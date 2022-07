Presentator Renze Klamer: “Ik ben geen rancuneus persoon”

Natuurlijk was Renze Klamer (33) teleurgesteld toen hij ineens moest stoppen met De vooravond. Maar nu is de presentator terug met een eigen talkshow op RTL 4. “Wil je iets bereiken, dan moet je zelf actie ondernemen.”

Een jaar geleden hing de vlag er anders bij voor Renze. Tijdens een vakantie op Curaçao kreeg hij het telefoontje dat De vooravond, de talkshow die hij samen met Fidan Ekiz presenteerde, per direct werd stopgezet. Nu presenteert hij de hele maand juli zijn eigen talkshow en is hij toegevoegd aan het RTL-presentatieteam voor de late avond, met Eva Jinek, Beau van Erven Dorens en Humberto Tan.

Voelde je je aan de kant geschoven, vorig jaar?

“In het begin ben ik echt heel boos geweest. Ik dacht: wat flikken jullie ons nou? Met het team werkten we met veel plezier aan het programma. Maar ik sta pragmatisch in het leven en kan goed relativeren. De boosheid mag er even zijn en daarna is het omdenken en vooruitkijken. Er zijn ergere dingen. Uiteindelijk hebben we een jaar lang mooie uitzendingen gemaakt, waar gemiddeld een miljoen kijkers van hebben genoten. Daar ben ik trots op. Ik dacht: als jullie me niet willen, dan ga ik wel ergens anders programma’s maken.”

Klopte je zelf aan bij RTL?

“Door wat er was gebeurd, wilde ik graag buiten de Publieke Omroep aan de slag. Andere omroepen hadden al contact met me gezocht, maar RTL nog niet. En dat leek me nou juist een mooie zender om voor te werken. Dus heb ik inderdaad zelf contact opgenomen met Peter van der Vorst, de programmadirecteur van RTL. Ik wist dat hij me een beetje volgde en naar Radio 1 luistert, waarvoor ik programma’s maak. Als je iets wil in het leven, dan moet je zelf actie ondernemen. Je kunt er niet van uitgaan dat iedereen met jou bezig is.”

Hoe waren de reacties op je overstap?

“Ik ben overladen met lieve berichten. Als iemand overstapt van een publieke naar een commerciële omroep wordt er vaak gezegd: hij of zij gaat zeker voor het grote geld. Bij mij ligt dat anders, mensen weten dat. Ik zoek ten diepste naar een werkomgeving waar mensen in me geloven en waar ik het vertrouwen krijg wat moois te maken. Ik ben geen rancuneus persoon. Toen ik in de mediawereld begon, heb ik me meteen voorgenomen nooit cynisch te worden. Maar mijn vertrouwen in sommigen binnen de Publieke Omroep heeft natuurlijk wel een deuk opgelopen. Het is goed om ruimte te creëren en me op iets nieuws te richten.”

Wat kunnen we van de talkshow verwachten?

“De show is gebaseerd op het nieuws van de dag, maar wel met originele rubrieken. Ik geloof dat je onderwerpen belangrijk moet durven maken. Zo hadden we in De Vooravond geschiedenisleraren die vertelden over zaken waar kijkers misschien niet per se op zitten te wachten. Maar door de manier waarop ze het brachten, raakte je toch geïnteresseerd. Uiteindelijk beklijft een talkshow door een herkenbare sfeer én door te blijven verrassen. Ik presenteer nu in mijn eentje. Het voordeel daarvan is dat je meer richting aan het programma kunt geven.”

Hoe ben je in de mediawereld begonnen?

“Ik werkte op mijn twintigste op de marketingafdeling van de Evangelische Omroep. Er moest voor de website een filmpje worden gemaakt van een evenement. Omdat niemand het wilde presenteren, deed ik het zelf. Toevallig begon de week erna een screeningtraject voor nieuwe presentatoren voor radio en tv. Een eindredacteur die mijn filmpje zag, vroeg: ‘Moet jij niet aan die screening meedoen?’. Oké, dacht ik, laten we dat maar doen!”

Presenteren was niet je ambitie?

“Ik vond de media interessant en durfde te praten voor een groep mensen, maar dat is iets anders dan journalistiek. Wel ben ik altijd heel nieuwsgierig geweest. Toen ik nachtradio mocht maken, ontdekte ik dat je als presentator de autoriteit hebt iemand het hemd van het lijf te vragen, dus óók mensen met een bepaalde verantwoordelijkheid of positie. In het dagelijks leven slik ik nog weleens iets in vanuit sociaal wenselijk oogpunt, maar nu hoef ik daar geen rem op te zetten. Dat vind ik heerlijk.”

Wat is nu je ambitie?

“Ik wil graag actief zijn in dit vak, veel beter worden. Ik wil echt een goed programma maken en ben nog lang niet klaar.”

Zat die gedrevenheid er al jong in?

“Ja, ik wilde alles heel snel. Voor iemand van mijn leeftijd heb ik best een afwijkend leven. Ik ben al getrouwd geweest, heb twee kinderen, en al een paar werkgevers gehad. Alles komt snel, dat is een lijntje in mijn leven, terwijl ik zelf vind dat het soms te lang duurt. Na drie jaar bij de radio vond ik dat het tijd werd dat ik een tv-programma ging maken. Als ik vroeg waarom dat niet gebeurde, zeiden ze bij de EO: ‘Mensen kennen jou niet’. Waarop ik antwoordde: ja, dat komt omdat ik nog geen tv-programma maak! Ik ben om me heen gaan kijken en kon wel als tv-presentator aan de slag bij BNNVARA.”

Je sloeg een klas over en ging op je elfde al naar de middelbare school. Was het vervelend om altijd de jongste te zijn?

“In de brugklas dacht ik weleens na de gymles: hij heeft al okselhaar, waar blijft het bij mij? Maar ik kreeg al snel een groeispurt en toen kwam het allemaal goed. Toen ik ging studeren zat ik ook met mensen van zesentwintig in de klas, dat was een groot verschil. Toch wist ik mijn plek te vinden, ik had altijd mijn zegje klaar als ik ermee werd geplaagd.”

Je komt uit een gelovig gezin. Hoe heb je dat ervaren?

“We gingen vroeger op zondag twee keer naar de kerk, maar mijn ouders waren niet heel streng. Ik vind het gemeenschapsgevoel, het naar elkaar omzien, het mooie gedeelte van het geloof. Wel ben ik altijd kritisch geweest op het geloof. Ik was diegene die vragen stelde als we bij catechisatie (godsdienstonderwijs, red.) discussieerden over de Bijbel. Er zijn zo veel vragen te stellen waar helemaal geen antwoord op is. Ik had al snel door dat het niet voor niets ‘geloof’ heet, maar op dat moment haalde ik er steun uit.”

Je bent in 2019 gescheiden. Was dat moeilijker door het geloof?

“Als je christelijk bent, beloof je niet alleen trouw aan elkaar, maar ook aan God. Het is eigenlijk een soort driehoeksverhouding! Voor veel gelovigen maakt dat de beslissing om uit elkaar te gaan misschien wel moeilijker. Voor mij liep de scheiding parallel aan het feit dat ik al een tijdje minder bezig was met het geloof. Ik had er daardoor minder last van.”

Waarom ben je nu minder bezig met het geloof?

“De kerk bepaalt een deel van je vriendenkring en activiteiten. Ik werd nieuwsgierig naar mijn identiteit zonder de kerk. Voel ik me dan nog compleet of val ik in een zwart gat? Voor mij voelt het bevrijdend dat het geloof nu even op de achtergrond is. Ik vind het een fijn idee dat ik me niet hoef te verantwoorden naar de christelijke cultuur. Ik voelde druk, of legde het mezelf op, om een voorbeeldig leven te leiden. En toen ik besloot het wat los te laten, viel die druk van me af. Maar ik ben nu niet anti-geloof of atheïst, ik plak er liever geen label op.”

Je bent vader van een dochter en een zoon. Wat hoop je ze mee te geven?

“Dat maar weinig dingen zwart-wit zijn. Iemand kan een mooi mens zijn én slechte kanten hebben. Die nuance wil ik ze meegeven. Ik merk dat we steeds minder vergevingsgezind zijn naar elkaar. Als je iets fout doet, word je aan de digitale schandpaal genageld. Hierin herken ik de sociale controle uit de kerk. Soms heb ik het gevoel dat we in een nieuwe kerk leven, met de nieuwe tien geboden. Laten we wat minder oordelen en elkaar vaker de hand reiken.”

Wat is het belangrijkste dat je van je ouders hebt geleerd?

“Ik groeide op in Rotterdam met mijn zus en broertje, we waren niet rijk en niet arm. Mijn ouders leerden me er trots op te zijn als je je eigen boontjes kunt doppen. Toen ik ging studeren, zeiden ze: ‘Wat kunnen wij betalen en wat kun jij zelf betalen?’ Ik nam een bijbaantje en dat voelde goed. Als ik hoor dat mensen een jubelton van hun ouders krijgen om een huis te kopen, denk ik: ik gun het jullie van harte, maar dat is niet het huishouden waar ik uit kom.”

Lijk je op je ouders?

“Mijn moeder is superfanatiek in sport en spelletjes, wat dat betreft valt de appel niet ver van de boom. Ook houdt ze van een stevige discussie, we hebben vroeger aan tafel heel wat gedebatteerd. Mijn vader is een creatieve, analytische man, die graag dingen oplost. Op klusgebied kan ik nog een hoop van hem leren. Ook is hij zeer kritisch. Als hij het niet eens is met iets dat ik in een uitzending zeg, krijg ik dat zeker te horen.”

Je relatie is onlangs gestrand na een jaar. Sta je open voor iets nieuws?

“Ik heb me voorgenomen voorlopig niet in een relatie te belanden. Tussen mijn scheiding en deze relatie heb ik twee jaar af en toe gedatet. Dat was een leuke tijd, en het zal op termijn ook wel weer gebeuren. Ik vind de focus op mezelf, mijn kinderen en mijn carrière nu ook wel even fijn.”

Wat wil je nog bereiken?

“Ik wil graag doorgroeien in een programma. Dat de kijker ziet: dit zou eigenlijk niemand anders kunnen presenteren, dit is Renze, het past bij zijn energie en nieuwsgierigheid. Op langere termijn lijkt het me leuk om programma’s te bedenken voor anderen, te produceren en scripts te schrijven voor series. Ik heb nog zo veel dromen.”

Renze Klamer Studeerde Vrijetijdskunde. Via de afdeling Marketing van de EO kwam hij als presentator terecht in het radio- en televisiewereldje. In 2018 stapte hij over naar BNNVARA met de talkshows Na het nieuws en Laat op Vrijdag. De dagelijkse talkshow De Vooravond, die hij samen met Fidan Ekiz presenteerde, werd Klamers opstap naar het grote publiek. Zijn eigen talkshow Renze is vanaf 4 juli elke werkdag te zien om 21.45 uur op RTL4. Renze Klamer was vijf jaar getrouwd met zangeres Pearl Jozefzoon, met wie hij een dochter en een zoon heeft: Naomi (6) en Ezra (3).

