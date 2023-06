Sylvana Simons: “Niets houdt mij tegen”

Op 1 juli viert politica Sylvana Simons (52) Keti Koti, de dag waarop 150 jaar geleden slavernij in Suriname werd afgeschaft. “Die dag denk ik aan mijn voorouders. Maar het is óók feest, met veel eten en drinken.”

José Rozenbroek Bart Brussee

Ze verontschuldigt zich voor haar waaier die ze veelvuldig voor de dag haalt op deze eerste warme lentedag. Ze is nu zo’n acht jaar onderweg met de overgang, vertelt ze, en is er zo langzamerhand hélemaal klaar mee. Ook in de Kamer moet ze af en toe wapperen. “Als vrouw heb je nu eenmaal klachten waar je niks aan kunt doen, of het nou je menstruatie is, zwangerschap, de periode na de zwangerschap of de overgang. Ik heb altijd geleerd dat ik daar niemand mee mocht lastigvallen. Nu denk ik: ja mensen, ik heb een opvlieger en dat mag iedereen weten.”

Ze vertelt hoe ze haar nachten doorbrengt. “Ik kan de klok erop gelijkzetten: ik slaap hooguit vijf kwartier en word dan wakker in een drijfnat bed. In het begin maakte ik mijn bed opnieuw op, maar nu schuif ik gewoon een stukje op en draai mijn kussen om. Bij Decathlon hebben ze van die microvezelhanddoeken, die zijn perfect om het vocht mee op te vangen. Bij Ikea heb ik verkoelende dekjes gekocht die je onder je laken kunt leggen. Mijn minikoelkastje naast m’n bed ligt volgestouwd met water. En de ventilator staat aan.”

Je hebt een loeizware baan, je hebt longcovid en reuma, hoe blijf je overeind?

“Werken, eten, dossiers lezen, slapen. Dat is mijn leven. Verder niks. In het weekend slaap ik bij en zie ik soms mijn kinderen en kleindochter. That’s all. En accepteren dat je altijd moe bent.”

Is het een ander soort moeheid dan toen je kinderen klein waren?

“Ik kan me niet herinneren dat ik toen ooit moe was. Ik was twintig en had alle energie van de wereld.”

Sinds drie jaar ben je oma. Een heel trotse oma als ik zo kijk naar je Instagram-account.

“En dan houd ik me nog in hoor! Jammer genoeg zie ik mijn kleindochter niet zo veel als ik zou willen. In mijn ideale wereld woon ik naast mijn dochter en zit ik daar elke dag op de bank.” Lach. “Maar ik weet niet of zíj dat ideaal zou vinden. Als oma moet je niet te veel op de lip van je kind en kleinkind zitten, vind ik. Maar soms komt Nalia een nachtje of weekendje logeren.”

We zitten in een restaurant aan het Amsterdamse IJ waar zojuist de fotoshoot heeft plaatsgevonden. Ik heb Sylvana vaker mogen interviewen – de eerste keer was tien jaar geleden toen ze nog tv-presentator was. Zoals altijd ziet ze er fantastisch uit. Een denim jumpsuit om het tengere lijf, het haar in een afro met een paar vlechtjes opzij. Ze zwaait naar haar kapper/visagist die zijn spullen opruimt. “Met dank aan Alejandro. Hij is een kunstenaar. Een van de mannen met wie ik mij graag omring.”

Is er tijd voor liefde in je leven?

“Die vraag stel je mij altijd.”

Je mag zeggen: dat gaat je geen bal aan. Maar je hebt nu een schittering in je ogen.

“Achteraf gezien denk ik weleens: wat waren mannen onnodig belangrijk in mijn leven. Zo zijn we ook opgevoed: een vrouw heeft een man nodig om er te mogen zijn.” Ze schudt meewarig haar hoofd. “Ik hoef geen gezin meer, ik ben niet op zoek naar huisje-boompje-beestje. Dat geeft mij een gevoel van onafhankelijkheid waar ik me fijn bij voel. En, laten we wel wezen, er zijn weinig mannen die een vrouw als ik aankunnen. Dat is prima. Ik heb er niet veel nodig.” Ze lacht. “Er is genoeg liefde in mijn leven, ik kan je geruststellen.”

Je hebt gewelddadige relaties gehad. Je vertelde weleens dat je vond dat je ’t verdiende als je werd geslagen. Wanneer kwam deomslag?

“Ik kan niet een moment aanwijzen. Dat is de lange reis geweest van de afgelopen vijfendertig jaar. Ik heb het geluk gehad dat ik rond mijn achtentwintigste een lieve, fijne, mooie man in mijn leven kreeg die mij hielp inzien dat het niet aan mij lag. Toch ben ik nog te lang doorgegaan met mensen die niet bij mij pasten. De afgelopen tien jaar heb ik mijn eigen persoonlijke ontwikkeling heel bewust aangepakt, met retraites, trainingen en therapie. Ik wilde niet meer dat gevoel van onbehagen in mijn relaties. Maar het was méér dan dat: er is altijd een dynamiek tussen twee mensen en ik had daar ook een rol in. Ik wilde mezelf beter leren kennen, met mezelf aan de slag.”

Wat ontdekte je?

“Kracht, heel veel kracht. Mijn hele leven heb me kleiner gemaakt dan ik ben. Ik dacht altijd dat ik te veel was, omdat dat mij altijd is verteld. Mensen vonden me te loud, te aanwezig, te brutaal. Mijn hele leven lang al roep ik reacties op. Ik kwam erachter: je bent helemaal niet te veel, je bent precies genoeg voor wat jij te geven en te creëren hebt. Hoe meer ik in mijn kracht sta, hoe minder conflict ik nodig heb. Mensen die veel conflicten hebben, vinden dat ergens lekker. Ik voelde me daar blijkbaar bij thuis.”

Waar ligt de oorsprong? In dat gezin met een dominante vader?

“Ik denk het. Mijn vader had al vijftien kinderen toen hij verliefd werd op mijn moeder. Mijn moeder had een zoon. Samen kregen ze mij. Ik groeide op als enig kind, maar ik heb dus ook zestien oudere broers en zussen. Dat vraagt verschillende dingen van je. Toen mijn vader overleed, konden sommige broers en zussen troost bij elkaar vinden. Maar ik was alleen. En zo voel ik dat vaak: uiteindelijk ben ik alleen.”

Heeft dat mede te maken met het feit dat je vader zelfmoord heeft gepleegd?

“Nee. In het begin speelde dat een grote rol bij mij, ik ben er heel boos over geweest, maar nu ben ik daar nooit meer mee bezig.”

En je bent niet bang dat je dat destructieve ook in je hebt?

“Geen seconde.”

De vader van je zoon maakte ook een eind aan zijn leven. Nooit gedacht: ‘het ligt aan mij?’

“Geen seconde! Ik zou niet weten wat ík anders gedaan zou moeten hebben. Nee, ik snap niets van die gedachtegang.”

Jouw issue is, zeg je, dat je jezelf altijd kleiner hebt gemaakt dan je was. Daar heb je je wel mooi aan ontworsteld.

“Het opstarten van een politieke partij heeft daar beslist bij geholpen.”

Je was veertien toen je uit huis ging vanwege ruzie met je vader. Op je twintigste was je zwanger.

“Ik kom van zó ver, dat kun je je niet voorstellen. Daarom ben ik zo trots op mezelf. Het is geen bewijsdrang, maar de beslissing: ik wil niet meer dat anderen op mijn rem staan. Er was altijd wel een ander die me vertelde wat niet netjes was, niet paste, niet hoorde, niet kon. Nu weet ik: ik ben echt wel iemand om serieus rekening mee te houden. Daar moet ik ook zelf mee in het reine komen. Ik zei ooit tegen een vriendin: ‘Iedereen loopt, maar hoe zou het zijn als ik opstijg en ga vliegen? Ik wéét dat ik dat kan.’ Nu vlieg ik gewoon, ik heb geen toestemming meer nodig.”

Ken je geen angst?

“Natuurlijk ken ik angst. Ik vind elk debat spannend, reken maar. Maar het houdt me niet tegen. Niks kan mij meer tegenhouden.”

Wat was nou het engst van de afgelopen jaren?

Ze denkt lang na. “Ik denk toch de bedreigingen vanaf het moment dat ik me maatschappijkritisch begon uit te laten.”

Dat was in 2015 toen je Martin Simek, die bij DWDD vluchtelingen ‘zwartjes’ noemde, op de vingers tikte.

“De hele wereld viel over me heen. Maar ik dacht elke dag: gewoon opstaan, face the music. Dat heb ik gedaan en het gaf me de bevestiging dat ik me niet klein laat krijgen. Hoe krachtig ik ben. En gelukkig waren er mensen die me steunden: mijn vriendinnen, mijn sisterhood. Ik zeg niet dat ik niemand nodig heb.”

Ben je nu niet meer bang?

“Ik ben wel altijd op mijn hoede. Ik heb voelsprieten ontwikkeld, ik doe geen roekeloze dingen meer. Ik ga niet ’s avonds laat in mijn eentje op pad. Ik ben er niet meer mee bezig. Ik vlieg eroverheen.”

MEER SYLVANA Sylvana Simons (52) werkte als kapper, danseres, VJ bij muziekzender TMF, presenteerde diverse tv-programma’s en was tafeldame bij DWDD. In 2015 sloot ze zich aan bij politieke partij DENK, nog geen jaar later richtte ze haar eigen partij op: eerst Artikel 1, later BIJ1. In 2018 werd ze raadslid in Amsterdam en in 2021 Tweede Kamerlid en lijsttrekker van BIJ1. Sylvana woont in Amsterdam en Den Haag. Ze heeft een zoon, een dochter en een kleindochter van 3.

Je zit nu ruim twee jaar in de Kamer, je lijkt er als een vis in het water. Je bent welbespraakt, deelt waar nodig harde tikken uit. Maar je complimenteerde ook Rutte met zijn speech waarin hij excuses aanbood voor het slavernijverleden. Heeft hij jou om raad gevraagd?

“Was het maar zo’n feest! Ik schat in dat Rutte een mens is die alleen leert van harde lessen. Dat herken ik, voor mij geldt hetzelfde.” Grijnst. “Maar onze aanwezigheid in de Kamer alleen al is een stok achter de deur. Soms zie ik de blik van een minister mijn kant op – doe ik het goed?”

Is het zwaar om in je eentje de partij te zijn?

“Gelukkig ben ik niet in mijn eentje. We hebben een bestuur en allerlei commissies. Ik mag me steeds meer op het grotere plaatje concentreren. Ik heb in de Kamer acht fantastische medewerkers. Ik heb mezelf verrast als werkgever. Ik was bang dat ik ongeduldig en kortaf zou zijn, maar niks daarvan. Ik ben gewoon mezelf. Ik hoef maar weinig uit te leggen, want ze begrijpen mij en leveren fantastisch werk. Ik geef veel ruimte en vertrouwen – ik hou er zelf ook niet van als mensen in mijn nek zitten te hijgen.”

Zijn het allemaal mensen van kleur?

“Overwegend wel, ja. En meer vrouwen dan mannen. Ik zoek bewust de stemmen die het minst gehoord worden. We zeggen niet: je bent wit, dus je bent niet welkom. Maar als ik kan kiezen tussen twee even getalenteerde mensen, gaat mijn voorkeur uit naar de persoon uit een gemarginaliseerde groep, mensen die het minst vertegenwoordigd zijn.”

Tien jaar geleden vertelde je me dat je kort daarvoor voor het eerst in Suriname was geweest. Je dacht toen…

“... hier liggen mijn roots. Ik was meteen thuis. Ik rook het, ik herkende het licht, de mensen.”

Aan wie denk jij met Keti Koti, de afschaffing van de slavernij?

“Aan mijn voorouders, aan wat zij hebben doorstaan. Maar ik denk niet alleen aan de slavernij, ook aan het kolonialisme waarin mijn ouders zijn grootgebracht. Ik ben op 1 juli bij de officiële herdenking in het Amsterdamse Oosterpark. Rutte heb ik daar nog nooit gezien. Omdat ons koningspaar dit jaar aanwezig is, is het feest verplaatst naar het Museumplein. Dan is iedereen er, mijn medewerkers, mijn moeder, mijn broer en zus staan er met eten.”

Ik woon in Amsterdam, maar ik heb nog nooit Keti Koti gevierd.

“Denk je misschien dat het niet over jou gaat?”

Precies. Misschien ben ik bang dat ik mij iets toe-eigen wat niet van mij is; ik ben niet bevrijd van de slavernij.

“Ik snap je ongemak, maar ik heb liever dat je daar vrolijk rondloopt in plaats van dat je zegt: mag ik daar wel zijn? Op 1 juli moet het niet gaan over jouw ongemak...”

Snap je dat ik dat ingewikkeld vind?

“Zeker. Maar ik vind het mijn taak om jou de ogen te openen.” Ze neemt een hap van haar Thaise salade. “En de volgende stap is dat je inziet: het zijn ook míjn voorvaderen die ontketend zijn. Ook jullie witte mensen moeten met jullie trauma aan de gang, het trauma van het generationeel daderschap. Het harde werk moet nog beginnen. Zoals de witte vrouw moet inzien dat haar emancipatiestrijd niet de onze is. Deze ging lange tijd over het recht te mogen werken. Nou, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen hebben altijd móeten werken.”

Leg eens kort en krachtig uit waartoe BIJ1 op aarde is.

“Wij zijn er om de status quo te bevragen, te doorbreken en te breken. Conservatisme, patriarchaat, kapitalisme: al die krachten die ons in de greep houden. Mijn politiek ontwaken begon bij racisme, maar al snel kwam ik tot de conclusie dat racisme altijd verbonden is met andere vormen van uitsluiting. Vanuit dat gezichtspunt moet je het héle systeem veranderen. Radicaal. Winst maken heeft altijd een keerzijde, namelijk dat mensen worden uitgebuit en onderdrukt: vrouwen, mensen van kleur, queer mensen, mensen met een bepaalde religie of een handicap. Kapitalisme is het in stand houden van de norm van de witte, heteroseksuele man.”

Dus we hebben er allemaal bij te winnen, behalve hij?

“Nee, hij heeft juist veel te winnen: hij kan zichzelf verlossen van het juk een witte heteroseksuele man te zijn met het bijbehorende gedrag: jagen, altijd meer geld verdienen, emoties wegstoppen, altijd sterk en stoer zijn. Iederéén heeft last van dit systeem.”

Hoe doe je dat in je eigen leven? Jij houdt ook van mooie kleren en van een goed leven.

“Het verbaast altijd iedereen als ik zeg dat ik weinig shop – ik denk dat ik twee keer per jaar iets aanschaf, vaak tweedehands. Ik bewaar mijn kleren lang en ik er ben er zuinig op. Gisteren was ik uit met mijn dochter en dan draag ik een jasje dat ik al tweeëntwintig jaar heb.’

Geen guilty pleasures?

“Niet echt. Ik ben zuinig. Ja, ik geef relatief veel geld uit aan mijn kinderen en kleindochter, maar ik ben niet een oma die elke week met een cadeautje aankomt. Laatst heb ik toch een paar vleugeltjes voor haar gekocht. Ze vond ze fantastisch.”

Meisjes van drie willen prinsesje of elfje zijn. Vind je dat moeilijk?

“Haha! Ze hoeft voor mij niet non-binair te zijn hoor. Ze mag zijn wie zij is.”

Libelle TV In Story of my life op Libelle TV neemt Sylvana ons mee langs haar eigen Instagram-posts en vertelt over haar talent voor tekenen en liefde voor haar kleinkind.

libelle.nl/storyofmylife

Styling: Geryanne Katerberg. | Haar en make-up: Alejandro Blijd. | M.m.v. Hangar Noord (locatie). | Kleding: La Salle (jurken), Louis and Mia (bloes), Humanoid (pak en short), Soeurs de Provence (singlet), Hinth (oorbellen), Lisa-Marie Boutique (ketting).