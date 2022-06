Françoise’s dochter (14) ontving een dreigmail: “‘Ik ga jullie allemaal doodschieten’, stond erin”

Françoise: “Mijn dochter en ik zaten samen op de bank, ik was haar aan het overhoren. Om kwart over 10 kreeg ze de dreigmail binnen. ‘Ik ga jullie allemaal doodschieten’, stond erin. ‘Geniet nog maar van jullie leven.’ Onder de tekst stond een foto van een mannenhand met een pistool.”

Dreigmail naar 106 leerlingen

De heftigheid van deze mail deed Françoise direct denken aan de vreselijke schietpartijen op middelbare scholen in Amerika, waarvan er niet zo lang geleden nog eentje plaatsvond in Uvalde, Texas. “Dat gaat gelijk door je hoofd. Dat nieuwsbericht was natuurlijk ontzettend heftig.” Toch bleef ze nuchter: “Ik dacht eigenlijk al snel dat het gewoon om een pubergrap moest gaan. Wel een pubergrap die écht niet kan. Daarom vroeg ik mijn dochter om de mail naar mij te sturen, zodat ik ’m kon doorsturen naar school. Maar voordat ze de kans kreeg, mailde de school zelf al.” Uit die mail bleek dat die avond maar liefst 106 leerlingen de dreigmail hadden ontvangen.

Gehackte schoolmail

“Mijn dochter was gelijk druk aan het Snapchatten met klasgenoten. Iedereen had het erover.” In eerste instantie leek de mail van een leerling van de school te komen. “Later hoorden we dat die leerling het bericht niet heeft gestuurd, dat de schoolmail is gehackt. Heel sneu, want die leerling heeft er niks mee te maken en toch werd daar wel eventjes over gespeculeerd.” Na onderzoek van de school bleek de mail vanuit het buitenland te komen.

Geschrokken dochter door dreigmail

Naderhand vroeg Françoise aan haar dochter of ze erg geschrokken was. “Ja, dat bleek toch wel zo te zijn. Dat de mail uit het buitenland kwam, stelde haar ook niet gerust. ‘Dan kan-ie alsnog binnen een dag op onze school zijn’, zei ze. Ze vreesde dus vooral dat er echt iemand met een pistool naar school zou komen.”

Angst niet laten regeren

Woensdag bleef de school gewoon open. Volgens de politie was het veilig, zij zouden een oogje in het zeil houden. “Mijn dochter vond dat wel spannend. ‘Ik wil niet naar school morgen, ik vind het niet veilig’, zei ze. Ik heb haar aangemoedigd om gewoon te gaan. ‘Als de politie zegt dat het veilig is, is het veilig. Als er nu een school extra goed wordt beveiligd, dan is het die van jou wel’, zei ik tegen haar. Ik wilde niet dat de angst bij haar zou regeren, dat is precies wat zo’n dreiger wil.”

Politie in burger

Françoise is erg tevreden met de aanpak van de school. “De directeur stond de leerlingen op te wachten en er werd open met ze over gesproken. De communicatie van de school is altijd heel erg netjes. Toen mijn dochter na school thuiskwam, zei ze dat er veel vreemde gezichten hadden rondgelopen die dag. Dat bleek politie in burger te zijn. Ze namen het dus erg serieus.”

De school ging toch dicht

Woensdagavond kwam er ineens een mail dat er toch was besloten - in samenspraak met het OM, de politie en de burgemeester - om de school donderdag te sluiten. “Ik besefte toen pas dat er toch wel iets meer aan de hand was. En ik moest de discussie aangaan met mijn dochter. ‘Jij zei gisteren nog dat het veilig was!’, riep ze verontwaardigd. Ja, daar had ze wel een punt, maar de school ging toch dicht in kader van het onderzoek.”

Uitgesteld feest

Ook vrijdag moest de school dichtblijven. Dat terwijl die dag het 96-jarig bestaan van de school gevierd zou worden. Iets waar de leerlingen na die lange coronaperiode erg naar uitkeken. Dit feest wordt op een later moment gevierd, maar wanneer de school de deuren weer opent is nog niet duidelijk. “We hebben een mail gekregen dat de school nog niet weet of het onderzoek dinsdag is afgerond. Dat is dus nog afwachten.” Mocht dat zo zijn, dan stuurt Françoise haar dochter er weer vol vertrouwen heen: “Ik denk dat deze school de komende weken de veiligste school van Nederland is. Het onderzoek is in volle gang en we worden keurig op de hoogte gehouden. Ik hoop dat het met een sisser afloopt en dat het gewoon een flauwe grap was van een puber die de gevolgen van zijn daden niet kon overzien.”

De betreffende dreigmail: