Dan Karaty: “Mijn glimlach is niet langer een masker”

Jarenlang hield publiekslieveling Dan Karaty (46) zijn alcoholprobleem verborgen, tot corona de façade omverwierp. Nu kiest hij voor totale openheid met een podcast en een boek. “Ik wil dat anderen weten dat je dit kunt overwinnen.”

Liddie Austin Feriet Tunc

“Zo veel van mijn leven is de geschiedenis van mijn glimlach”, zegt Dan Karaty, vanuit zijn woonplaats in Amerika even op bezoek in Nederland. “Ik wist al vroeg dat mijn glimlach het eerste was wat mensen opviel. Als ik die glimlach opzette, kwam alles goed. Het hielp me in sociale contacten, het hielp me met meisjes, het hielp me bij sollicitaties. Dankzij die glimlach kwam ik met dingen weg die van anderen niet geaccepteerd zouden worden. Ik kon mensen laten geloven dat ik wist waarover ik het had, dat ik dingen voor elkaar zou krijgen. Ook als ik me rot voelde, kon ik de knop omzetten en op een natuurlijke en overtuigende manier die glimlach laten zien. Ik zette het middel dus ruim in, tot ik op een punt kwam dat ik me er niet eens meer bewust van was dat ik het deed. In gezelschap deed ik het altijd.” Op die manier wist het zeer geliefde jurylid van tv-programma’s als So you think you can dance en Holland’s got talent jarenlang te verhullen dat hij een alcoholprobleem had. Zijn familie, zijn collega’s, zijn werkgevers: niemand wist ervan, tot hij er twee jaar geleden mee naar buiten kwam. Hij vertrok naar een afkickkliniek en leidt nu een nuchter leven. Sindsdien is alles anders en vooral: beter.

Terug naar toen: “Ik speelde een rol van gelukkig en geslaagd in mijn eigen leven. De leuke man die ik op televisie was moest ik ook verder altijd zijn. Dat lukte me niet, dus deed ik alsof. Zelfs als ik facetimede met mijn vrouw en kinderen tijdens de periodes dat ik voor opnames in Nederland was. Soms zei Natasha daar als ik weer thuis was iets over: ‘Wat deed je raar, het leek wel alsof je een show voor ons opvoerde.’ ‘Waar heb je het over!’, riep ik dan verontwaardigd. Ze had gelijk: ik voerde een showtje op. Die glimlach van mij was totaal nep geworden.”

Dronk je om die rol te kunnen spelen?

“Nee, om me te ontspannen. Het was uitputtend om die rol te spelen, altijd maar glimlachend uitstralen dat mijn leven fantastisch was. Zeker als je, zoals ik, sociale contacten moeilijk vindt. Alcohol liet me ontspannen totdat ik niks meer voelde. Ik snakte de hele dag naar het moment dat ik mijn eerste glas wijn kon drinken en de boel de boel kon laten. Ik dacht aan niks anders. De schijn ophouden werd steeds vermoeiender, dus had ik steeds meer drank nodig om me te verdoven. Wat ik weer moest verbergen, waardoor ik nog meer uitgeput raakte en dus nog meer… Ik kwam in een vicieuze cirkel terecht.”

Hoe wist je het zo lang verborgen te houden?

“Ik leidde op alle andere terreinen een zeer gedisciplineerd leven. Ik stond ’s ochtends vroeg op en ging trainen, hoezeer het ’s nachts ook uit de hand was gelopen. Ik deed mijn werk goed, ik zag er gezond uit. Niks aan de hand. Alleen mijn vrouw sprak me weleens op mijn alcoholgebruik aan. Dan dacht ik: kijk naar mijn leven, hoe kan ík een probleem hebben? Oké, ik heb een paar avonden te veel gedronken, maar ik heb het in de hand. Dat geloofde ik echt. Ik wist Natasha er tegen beter weten in altijd van te overtuigen: het komt goed, ik heb het in de hand. Mijn befaamde glimlach deed de rest. Zolang ik maar hard werkte en me die mooie auto en dat mooie huis kon veroorloven, vond ik dat ik goed bezig was. Hoe ik me voelde deed niet ter zake.”

Toen kwam covid. Het moet angstaanjagend zijn geweest om ineens fulltime thuis te zitten.

“Ik liep vast. De façade die ik voor mezelf had opgetrokken, viel weg: het reizen, de uren alleen in hotelkamers, mijn geslaagde televisieoptredens, het geld dat ik binnenbracht – het deed er niet meer toe of was weggevallen. Ik zat thuis. De eerste paar weken hielp ik de kinderen met hun schoolwerk, werkte wat mails weg en dan was het vijf uur, eindelijk tijd voor mijn eerste glas wijn van de dag! Na een paar weken trok ik om drie uur ’s middags de eerste fles open. Waarom niet? Daarna begon ik tijdens de lunch al te drinken. Na acht maanden ging ik als ik wakker werd niet meer naar de gym, maar rolde ik uit bed en ging meteen aan de wijn. Om zes uur ’s ochtends! Zonder ging het niet meer. Mijn vrouw wist wat ik aan het doen was, maar was niet bij machte om me tegen te houden.”

Zelfs je kinderen zagen het.

“In ons gezin ben ik altijd als eerste wakker, ik heb al gesport als de kinderen uit bed komen. Nu lag ik als laatste nog in bed, dat viel op. Het dieptepunt werd bereikt toen mijn destijds negenjarige dochter Quinn op een ochtend de slaapkamer binnenkwam en me in bed zag liggen, mijn gezicht opgezwollen, mijn ogen rood doorlopen. Ze schrok en zei: ‘Je ziet er niet zo goed uit, papa.’ Dat was het moment dat ik brak.”

Je ging naar je vrouw en zei: ‘Ik heb hulp nodig.’

“Het hardop uitspreken van die vier woorden is het allermoeilijkste dat ik ooit heb gedaan. Toegeven dat ik mijn alcoholgebruik niet kon beheersen was lastiger dan stoppen met drinken en nuchter blijven. Het is niet voor niks het eerste wat je moet doen als je wilt afkicken: erkennen dat je machteloos staat ten opzichte van hetgeen waaraan je verslaafd bent. Die eerste nacht in de kliniek lag ik slapeloos naar het plafond te staren, vervuld van schaamte, woede, teleurstelling, verdriet, vernedering. Hoe had het zo ver kunnen komen? Ik probeerde van alles te verzinnen, maar uiteindelijk was er maar één antwoord: omdat ik machteloos sta tegenover alcohol. Ik kan het niet controleren. Daar moet ik mezelf dagelijks aan herinneren. Op het moment dat ik weer begin te denken dat ik mijn alcoholgebruik in de hand kan houden, dat één glaasje wel kan, ben ik verloren. Dan gaat het weer helemaal mis.”

Als ik je boek lees, lijkt het een wonder. Je ging als zware alcoholist met levensangst de kliniek in en kwam er 31 dagen later nuchter en het leven omarmend uit. Hoe kan dat?

“Het begon met de erkenning van mijn machteloosheid tegenover drank. Daarmee had ik een grote stap gezet. Vervolgens gaf ik me over aan het proces: de meetings, de gesprekken, contact met lotgenoten. Voor het eerst in decennia stelde ik me open voor de wereld en het was alsof de wereld zich tegelijkertijd openstelde voor mij. Omdat ik de realiteit in alcoholistische nevelen had gehuld, wist ik niet hoe mijn leven er echt uitzag. Pas toen die nevel optrok, zag ik wat ik had: een geweldig leven, niet vanwege die bezittingen, maar omdat ik geweldige kinderen heb, zo’n geweldige vrouw, geweldig werk. Dat was ik door één ding, dat drinken, bijna allemaal kwijtgeraakt.”

Konden je vrouw en jij de draad meteen weer oppakken?

“Daar moesten de nodige herstelwerkzaamheden voor worden verricht, die zijn nog steeds aan de gang. Natasha en ik hebben vanaf het begin een ongelooflijk sterke connectie gehad, dat was onze redding. Zij kende de echte Dan niet. Ik dronk al toen we elkaar ontmoetten. Zij wist wat ik wilde dat zij wist. Ze zegt dat het is alsof ze nu een nieuwe man leert kennen. Gelukkig bevalt dat over het algemeen.”

Ze moet razend zijn.

“Ja. We boeken iedere dag vooruitgang, maar er moet nog veel verwerkt worden. Soms zeg ik iets en zie ik haar gezicht vertrekken. Dan wordt ze herinnerd aan iets waarover ik in het verleden heb gelogen en weet ze niet of ze me nu wel kan geloven. We noemen dat een PTSS-momentje van haar. Het gaat nog jaren duren voordat ze daaroverheen is. Ik beschouw mezelf als een geluksvogel dat Natasha nog bij me is. Ik weet dat ik haar op geen enkele passende manier kan bedanken voor het feit dat ze me al die jaren is blijven steunen. De enige manier waarop ik dat kan doen, is door nuchter te blijven.”

Heb je een advies aan partners van alcoholisten?

“Helaas: je kunt het probleem niet voor hen oplossen. Dat zal de alcoholist zelf moeten doen. Natasha kon doen wat ze wilde, maar totdat ik zelf inzag dat ik hulp nodig had veranderde er niks. Herinner je dierbare eraan dat je het probleem ziet, wij alcoholisten denken altijd dat niemand doorheeft wat er aan de hand is, en dat je bereid bent om diegene te steunen bij het afkicken. Als verslaafde denk je altijd dat je er alleen voor staat: jij bent de enige die dit probleem heeft en je moet het ook in je eentje oplossen. Het besef dat er mensen zijn die aan jouw kant staan en je willen helpen is dus belangrijk. Probeer de verslaafde te steunen. Dat klinkt makkelijk, maar dat is het totaal niet, dat weet ik. Veel mensen drinken niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet weten hoe ze zonder alcohol moeten leven. Als je dat begrijpt is het misschien makkelijker om hem of haar te steunen.”

Je bent meteen heel open geweest over je alcoholisme. Waarom?

“Ik heb tijdens mijn herstel veel gehad aan de verhalen van mensen die dit pad eerder hebben bewandeld. Doordat zij hun ervaringen deelden, wist ik dat je verslaving kunt overwinnen. Die rol wil ik nu voor anderen spelen. Door over mijn alcoholisme te praten in interviews, in mijn podcast en nu ook te schrijven in mijn boek If I’m being honest zet ik mijn communicatietalent in om anderen te helpen. De vele reacties helpen mij weer. Ik laat mijn kwetsbaarheid zien, waardoor mensen ook hun kwetsbaarheid durven te tonen en er echt contact ontstaat. Zo mooi! Zoals jij zegt: het voelt alsof er een wonder heeft plaatsgevonden. Maar ik ben niet zo dom dat ik dat geloof.”

Hoe bedoel je?

“Mijn leven is enorm verbeterd, maar het is hard werken. Ik zorg ervoor dat ik wat er ook gebeurt dat werk verzet. Als ik wakker word drink ik eerst koffie, daarna ga ik in gebed of mediteer. Ik heb een lijstje van dingen waarvoor ik dankbaar ben in mijn hoofd dat ik afloop. Zo blijf ik geconcentreerd op wat goed voor me is. Work-outs helpen me om mijn hoofd helder te houden, die sla ik nooit over. Ik ga niet iedere dag naar een bijeenkomst van de AA, maar wel regelmatig. Ik vermijd triggers, zoals sportwedstrijden en etentjes. Ik zorg goed voor mezelf. Dat kun je egocentrisch noemen. Maar ik heb geleerd dat ik door mijn kopje vol te houden, ervoor zorg dat wat overstroomt naar mijn vrouw en kinderen gaat. Als mijn kopje leeg is, dan is er ook voor hen niks. Ik heb tijd voor mezelf nodig zodat ik zeker weet dat ik op het juiste spoor blijf.”

Sta je nu ook anders in je werk?

“Totaal! Het is nu een compleet ander perspectief. Mijn televisiewerk – is het niet geweldig dat ik dat mag doen? Ik mag werken met Chantal Janzen, een vriendin van wie ik houd. Ik mag naast haar zitten en plezier hebben en daar word ik nog voor betaald ook. Wow! Ik ben dankbaar dat ik al dat talent aan me voorbij mag laten komen. Ik loop de studio binnen, maak een praatje, ga op de foto met degenen die dat graag willen. Al die dingen vind ik nu leuk.”

En hoe zit het met die glimlach?

“Die gebruik ik niet meer om iets te maskeren. Toen ik de kliniek in ging, dacht ik dat ik nooit meer zou lachen. Ik deed het voor mijn vrouw en kinderen, mijn leven was voorbij. Maar alcohol blijkt niet gelijk te staan aan plezier, integendeel. Het verschil is dat ik nuchter plezier kan vóelen.”

Dancing Dan Dan Karaty (46) is danser, choreograaf, jurylid bij programma’s als Holland’s got talent en Avastars, én alcoholist in herstel. Daarover maakt hij een podcast en hij schreef een boek dat deze week verschijnt: If I’m being honest. Hoe ik van verborgen alcoholist een gelukkig man werd (Boekerij). Dan is getrouwd met Natasha, ze hebben twee kinderen: Quinn (12) en Daniel (10).

Libelle TV

Op libelle.nl/storyofmylife neemt Dan ons mee langs zijn Instagram-posts.

Hoe combineert hij z’n carrière in Nederland met zijn gezin in New York? Lijkt hij op zijn Soof-personage? En hoe blijft hij clean?

Styling: Inge Holkenborg | Haar en make-up: Wilma Scholte | M.M.V.: Sacha (sneakers), Sissy-Boy (shirt), Zara (jack en jeans)