Raarste Ruzies: “Mijn schoonmoeder doet alsof mijn kind van haar is”

“Mijn partner en ik ontmoetten elkaar tijdens het eerste jaar van onze studie. We studeerden allebei rechten en liepen elkaar tijdens de eerste week tegen het lijf. De klik was al snel heel goed en we besloten te daten. Na een paar geslaagde dates stelde hij me voor aan zijn ouders.

Vervelende schoonmoeder

Zijn vader vond ik meteen een lieve man. Hij kwam erg bescheiden over en hield zich wat meer op de achtergrond, iets wat ik vaak aan mensen bewonder. Met zijn moeder daarentegen voelde ik meteen al geen klik. Waar ik me er altijd van bewust ben dat ieder verhaal twee kanten heeft, heeft zij juist overal een eenzijdige mening over. Bovendien is ze vaak erg negatief en op een vervelende manier op de voorgrond. Ik vertelde mezelf dat de band die je met je schoonmoeder hebt niet zo belangrijk is, maar daar kwam ik op terug toen ik in verwachting raakte.

Zwangerschapsbemoeienissen

De zwangerschap was bij wijze van spreken nog niet aangekondigd of mijn schoonmoeder bemoeide zich al overal mee. Ik heb altijd veel gewerkt en ze vroeg zich hardop af of ik daardoor wel in staat was om een goede moeder te zijn. Bovendien baarde het haar zorgen dat we niet om de hoek wonen, iets wat zij graag wil, maar waar wij helemaal niet op zitten te wachten.

Tijdens mijn hele zwangerschap was ze met niets anders bezig dan haar rol in de opvoeding van óns kind. Ik besloot haar daarop aan te spreken, waarna de bom barstte.

Kritiek op opvoeding

Hoewel mijn schoonmoeder en ik door de gespannen sfeer aan het einde van mijn zwangerschap bijna geen contact meer hadden, stond ze een uur na mijn bevalling al naast mijn bed. Ze feliciteerde ons, maar deed daarna meteen alsof mijn kind dat van haar was. Als ik mijn zoontje vasthield, zei ze dat ik dat niet goed deed en ook op de manier waarop ik borstvoeding gaf leverde ze kritiek. Bovendien vond ze mijn kledingkeuze voor ons kind belachelijk, vertelde ze. Ik deed mijn zoontje weleens een roze shirtje aan en ze vond dat we hem daarmee “de verkeerde kant opduwden”.

Minder contact

De ergste ruzie die we hebben gehad vond plaats tijdens ons eerste familieweekend met ons zoontje erbij. De eerste twee dagen wist ik haar kritiek op mijn rol als moeder links te laten liggen, maar op de laatste dag hield ik het niet meer. Ik begon tegen haar te schreeuwen en vertelde haar dat als ze zich zo nodig met onze opvoeding wilde bemoeien, ze er misschien zelf nog maar een kind bij moest nemen. Ze werd nog bozer dan ik en zei dat mijn kind ook een beetje van haar was, omdat haar zoon de vader is, waarop ik moest lachen en in de auto ben gestapt. Sindsdien staat ons contact op een laag pitje.

Moederskindje

Het lastige aan de situatie is dat mijn man een moederskindje is, terwijl ik zijn moeder stiekem haat. Ik probeer niet tussen hen in te komen, maar door onze verschillende visies op zijn moeder gebeurt dat soms wel. Bovendien vindt mijn man dat zijn moeder wel degelijk zeggenschap heeft over ons kind, terwijl ik het tegenovergestelde vind. In het begin dacht ik nog dat haar houding wel zou veranderen als ons kind ouder wordt, maar inmiddels vrees ik dat die altijd zo zal blijven. Sommige mensen veranderen niet, hoe graag je dat ook zou willen.”

