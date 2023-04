Presentator Erik Dijkstra: “Mensen denken vaak dat ik een driftkikker ben”

We kennen Erik Dijkstra (46) vooral als presentator, maar hij is óók historicus. Voor zijn boek over de bijna vergeten April-meistaking in 1943 schreef hij schokkende verhalen op. “Veel nabestaanden hadden het verhaal over hun dierbaren nog nooit aan iemand verteld.”

Op de lagere school in het Twentse Glanerbrug was de kleine Erik Dijkstra een ijverige jongen. Hij lette goed op in de klas en haalde goede cijfers. Tot op een dag zijn resultaten achteruit holden. Zijn moeder dacht: waarom haalt dat jong opeens onvoldoendes? “Ze nam me mee naar de oogarts in Enschede en toen bleek ik min vier te hebben of zo. Ik zag bijna niks meer, maar dat had ik zelf niet door. Ik kreeg een bril en het ging weer goed op school. Dat kwam door mijn moeder, die was alert.” Waarmee hij maar wil zeggen: je moet kinderen serieus nemen. “Ik praat veel met mijn kinderen, zoals ik zelf ook altijd veel met mijn ouders heb gepraat. Met mijn vader kon ik úren aan de telefoon hangen, we waren een soort vrienden. Hij was zo belangrijk in mijn leven en voor mijn carrière. We lijken op elkaar, dat werd alleen maar sterker in de loop der jaren. Vooral in onze drang om verhalen te vertellen. We lulden elkaar de oren van de kop over voetbal, over Twente, over dingen op mijn werk. Hij was altijd best kritisch op wat ik maakte: waarom deed je dat? Waarom heb je dat niet gedaan? Heb je dit gezien?” Tien jaar geleden stierf Theo Dijkstra, 67 jaar oud, aan longkanker. “Daar heb ik het heel lang moeilijk mee gehad.” Erik heeft zijn zoon Theo (9) naar hem vernoemd.

Jakhals én historicus

Heel Nederland kent Erik Dijkstra (46), de boomlange man met de zware bril en de Twentse tongval, van De Wereld Draait Door. Daar was hij jarenlang een van de Jakhalzen, die razende reporters in hun zwarte pakken met rode stropdassen. Later schoof hij tientallen keren aan bij Matthijs als tafelheer, altijd goedgebekt, altijd zijn mening klaar. Sinds een jaar of vijf is hij ook presentator van de quiz Per Seconde Wijzer, waar hij zich van een rustiger kant laat zien. Want die heeft hij ook. “Mensen kennen mij vooral van die drukke ­Jakhals-filmpjes, maar ik ben ook historicus en ik houd ervan om in mijn eentje in alle rust aan een boek te werken.”

Een dezer dagen verschijnen van zijn hand het boek Staken op leven en dood en een gelijknamige driedelige documentaire over een bijna vergeten gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog: de April-meistaking in 1943. Op 29 april van dat jaar vaardigen de Duitsers het bevel uit dat alle voormalige Nederlandse soldaten voor dwangarbeid naar Duitsland moesten. Uit protest leggen ze in de Storkfabrieken in Hengelo het werk neer. Dit verzet grijpt als een uitslaande brand om zich heen. Binnen een dag staken ook de werknemers van Philips in Eindhoven, stoppen de mijnen in Limburg met produceren en gooien de boeren in het noorden de melk in de sloot. Het land ligt plat. De Duitsers slaan de opstand hardhandig neer, er worden bijna tweehonderd mensen geëxecuteerd en honderden mensen worden naar strafkampen gedeporteerd. Dijkstra kan er nog steeds niet over uit dat bijna niemand weet van deze staking en de daaropvolgende acties van de Duitsers. “Meer dan vijfhonderdduizend mensen deden mee aan de opstand, overal in het land, behalve in de Randstad. Daar hadden ze in 1941 de Februaristaking meegemaakt, het protest tegen de Jodenvervolging en de razzia’s. Daar wisten ze al hoe meedogenloos de bezetter was. Buiten de Randstad was dat besef nog niet zo doorgedrongen, in de provincie hadden ze nog nauwelijks meegemaakt hoe extreem gewelddadig de Duitsers konden zijn. De bloedige onderdrukking van de April-meistaking was een totale shock. De Duitsers hebben veel mensen vermoord en op onbekende plekken begraven. Dat deden ze bewust om de nabestaanden extra pijn te doen.” Voor zijn boek en de documentaire sprak hij tientallen nabestaanden die vaak niet eerder het verhaal van hun opa of oudtante aan de buitenwereld hadden verteld.

Welk verhaal greep je in het ­bijzonder aan?

“Het verhaal van Grietje Dekker, een meisje uit Mussert­kanaal dat zich op 1 mei had verloofd met haar vriend Willem. Dan breekt die ­staking uit. Het is onrustig in het dorp. De Duitsers komen om de orde te ­herstellen en beginnen wild om zich heen te schieten. Grietje zit met haar verloofde aan de kant van de sloot en wordt bij toeval geraakt door een verdwaalde kogel. De dokter komt erbij en ziet dat de kogel in haar lever is blijven steken. Hij wil haar naar het ziekenhuis brengen, maar de Duitsers schreeuwen dat hij zich weg moet scheren. Haar vader die haar wil helpen krijgt een klap met een geweerkolf. De Duitsers zeggen: ‘Wij brengen haar wel naar het ziekenhuis.’ Ze gooien Grietje in een wagen. Ooggetuigen zien hoe ze een paar kilometer verderop het meisje uit de wagen halen en door het hoofd schieten. Vervolgens wordt ze weer in de auto gegooid en op een onbekende plek begraven. Dat verhaal greep me zo aan. Een meisje dat gered had kunnen worden en dat als oud vuil is behandeld. Ik sprak haar familie, die mensen hadden allemaal een portret in de kamer hangen van hun tante Grietje die nooit was teruggevonden. Een van haar achterneven zei: ‘Deze geschiedenis heeft altijd als een zwarte deken over de familie gehangen.’” Erik schudt zijn hoofd. “We vinden de Februaristaking heel belangrijk, en terecht, dat was de grootste verzetsactie tegen de Jodenvervolging. Die herdenken we ieder jaar. Maar de April-meistaking wordt nooit, nergens herdacht. Ik hoop dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei daar ook aandacht voor gaat krijgen. Heel veel mensen hebben er verdriet van dat het verhaal van hun familie nooit wordt verteld. Alsof het nooit heeft plaatsgevonden.”

Uit wat voor gezin kom jij?

“Een arbeidersgezin. Mijn moeder kwam uit een echt PvdA-gezin. Mijn opa was nog lid van de SDAP, de voorloper van die partij. Mijn moeder werd opgevoed met de gedachte van de verheffing: je bent een dubbeltje en als je je best doet kun je best een kwartje worden. Mijn vader kon goed leren, maar als veertienjarige moest hij van school en aan het werk in de textielfabriek. Hij heeft zichzelf opgeleid en uiteindelijk had hij een prima baan. Dat heeft hij helemaal aan zichzelf te danken. Ik ging altijd met hem naar de bibliotheek, we lazen allebei heel veel. Van huis uit heb ik meegekregen dat je school en studie serieus moet nemen, juist omdat mijn vader die kansen niet heeft gehad. Ik was de eerste in de familie die naar de universiteit ging. In die jaren ging iedereen naar de heao, of rechten studeren, maar ik was altijd al geïnteresseerd in geschiedenis. Iedereen zei: wat kun je daar nou mee worden? Maar mijn ouders zeiden: maak je school af en ga iets ­studeren wat je leuk vindt. Dus ben ik geschiedenis gaan doen, en ik vond het fantastisch. Ik kan er ook hartstikke veel mee. Ik werk mee aan geschiedenisseries op tv, in Per Seconde Wijzer zit veel ­geschiedenis, net als in de boeken die ik schrijf. Ik houd het ook mijn kinderen voor: kies wat je leuk vindt.”

Hoe ben je bij de tv terecht­gekomen?

“Ik werkte na mijn studie als verslaggever voor verschillende regionale omroepen. Bij RTV Noord-Holland in Amsterdam maakte ik een programma met een smerige kok, Martin, die hele gore gerechten maakte. Die zei dingen als: ‘Ik heb vieze nagels, maar die worden vanzelf wel schoon in het gehakt.’ Dat programma werd een hit, fragmentjes waren vaak te zien in DWDD. Daar vroegen ze op een gegeven moment: ‘Wie is eigenlijk de jongen die dat programma maakt?’ Toen is mij gevraagd of ik filmpjes wilde maken voor De Jakhalzen.”­ ­Lachend: “Met die kok, hij is inmiddels overleden, zat ik daarna nog weleens in het café. Dan zei hij: (zwaar Amsterdams accent): ‘Jij bent bekend nu en ik heb niks. Over mijn rug ben jij beroemd ­geworden.’”

Toch knap dat je als Twentse jongen ‘Hilversum’ hebt ­veroverd.

“Toen ik in 2008 voor het eerst op tv kwam, was het nog best een niche dat ik Twents sprak.”

Alleen minister Kamp sprak met een Twents accent. Ik kom zelf uit Twente, daarom alleen al had ik een zwak voor jullie twee.

“Kamp en ik, haha, mooi rijtje. Het was echt iets exotisch dat ik Twents sprak. Dat accent wil ik ook helemaal niet kwijt, ik vind het wel charmant. De mensen in Twente vinden het ook leuk: een tukker op de Nederlandse tv.”

Wat vind je van de ‘strijd’ tussen de provincie en de Randstad?

“Laten we niet overdrijven, zo groot is het verschil ook weer niet. De tegenstelling wordt wel erg opgeklopt. Ook in Enschede, waar ik heel regelmatig kom, kun je een cappuccino met havermelk krijgen.”

Was er sprake van dat jij DWDD zou overnemen van presentator Matthijs van Nieuwkerk?

“Dat riep hij weleens, ja, maar dat is nooit concreet geworden. Toen hij stopte, stopte ook het programma.”

En als het je was aangeboden?

“Dan had ik meteen ja gezegd, wat denk je!”

Hoe denk jij over de affaire-Matthijs?

“Ik heb veel te danken aan DWDD en aan Matthijs, ik heb veel van hem geleerd. Het artikel in de krant over het schrikbewind op zijn redactie vond ik confronterend. Kijk, iedereen in de ­tv-wereld wist dat het er daar stevig aan toeging. Echt heel stevig. Maar ik was alleen bezig met mezelf en mijn eigen carrière. Ik heb daar wel zeventig keer aan tafel gezeten en natuurlijk sprak ik mensen van de redactie die zeiden: ‘Oei oei, lastige dag vandaag.’ Maar niemand zei: ‘Zó gaan we niet met elkaar om.’ Ik ook niet, ik was te veel met mezelf bezig.”

Heb je vooral een akelig gevoel over jezelf?

“Ja, dat ik die werksfeer normaliseerde. Zo van: bij Ajax zijn ze ook streng voor elkaar. Ik vind het ­achteraf gezien niet oké dat ik nooit heb gezegd: ‘Hallo Matthijs, je gaat te ver.’”

Een vriendin aan wie ik vertelde dat ik je ging interviewen zei: die man lijkt altijd op het punt van exploderen te staan.

“Zei ze dat?” Lacht.

Je lijkt een driftkikker.

“Dat is iets anders dan keihard tegen je collega’s uitvallen, dat zou ik nooit doen. Maar inderdaad, het is een imago dat aan mij kleeft. Ik heb zeven jaar De Jakhalzen gedaan, meer dan vijfhonderd filmpjes gemaakt waarin je in tweeënhalve minuut, taktaktak, iets scherps en puntigs moet neerzetten. Ik moest mezelf daar altijd een beetje voor opblazen. Maar ik ben nu een man van zesenveertig met twee kinderen, dan ga je niet meer een potje lopen schreeuwen.”

Je hebt wel iets van een eeuwige jongen.

“Ik denk dat ik een goede vader ben omdat ik ook een heel kinderlijke man ben. Ik kan de hele dag voetballen met mijn zoontje, knutselen en schilderen met mijn dochter. Weet je waarom? Omdat ik dat zelf hartstikke leuk vind.”

Is je vaderrol veranderd sinds je gescheiden bent?

“Ik zit er wat dichter op. In de week dat ze bij mij zijn probeer ik er écht voor ze te zijn. In het verleden zei ik overal ja op, nu probeer ik mijn werk om de kinderen heen te plannen. Mijn dochter gaat volgend jaar naar de middelbare school, ik heb net een stuk of twintig scholen met haar bekeken.”

Scheiden is verliezen. Heeft het je ook iets gebracht?

“Scheiden is superverdrietig en ik ben er kapot van geweest. Maar mijn ex en ik gaan nu weer goed met elkaar om. Ook met de kinderen gaat het goed. Wel mis ik af en toe dat oude gezinsgevoel.”

Je hebt een nieuwe vriendin, begrijp ik.

“Ik ben inderdaad, zoals dat heet, gelukkig met iemand anders.”

Wat ga je doen met je Hester-tattoo, de naam van je ex?

Verbaasd: “Die laat ik gewoon staan, wat dacht jij? Ze is de moeder van mijn kinderen! Voor mij was het een daad van liefde.”

Ben je een impulsieve jongen? Heb je hem in een opwelling ­laten zetten?

“Best wel, het was een verrassing.” Hij lacht opeens verlegen. “Eigenlijk ontzettend romantisch. Maar ik heb een heleboel tatoeages hoor, ook de namen van de kinderen.”

Je geschiedenis staat op je lijf.

“Op een bepaalde manier wel, dus door zo’n tattoo gaat geen zwart kruis. We hebben fantastische jaren samen gehad. Die gooi ik niet in de prullenbak.”

Over Erik Dijkstra

Erik Dijkstra (1977) werd geboren in het Twentse Losser en groeide op in Glanerbrug. Na zijn studie geschiedenis in Groningen en een postdoctorale opleiding journalistiek kwam hij via de regionale omroep terecht bij de DWDD als Jakhals en tafelheer. Sindsdien presenteerde hij diverse programma’s, onder meer Per Seconde Wijzer en Bureau Sport, en schreef boeken. In april verschijnt zijn nieuwste: Staken op leven en dood, samen met de gelijknamige driedelige documentaire op NPO2. Dijkstra woont in Amsterdam en heeft twee kinderen: Jackie (11) en Theo (9).

