De school van Anita’s dochter is dicht door coronabesmettingen: “Alle leerlingen moeten in quarantaine”

Uit een rondgang van ANP langs lokale GGD’en en koepels van basisscholen blijkt dat Et Buut niet de enige basisschool is die tegen dit probleem aanloopt.

Oplopende besmettingen

Op Et Buut zijn verschillende leerlingen en leraren positief getest op het coronavirus. Anita’s dochter Bonnie zit in groep 7 en kreeg vanmiddag te horen dat ze komende week niet meer naar school mag. “Ik had het al een beetje zien aankomen”, vertelt Anita. “Vlak voor het weekend hoorde ik dat er twee klassen naar huis waren gestuurd vanwege de oplopende besmettingen en daarom was het haast niet te voorkomen.”

Alle scholieren in quarantaine

De school heeft woensdag een studiedag en op donderdag en vrijdag is er thuisonderwijs. Vanaf maandag mogen leerlingen weer naar school, mits zij een negatieve test kunnen aantonen tonen. Leerlingen die dat niet hebben, zijn 22 oktober november weer welkom op school. “Een ouder heeft gebeld met de GGD en er is afgesproken dat alle scholieren tot maandag in quarantaine blijven, ook geen sport en andere clubs. Een klasgenootje moest haar verjaardagsfeestje afzeggen, daar heb je dan wel mee te doen.”

Thuisonderwijs

Anita is inmiddels gewend om vanuit huis te werken en ook bij dochter Bonnie ging het thuisonderwijs tijdens de lockdown hartstikke goed. “Daar hebben we mazzel mee”, zegt Anita. “Ik besef me dat zo’n school die dichtgaat niet makkelijk is. Er zijn ouders die in de zorg werken, zelf docent zijn of onregelmatige werkuren hebben. Daar is nu geen oplossing voor en dat is geen pretje, sommige kinderen vliegen echt tegen de muur van thuisonderwijs. ”

Geen overvolle klassen

Om dit soort problemen in het onderwijs te tackelen, denkt Anita dat het nodig is om genoeg ruimte te hebben op scholen. “Laat leerlingen niet te dicht op elkaar zitten in overvolle klassen. Ik snap dat het ingewikkeld is om dat te realiseren, maar dit bewijst voorlopig zijn we niet van Covid verlost dus moet er gezocht worden naar alternatieve oplossingen, op lange termijn moet het echt anders.”

