotioneel moment. Er speelde dus al veel meer dan op televisie te zien was?

A: “We wisten beiden dat er een klik was, dat was duidelijk. Wat ik precies voelde, was voor mij niet helemaal duidelijk of durfde ik nog niet toe te laten.”

H: “Astrid was bang dat het weer fout zou gaan. De periode na haar scheiding is geen leuke periode geweest, ook niet voor de kinderen. Je wil ze dat niet weer aandoen. Tegelijkertijd wil je ook jezelf beschermen: ga ik alleen voor het geluk van mijn kinderen of kies ik ook voor mijn eigen geluk, was de vraag die haar continu bezighield. Ondertussen waren wij natuurlijk allang ergens aan begonnen. De kinderen trokken al veel met mij op, dus eigenlijk had ze me al toegelaten. Alleen het daadwerkelijk vastpakken was een kwestie van geduld. Die ruimte gaf ik haar. Mijn vertrek uit Oostenrijk zag ik als een open einde. Astrid hing al snel aan de telefoon om te vragen of ik veilig thuisgekomen was.” Lachend: “Toen dacht ik: oké, dat is toch al wel een knappe vooruitgang.”

A: “Na de opnames kreeg ik vragen van vrienden hoe het was. Of er iemand bij was waar ik nieuwsgierig naar was. Dan heb je de tijd om daar ook goed over na te denken.”

H: “Ik ging weer aan het werk. In die week was ik weer op de plek waar ik mijn voorstelfilmpje had opgenomen. Ik heb daar nog een filmpje voor Astrid gemaakt, met de boodschap dat ik eigenlijk maar een ding wilde: een uitnodiging om weer naar Oostenrijk te komen. Toen is alles in een stroomversnelling geraakt en wist ik dat ik dat weekend weer bij haar voor de deur zou staan.”

A: “Toen hij na de opnames weer voor mijn neus stond, was het voor ons allebei duidelijk. Er was gewoon al alles tussen ons.”

H: “Toen was het raak.”

A: “We hebben anderhalf uur in de hal gestaan en elkaar vastgehouden.”

Een latrelatie bleek het voor jullie niet helemaal te zijn.

H: “De eerste drie weken ben ik elk weekend naar Oostenrijk gereden. Dat was fysiek niet vol te houden. Dat werd om het weekend en in de vakantie. We misten elkaar doordeweeks enorm. We belden ’s morgens vroeg, in de pauze, als ik terugreed naar huis en ’s avonds weer, als de kinderen op bed lagen.”

A: “Stelletje pubers.”

H: “We wilden eigenlijk maar één ding: bij elkaar zijn.”

A: “Als Harmjan in de weekenden bij mij was, waren de kinderen in eerste instantie bij hun vader. Al na een paar keer baalden ze als ze hoorden dat hij was geweest en zij hem wéér niet hadden gezien. Ze snapten ook niet waarom hij weer naar huis ging en niet gewoon kon blijven. Toen hebben we besproken hoelang we hier nog mee zouden doorgaan, voor wie en waarom? Harmjan heeft mij zo veel vertrouwen gegeven dat ik er toen ook voor durfde te gaan.”

Harmjan zegde zijn baan op en vertrok definitief naar Oostenrijk. Was dat een moeilijk besluit?

H: “In Oostenrijk zijn is voor mij gewoon goed, dus emigreren was een makkelijke keuze. Er gaan nu natuurlijk wel dingen landen. Ik heb een zoon van 28. Nu ik zo ver van hem vandaan woon, kunnen we elkaar niet snel even zien of even een hapje eten. Mijn zoon staat nu voor mijn gevoel wat meer aan de zijlijn, dat vind ik wel moeilijk.”

Hoe vinden de kinderen het dat er weer een man in huis is?

A: “De band tussen Harmjan en de kinderen is heel goed. Ze trokken direct naar hem toe.”

H: “Als ze kattenkwaad uithalen, komen ze naar mij.”

A: “De kinderen wisten met welk doel de mannen er waren, daar hebben we wel over gesproken. Ze vroegen zich toen wel af hoe ze een eventuele nieuwe partner zouden moeten noemen. Jullie moeten helemaal niets, heb ik ze toen duidelijk gemaakt. Jullie hebben een papa, die blijft altijd jullie papa en is altijd in jullie leven. Hoe we een nieuwe man gaan noemen, kunnen we met z’n allen bespreken.”

En hoe bevalt het Oostenrijkse leven samen?

H: “Ik werk nu ook volledig in de B&B. Astrid hoeft zichzelf nu niet meer in vieren te delen. We verdelen de taken en kunnen als de kinderen vrij zijn ook lekker met z’n allen op pad gaan. Ik ga me ook aanmelden bij de vrijwillige brandweer hier, net als in Nederland. Ik wil volledig integreren in Oostenrijk. Wij worden hier samen oud.”

Ja, jullie zijn verloofd! Harmjan plande in het geheim samen met de kinderen een aanzoek. Hoe was dat moment?

A: “Ik zag het helemaal niet aankomen. We gingen uit eten, dus ik was nog druk met omkleden en gasten die onder­tussen aankwamen. Toen ging Harmjan op zijn knieën.”

H: “De kinderen en ik vonden dat het aanzoek gewoon thuis in de woonkamer moest plaatsvinden. Noah zou het stiekem filmen en Olivier zou de ring bewaren, maar dat vond hij toch te spannend, dus die kreeg ik terug.”

A: “Olivier stond bij Harmjan, hij sloeg nadat Harmjan mij gevraagd had meteen zijn armen om ons heen. Dat was heel zoet. Ik was stil en kon Harmjan alleen maar aankijken. En natuurlijk heb ik ja gezegd.”

Wanneer wist je dat je Astrid wilde vragen?

H: “Dat kwam al ter sprake op onze tweede echte date na de opnames. Astrid stelde tussen twee gangen door ineens de vraag hoe ik over trouwen dacht. Of ik dat nog een keer zou willen en durven. Op het moment dat Astrid dat zo op tafel gooide, wist ik dat ik oprecht vanuit mijn hart met haar wilde trouwen. Dat moest ik tegen haar zeggen, maar dan zou ik voor mijn gevoel op dat moment al ja tegen haar zeggen. Dat had even tijd nodig om te landen. Ik was dus heel stil, wat voor paniek aan de andere kant van de tafel zorgde.”

A: “Ik wilde het liefst onder de tafel kruipen toen ik jouw reactie zag. Zo was het niet bedoeld. Ik had niet verwacht dat hij zo zou reageren.”

H: “Het is je wel gelukt, ik heb je gevraagd.”

Zijn er al plannen voor de bruiloft?

H: “In september hadden wij een vrouw te gast die een bekende tarotkaartlezer bleek te zijn. Zij voorspelde dat we binnen een jaar getrouwd zouden zijn. Dat zou zomaar kunnen, maar we hebben nog geen datum.”

A: “We wonen nu samen in Oostenrijk, dus we trouwen ook in Oostenrijk. Hoe de dag eruit gaat zien, weten we nog niet. We zullen zien waar het bootje naartoe gaat.”

Na een jaar van romantische hoogtepunten vieren jullie nu samen kerst, in een winters Oostenrijk. Dat moet wel sprookjesachtig worden.

A: “We hebben ons huis vol gasten, maar ik probeer kerstavond altijd voor mezelf te plannen. Dat hoeft voor mij geen groot feest te zijn. Of we nou chic gaan dineren of in ons skipak buiten gaan sleeën, als we maar met z’n vieren bij elkaar zijn. Heel erg kneuterig, maar dat is het voor mij.”

H: “Hopelijk ligt er een gigantisch pak sneeuw en kunnen we de bergen in voor een prachtige wandeling met veel lampjes en een paardenslee. Romantiek ten top.”

A: “En ze leefden nog lang en gelukkig.”

