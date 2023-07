Eddy Zoëy: “Ik voel me jonger dan ik ben”

Jarenlang droomde tv-presentator Eddy Zoëy (56) van een carrière als popster. Inmiddels doet hij gewoon alles wat hij leuk vindt: presenteren, muziek maken, schilderen en... vogels kijken!

Astrid Theunissen Feriet Tunc

“Kijk, dat roodborstje!” Vanaf een loungebank aan de bosrand in Blaricum volgt Eddy Zoëy geamuseerd het vogeltje dat in de schaduw naar insecten zoekt. Onderwijl vouwt de tv-presentator zijn benen in kleermakerszit waardoor zijn gebloemde espadrilles zichtbaar worden. “Wat een mooie plek”, verzucht hij, nadat het beestje is verdwenen. “En wat een weer. Zodra ik zonder sokken de deur uit kan, ben ik blij.”

De vakantie nadert. Hij heeft nog één opname voor de boeg van Five days inside, de serie die in het najaar wordt uitgezonden. Daarna wacht het huisje in de Franse parfumstad Grasse. “Mijn vriendin Sarah wil daar graag naartoe”, zegt hij. Zoon Fender en dochter Teuntje uit zijn vorige relatie gaan mee. Zestien en veertien zijn ze. Pubers inderdaad, maar lieve pubers, volgens hun vader. “Nu mogen zij heel veel, dus zij hoeven zich ook niet af te zetten, zoals ik destijds tegen mijn ouders. Zij waren conservatieve Twentenaren. Ik was muzikant, tekende en wilde naar de Kunstacademie.”

Was je een wilde puber?

“Totaal niet. Het ergste dat ik heb gedaan is mijn haar zwart-wit laten verven zoals zanger Limahl. Dat vonden mijn ouders vreselijk, want wat zouden de mensen in Wierden daar wel niet van denken? Ik leer mijn kinderen dat ze hun gevoel moeten volgen en juist alles moeten uitproberen, zodat ze ontdekken wat ze leuk vinden en kunnen genieten van het leven.”

Dat heb jij ook gedaan?

“Ik heb van alles uitgeprobeerd en denk overal met een glimlach aan terug.” In rap tempo verhaalt Zoëy over zijn jonge jaren. Liever dan kunstenaar wilde hij popster worden. Tijdens zijn studie aan de Kunstacademie trok hij geregeld met leden van zijn band Split Vision naar Londen om platenbazen een muziektape te laten horen, in de hoop op een contract voor een album. Toen hij een clip wilde maken en het niet lukte om geluid onder het beeld te zetten, vroeg hij hulp bij RTV Oost, waar ze in de jongen met dat hippe zwart-wit haar de perfecte presentator zagen voor hun jongerenprogramma. BNN-oprichter Bart de Graaff zag Zoëy op die lokale zender vervolgens gekkigheid uithalen en vroeg hem dat ook bij BNN te komen doen. “Stond ik bij rode lopers in Hollywood nep-awards uit te reiken aan Al Pacino en Mariah Carey.”

Het vele reizen met de tv-ploeg voelde als toeren met een bandje. Een albumcontract kreeg hij uiteindelijk ook. In 1996 verscheen Chasing whatever it is, maar die plaat flopte. Daarna richtte Zoëy zich vooral op televisie. Sinds drie jaar presenteert hij RTL Boulevard en is hij samen met Geraldine Kemper het gezicht van Five days inside. Hiervoor bezoekt hij instellingen waar je normaal gesproken niet zomaar binnenkomt en logeert daar dan een paar dagen om te zien hoe het eraan toegaat. Van een hospice en een tbs-kliniek tot een centrum voor mensen met angststoornissen. Erg aangrijpend, maar het zijn belangrijke verhalen om te vertellen, vindt hij. Voor Zoëy zelf werkt de serie relativerend. “Ik erger me niet meer als ik in de file sta. Het heeft mij een minder klagerig persoon gemaakt.”

Er is de afgelopen tijd veel geklaagd over een onveilige werksfeer in de tv-wereld. Is er veel veranderd?

Volmondig: “Ja, en echt niet altijd positief. Ik vind het goed dat er aandacht is voor een veilige werksfeer, daar praten we op de redactie van RTL over. Maar ik vind ook dat we soms doorschieten in wat wel en niet meer kan. Ik ga na een uitzending ook niet meer mee een drankje drinken met collega’s. Ik hoef maar een lolletje te maken, of iemand voelt zich al gekwetst.” Maar stoppen? Nee. Zijn televisiewerk zorgt ervoor dat hij kan blijven doen wat hij leuk vindt: schilderen en muziek maken. “Ik heb net weer een single gemaakt en breng elk jaar wel een album uit. Af en toe zit er een liedje bij dat in Engeland populair is op Spotify. Dat is leuk. Maar echt doorbreken, nee, dat gaat niet meer gebeuren.”

Doet het pijn dat je droom als popster is mislukt?

“Nee hoor. Ik berust erin omdat ik echt alles heb geprobeerd om die droom te laten uitkomen. Intussen heb ik toch zes platen gemaakt en ik heb een fantastische herinnering aan de opnames in de beroemde AIR Studios. Ik schreef ook liedjes voor andere artiesten en met mijn schrijfmaatje Jay scoorde ik in 1998 een dikke nummer-één-hit, Coming home, voor boyband Roméo. Als je het hoort, ken je het zeker.” De erkenning van zijn sceptische vader kwam uiteindelijk ook, toen hij een liedje had geschreven voor Günther Neefs. Dat werd een hitje. Lachend: “Günther was de zoon van de bekende Belgische zanger Louis Neefs en daar waren mijn ouders fan van.” Het moet trouwens ook gezegd: zijn ouders toonden ondanks hun onbegrip toch ook interesse in hem. “Speelde ik met de band in een dorp in de buurt, dan zag ik ze tussen de wietdampen in het publiek staan.”

Leven je ouders nog?

“Nee, mijn moeder stierf vorig jaar maart. Ze had alzheimer en kreeg daar een beroerte overheen. Mijn vader overleed drie jaar geleden, nadat hij dertien jaar had geworsteld met Parkinson. Had ik in hun situatie gezeten, dan had de stekker er veel eerder uit gemogen. Ik moet echt binnenkort gaan vastleggen dat ik zo niet oud wil worden.”

Eddy Zoëy is 56, maar oud voelt hij zich alleen als tv-collega’s geen idee hebben wie Bart de Graaff is. Ook op de dag dat hij vijftig werd en met zijn 22 jaar jongere vriendin Sarah in een hotel aan het verjaarsontbijt zat. “Er werd een taart gebracht met vijftig erop en ik zag de mensen naar ons kijken.” Hij was in 2015 net gescheiden toen ze elkaar op een datingsite tegenkwamen. Hij was 48, zij een 26-jarige studente psychologie die ook modellenwerk deed. “Sarah was ooit ingehuurd om een tv-programma dat ik presenteerde op te leuken en vroeg of ik haar nog kende. Ik herinnerde me haar jurk, zwart met groen. Het appen begon. Dik een halfjaar hebben we om elkaar heen gedraaid, voordat we een relatie kregen.”

Vind je het vervelend dat jullie leeftijdsverschil soms vragen oproept?

“Nee hoor. Wie Sarah kent, zegt dat ze meer volwassen overkomt dan mijn ex Marieke – die maar dertien jaar jonger is dan ik. Ha. Ik heb iets met jong. Ik voel me jonger dan ik ben en volgens mijn zoon ben ik dat ook. Je kunt mij alles vragen over social media.”

Wil je nog eens vader worden?

“Sarah hoeft niet zo nodig kinderen. We hebben genoeg aan elkaar. Elke dag hebben we heel veel lol, om niks. Ik moet mijn ex dankbaar zijn, de scheiding was haar idee. Zij had eerder door wat ik niet doorhad.” Met de moeder van zijn kinderen heeft hij weer een goed contact. “Vorig jaar wilde ik Fender en Teuntje Londen laten zien. Omdat Sarah niet mee kon, vroeg Marieke of zij mee mocht. Dat vond iedereen een goed idee.” Ah! Daar is het roodborstje weer. “Ik had mijn verrekijker moeten meenemen”, zegt Zoëy. “Ik dacht net in de verte een tapuit te zien.”

Je bent een vogelliefhebber.

“Een natuurliefhebber en ook zeker een vogelliefhebber. Mijn vader nam mijn twee broers en mij vaak mee de natuur in. Als ik als kind een spreekbeurt moest houden, hield ik die over vogels, want daar wist ik al iets van. Ik wilde dolgraag de vogels op de heide rondom ons dorp bekijken, maar overal stonden bordjes met ‘Niet betreden’. Per brief heb ik Staatsbosbeheer gevraagd of we het gebied toch in mochten. Dat mocht natuurlijk niet, behalve als wij de broedvogelstand zouden bijhouden. Ik was de koning te rijk en heb dat jarenlang gedaan.”

Wat leuk! Ooit overwogen bioloog te worden?

“Jawel, voordat ik begon te dromen van een carrière als popartiest. Om biologie te kunnen studeren heb je wiskunde en scheikunde nodig en daar was ik slecht in. Wel maak ik al jarenlang het programma Natuurlijk Zoëy voor RTV Utrecht en daarin trek ik als een amateurbioloog de natuur in. Net als Freek Vonk inderdaad, maar dan in het klein. En anders dan hij laat ik de dieren met rust. Ik kijk op afstand.”

Zoëy is ook vaste inspreker voor programma’s van National Geographic Channel Nederland en was geschokt toen de natuurfotograaf Joel Sartore hem toonde hoe weinig natuur er nog over is. “Hij tekende een cirkel, met daarin een streep en een kleine driehoek. De cirkel is alle fauna op aarde, de streep de bevolking, het driehoekje dieren in de natuur. De rest, meer dan twee derde, is vee dat het dunne streepje opvreet.”

Ben jij als natuurjongen bezorgd om het klimaat?

“De aarde redt zich wel, maar willen wij als mensen nog een beetje prettig blijven leven, moeten we echt ons gedrag veranderen.”

Hoe doe jij dat?

“Ik rijd geen grote auto’s meer, ik heb mijn spouwmuren laten isoleren, de wasmachine en droger werken via een warmtepompsysteem en ik probeer via campagnes van Natuur en Milieu mensen te inspireren om van het gas af te gaan, een warmtepomp aan te schaffen en zuiniger te zijn met energie.”

Eet je ook geen vlees meer?

“Ik koop geen kip en vlees meer in de supermarkt. Eens per jaar haal ik een Mangalica zwijn dat buiten heeft rondgescharreld, dat vries ik in en af en toe leg ik een stuk van dat varken op de barbecue. Op het terras bestel ik, zoals nu, frietjes in plaats van bitterballen.” Die patatjes waren misschien niet zo’n goed idee, bekent hij even later met volle mond. Onder zijn loshangende bloes zit een buikje verstopt. “Jarenlang hield mijn drukke leven mij slank. Nu moet ik echt mijn eetpatroon veranderen of gaan sporten. Ik overweeg te gaan schermen, dat is heel intensief.”



Goed zo. Je moet natuurlijk zo lang mogelijk fit blijven voor je meisje.

“Sarah grapt er nu al over: ‘Ik duw je op je oude dag wel met een rolstoel door het bos, hoor. Als je een vogeltje wil zien’, zegt ze dan.”

1976 - Gezinsvakantie in Stresa, Italië. “Deze vakantie voelde voor het eerst als vakantie. De jaren daarvoor gingen we altijd wandelen in Oostenrijk en aten we goor zuurdesembrood

1988 - Vakantieliefde op Terschelling “Met mijn ex-vrouw Marieke was het liefde op het eerste gezicht. We bleven zeventien jaar samen.”

2004 - De gekste vakantiebaan. “Voor het tv-programma BNN at work ging ik als cowboy aan de slag in Australië. Van de oppercowboy mocht ik blijven!”

1984 - Fietsvakantie rond het IJsselmeer. “Omdat mijn vader nog één keer met zijn drie zoons weg wilde, misten wij de Vakantieweek in Wierden. Balen, dat was dé week dat je met meisjes kuste.

1986 - Met de band in de Belgische badplaats Knokke. “Hier ben ik met leden van de band Kick the Bucket in Knokke.”

1982 - Met mijn oudste broer en twee vrienden op de Veluwe. “Met af en toe hard lachen en een harde boer waren we de saaiste pubers ooit, maar de bejaarden op de camping vonden ons toch te luidruchtig.

2004 in Australië voor BNN: “Koeien drijven, brandmerken, hoorns afknippen, paardrijden: ik heb het allemaal gedaan.”

De jaren 80 - In dé Londense muziekwijk. “Hier kwam ik Morton Harket tegen (links), de razend populaire zanger van AHA. Je weet wel, van de hit Take on me.”

Meer Eddy Eddy Zoëy presenteert verschillende tv-programma’s zoals RTL Boulevard, Five days inside en Natuurlijk Zoëy. Daarnaast maakt hij muziek, zijn eerste album verscheen in 1996 en hij heeft net weer een nieuwe single uit, Echt. Eddy Zoëy heeft een relatie met Sarah en woont in Huis ter Heide. Met zijn ex-vrouw Marieke heeft hij zoon Fender (16) en dochter Teuntje (14).

