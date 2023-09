Josh Veldhuizen: “Ik heb heel hard geknokt”

Josh Veldhuizen (36), van modemerk Josh V, is super-ambitieus. Maar sinds ze moeder is, kijkt ze anders naar haar leven: “Ik denk steeds vaker: ach, het is maar werk.”

Esther Goedegebuure Lidian van Megen

Ze staat aan het hoofd van modebedrijf Josh V, het merk dat ze twaalf jaar geleden lanceerde in de door haar zelf bedachte reality-tv-serie Modemeisjes met een missie. Ze was er vroeg bij om social media in te zetten voor haar merk én is al jaren enthousiast aanwezig op Instagram. Ook plaatst Josh elke week een vlog op YouTube, waarin we haar in alle facetten van haar leven kunnen volgen. Van business woman die glamoureuze evenementen bezoekt tot uitgeputte moeder die op de bank ligt na een kinderpartijtje.

Je dochters Alexis en Elodi zijn vijf en anderhalf. Zijn dit tropenjaren?

“Ik vind het wel meevallen. Elodi slaapt goed. Dat was de eerste anderhalf jaar met Alexis wel anders. Maar nu ze allebei twaalf uur achter elkaar slapen, is het te doen. Ze zijn blij, zeuren weinig. Natuurlijk hebben ze veel aandacht nodig, maar daar kan ik me goed aan overgeven. De kinderen trekken me in het nu. Als ik bij hen ben, werk ik niet. Ik probeer dan zo min mogelijk op mijn telefoon te zitten en echt van hen te genieten. Van die angst om iets te missen heb ik minder last dan ik dacht. Ik had verwacht dat ik het moeilijk zou vinden als iedereen leuke sociale dingen aan het doen was terwijl ik met de kinderen thuiszat, maar het doet me echt niets.”

Ben je een andere ondernemer geworden door het moederschap?

“Absoluut! Nick en ik wilden graag kinderen, maar hadden er niet op gerekend dat het zo snel zou gaan. Pas in de derde maand kwam ik erachter dat ik zwanger was. Net op een moment dat ik mijn CFO en CEO eruit had geknikkerd. Ik had deze mannen aangenomen omdat mijn bedrijf in een groeifase zat en ik in mijn hoofd had gehaald dat ik hun mannelijke senioriteit nodig had. Na een jaar ontdekte ik dat het juist helemaal niet goed ging. Ze bleken alleen maar schade te hebben aangericht. Ik ben nog maanden bezig geweest met puinruimen. Ik hoopte dat Alexis ook echt pas na veertig weken zou komen, want elke dag die ik nog had om te werken was er een.”

Is dat gelukt?

“Nee, met negenendertig weken moest ze toch worden gehaald, omdat ik een nierbekkeninfectie had opgelopen. Door haar komst ben ik wel efficiënter gaan werken. Daarvoor had ik vaak stress, maar toen de bevalling niet verliep zoals gehoopt, móest ik wel meer gaan loslaten. Ik dacht dat ik binnen de kortste keren alweer op kantoor zou zitten, maar daar was geen sprake van. Gelukkig bleek dat Josh V ook goed liep zonder mij. Dat heeft me leren relativeren. Vroeger kon ik nachten wakker liggen, nu denk ik vaak: ach, het is maar werk, ik los het wel weer op. Ik heb leren delegeren, en ook dat maakt me een betere ondernemer.”

Wat is de belangrijke les die je de afgelopen twaalf jaar hebt geleerd?

“Dat ik heel goed werk met vrouwen. Ik snap niet hoe ik als feminist, want zo zie ik mezelf, kon denken dat twee mannen mijn bedrijf beter konden leiden dan ik zelf. Waar sloeg dat op? Josh V bestaat voor negenennegentig procent uit vrouwen. Allemaal superleuke ambitieuze en hardwerkende types. We begrijpen elkaar, weten waar we het voor doen.”

Had die keuze met onzekerheid te maken?

“Ik dacht dat die mannen mijn bedrijf naar een hoger level zouden tillen. Het was zo’n ouderwets, dom idee dat mannen een beter zakeninstinct hebben. De meest succesvolle Amerikaanse bedrijven worden gerund door vrouwen. Daar hoor je nooit iemand over, dat is toch idioot? Vrouwen doen het beter dan mannen en toch is de beeldvorming anders. Het enige verschil is dat mannen gewoon van zichzelf zeggen dat ze goed zijn. Terwijl vrouwen lang twijfelen of ze geschikt zijn voor een verantwoordelijke functie. Mannen hebben last van zelfoverschatting, waar vrouwen wel wat meer zelfvertrouwen mogen hebben. Dat probeer ik mijn team en mijn dochters mee te geven. Toen ik jong was, had ik eerlijk gezegd ook last van zelfoverschatting en naïviteit, hoor. Daar pluk ik tot op de dag van vandaag de vruchten van.”

Je komt uit een ondernemers-gezin, zag je jezelf altijd als ondernemer?

“Mijn ouders hebben altijd keihard gewerkt. Mijn moeder zorgde voor mij en mijn drie zussen. Haar leven stond in het teken van onze opvoeding. Mijn vader werkte aan zijn eigen bedrijf en was er weinig. Mijn zussen baalden daar weleens van, maar ik vond het cool dat hij zich wegcijferde voor zijn gezin. Ze waren een team, dat vond ik een mooi voorbeeld. Alleen zag ik voor mezelf wel die rol van mijn vader. Ik wist dat ik ook ondernemer wilde worden. Eerst carrière maken, daarna een gezin.”

Waarom ben je culturele en maatschappelijk vorming gaan studeren als je wilde ondernemen?

“Ik was liever lui dan moe, vond school verschrikkelijk en koos een opleiding waarvan ik dacht er snel doorheen te fietsen. Ik was met negentien jaar de jongst afgestudeerde aan de Hogeschool Leiden. Het ging mij echt om het hbo-diploma, want ik deed modellenwerk en was hoogblond. Ik wilde het vooroordeel onderuithalen dat ik geen hersenen zou hebben.”

Je vader heeft in de wereld van internet veel geld verdiend. Denkt iedereen dat hij je financieel heeft geholpen?

“Ja, maar het tegenovergestelde is waar. Toen ik thuis woonde, was mijn vader vooral een hardwerkende ondernemer, maar nog niet zo succesvol. Dat kwam pas later, toen mijn zussen en ik het huis uit waren. Toen ik mijn ouders dertien jaar geleden vertelde dat ik de mode in wilde, vond mijn vader dat een slecht idee. Hij zei: ‘Er valt geen geld mee te verdienen, hoe hard je ook werkt.’ Ik was koppig en wilde me bewijzen. Pas toen ik anderhalf miljoen omzet had, heb ik thuis laten zien hoe het met Josh V ging. Ik heb niks cadeau gekregen van mijn ouders. Mijn zussen en ik hebben juist van hen geleerd dat wij zelf ons best moesten doen. Maar om wat extra te bezuinigen tijdens mijn start-up ben ik wel vanuit Amsterdam teruggegaan naar Alphen aan den Rijn om bijna een jaar bij mijn ouders te wonen.”

Ben je blij dat je ouders er zo in stonden? Zou je het zelf ook zo doen met je dochters?

“Ik ben mijn ouders dankbaar dat ze ons alle vier liefdevol, ondernemend en ambitieus hebben opgevoed. Ik heb vanaf mijn vijftiende gewerkt en ik verwacht dat van onze kinderen ook. Er is een verschil tussen een kind verwennen en een kind verwend maken. Nee zeggen is niet altijd makkelijk als je je veel kunt veroorloven. Zoals Nick en ik wonen, zo luxe, zo ben ik niet opgegroeid. Als ze zich bewust worden van hun omgeving, moeten we hun duidelijk maken hoe goed ze het hebben. Ik geloof ook dat je je kinderen fouten moet laten maken. Dat hebben mijn ouders gedaan en ik hoop dat ik dat ook durf. Maar vraag het me nog maar eens als ze wat ouder zijn.”

Welke les zou jij je 23-jarige zelf willen meegeven?

“Ga iets anders doen! Mode is zo’n moeilijke business. Er zijn veel factoren waar je geen invloed op hebt, maar die wel superbelangrijk zijn voor het succes. Een pak of een rok heeft heel veel maten en pasvormen nodig en het risico op retouren is groot. Dat is niet goed voor de planeet. Ik vind het ook niet leuk dat we in de zomer alweer winterjassen in de winkels moeten hangen, die vervolgens niet verkocht worden. Wat dat betreft zijn accessoires een betere business, een tas of ketting doe je om en zit goed.”

Wat doet Josh V aan duurzaamheid?

“Best veel, we zijn hier al een paar jaar mee bezig en hebben ambitieuze doelstellingen. Zo willen we onze katoen, polyester en viscose binnen drie jaar hebben vervangen door een duurzamer alternatief, zoals biologisch katoen of gerecycled polyester. Dat maakt het productieproces en de materialen kostbaarder en de kleding duurder. Ik hoop dat mensen dat begrijpen. Onze kleding gaat lang mee en we ontwerpen items die eindeloos met elkaar te combineren zijn. Ook proberen we niet te veel te produceren en niet mee te gaan in de gekte van telkens wisselende collecties. En we repareren kleding gratis.”

Jij bent, ook digitaal, echt het uithangbord van je merk.

“Tot de geboorte van Alexis zag je alleen mij in de campagnes. Dat vond ik niet meer passen. Ik wil alle vrouwen een podium geven en meer verschillen laten zien. Niet alleen een lange, slanke, witte, blonde vrouw. Iedereen moet zich aangesproken voelen. Sinds een paar jaar verkopen we ook veel meer maten, van 2XS tot en met 2XL.”

Je bent pionier op het gebied van social media en verbindt je persoonlijke leven met je merk.

“Olcay Gulsen was mijn voorbeeld van een stoere, vrouwelijke modeondernemer. Die inspiratie wilde ik ook zijn voor vrouwen, dus daarom ben ik gaan vloggen. Ik wilde een kijkje geven achter de schermen van een modelabel. Mijn persoonlijke leven kwam er later bij. Op een geven moment werd ik moeder en begon ik ook daarover te vloggen. Zo leuk om te zien dat zulke video’s extra goed worden bekeken. En het levert ons nog steeds veel op. Alles wat ik op Instagram laat zien verkoopt beter.”

Is dat verslavend?

“Iedere ondernemer heeft een succesverslaving. Likes zijn ook bevestiging. Maar het is geen noodzaak meer. Filmen is onderdeel van mijn leven geworden, alsof de dag niet af is als ik hem niet heb vastgelegd. Ik zou wel graag iets meer diepgang willen brengen in het filmen. Het voelt soms wat oppervlakkig alleen de kinderen of mijn kleding te filmen. Als ik mocht kiezen, zou ik stoppen met vloggen en meer een kwalitatieve serie maken met andere vrouwen, over de combinatie van werk en ouderschap.”

Wat houdt je tegen?

“Tijd. Vloggen kost me geen moeite, ik doe het er een beetje bij. Als ik iets nieuws ga doen, wil ik het goed doen en er tijd en energie in steken.”

Wat vind je van de invloed die social media hebben op vooral jongeren?

“Ik ben me daarvan bewust en maak me er ook zorgen om. Daarom maak ik mijn content zo authentiek mogelijk. In de vlog zie je mij ook zonder make-up, moe, gaar, op het randje van overspannen toen Elodi nog niet doorsliep. Ik wil laten zien dat ik ook maar een mens ben en het soms niet meer zie zitten. Maar ja, het blijft lastig en ik erken het probleem.”

Welk vooroordeel bestaat er over jou?

“Dat het mij allemaal is komen aanwaaien. Ik heb juist hard geknokt. Ik heb mezelf bijvoorbeeld Kantonees en Mandarijn geleerd. Ik spreek een mengelmoes van die twee talen, maar kon me goed verstaanbaar maken in China, waar ik in de beginfase van Josh V maandenlang in mijn eentje zat. Juist met een achtergrond als model moest ik me extra bewijzen. Dat vastgeroeste beeld heeft me echt geraakt. Ik heb me zo vaak alleen gevoeld en helemaal niet geholpen. Ik hoop dat er anders over vrouwen wordt gedacht tegen de tijd dat mijn dochters aan de slag gaan.”

Meer Josh Josh Veldhuizen (1986) is oprichter en eigenaar van fashion- en lifestylelabel Josh V en vlogt wekelijks over haar leven als ondernemer en als moeder van dochters Alexis en Elodi. Ze is getrouwd met Nick Amann, met wie ze twee bonuskinderen heeft, Nino en Luèn. Ze wonen in Laren.

