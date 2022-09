Lies Visschedijk: “Rond vijf uur ’s ochtends lig ik wakker van de kleinste dingen”

Waarom moeten we ‘Five Live’ kijken?

“De serie speelt zich af op de redactie van een talkshow en geeft een kijkje in de keuken van de tv-wereld. Het is scherp, smeuïg en zegt heel veel over de tijd waarin we leven. En ik moet er heel erg om lachen.”

Wat was voor jou de grootste uitdaging bij het spelen van eindredacteur Liz Beuker?

“Ik trap naar beneden en lik naar boven. Personages met twee kanten zijn het leukst om te spelen. Mijn baas is Daan Schuurmans. Ik ben bang voor hem en tegelijkertijd commandeer ik mijn stagiaires rond met ‘waarom is hier nog geen koffie?’ en ‘waar blijft m’n cappuccino?’”

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

“Uitstel veroorzaakt stress. Dat zei mijn moeder altijd. Ze deed de vervelende dingen die moesten gebeuren meteen. Ik ben een uitsteller en zie tegen dingen op.”

Waar kun jij wakker van liggen?

“Rond vijf uur kan ik van de kleinste dingen wakker liggen: van werk of iets wat ik heb gezegd. Elke keer is die stress om negen uur weer weg en heb ik toch liggen piekeren.”

Wat is het laatste appje dat je hebt gestuurd?

“Naar een vriendin, dat ik een koepeltentje voor de kinderen op een jongerenveld heb geregeld. We gaan naar Vlieland en ik heb geen zin om met een achttienjarige in een tent te zitten. De kinderen moeten hun vleugels uitslaan.”

Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?

“Om in de stad te blijven wonen. Ik had een huis gezien in een dorpje, maar ik denk dat het voor de kinderen niet heel leuk is om Amsterdam uit te gaan.”

Op wie zou jij wat meer willen lijken?

“Op mijn grote vriend Maarten Heijmans. Hij is heel betrokken, maar kan zich ook goed afzonderen en aan zichzelf denken.”

Wat is je grootste blunder?

“Ach, ik voel me één grote blunder in dit leven… Ik stel me vaak twee keer voor aan mensen, ik herken geen gezichten en daar schaam ik me voor.”

Wat is je mooiste jeugdherinnering?

“Als een oermens bloot in de tuin rondlopen, bergen van zand bouwen, op het dak van de schuur spelen en kersen eten. Wij hadden een mooie tuin met veel fruit waar je de hele zomer van kon eten. Met alle kinderen stopten we ons vol aardbeien, bessen en kersen, dan werden we met rust gelaten.”

Wat is het belangrijkste dat je van je moeder hebt geleerd?

“Niet afhankelijk zijn en altijd je eigen broek ophouden.”

Waar fiets jij voor om?

“Een goeie fles wijn.”

Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

“Leer een muziekinstrument spelen. In godsnaam, doe het!”

Waar ben je het meest trots op?

“Dat ik in mijn eentje voor mijn gezin kan zorgen. Dat is zó ontzettend belangrijk… Ik word steeds feministischer.”

Welk talent zou je graag willen hebben?

“Het talent om niet te piekeren. Ik zou graag met een frisse blik naar voren in het leven staan, zoals mensen die praktisch en opgeruimd zijn.”

Wat is je slechtste gewoonte?

“Ik wil het iedereen naar de zin maken en daarbij vergeet ik wat ik zelf wil. Ik zou ook graag zelfstandig willen zijn in mijn denken.”

Welk boek heeft grote indruk op je gemaakt?

“Ik heb laatst Rivieren gelezen van Martin Michael Driessen. Drie verschrikkelijk mooie verhalen, die ik iedereen aanraad.”

Wie heb je de afgelopen 24 uur op de lippen gekust?

“Mijn vriend Marc.”

Waar geef je te veel geld aan uit?

“Kleding en eten.”

Waar heb je het laatst om gehuild?

“Om mijn moeder, zij is onlangs overleden.”

Wat heb je onlangs nog geleerd?

“Om met mildheid te kijken naar mensen die je verdriet en pijn doen. Je schiet er niets mee op om dingen op de spits te drijven.”

Five Live is vanaf 2 oktober te zien op SBS6.