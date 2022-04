Tanja Jess (55) en Chimène van Oosterhout (58) vonden elkaar niet meteen leuk. Maar vanaf het moment dat de klik er was, delen ze lief en – de laatste tijd helaas ook – leed.

Tanja: “Ik herinner me nog goed het moment dat ik dacht: nu is het echt ‘aan’ tussen ons. Chimène en ik gingen jaren geleden – we waren nog niet zo lang bevriend – samen met onze zoontjes die nog klein waren, op vakantie naar Lanzarote. Vlak voor we vertrokken, bleek ik zwanger van mijn tweede. Het werd een heel andere vakantie dan gepland, want ik zag groen van de misselijkheid: alle leuke plannen die we hadden, gingen niet door. Chimène heeft me geen seconde laten voelen dat ze het vervelend vond. Ze zorgde zo goed voor me en nam de kinderen op sleeptouw. Op dat moment wist ik: jij bent fantastisch.”

Chimène: “Voor mij was dat moment er al eerder. Tanja en ik kenden elkaar vanuit het uitgaansleven in Eindhoven en kwamen elkaar in de jaren erna weleens tegen op feestjes bij gezamenlijke vrienden. Dan kletsten we soms, maar de klik was er nog niet.”

Tanja: “Ik vond jou best intimiderend.”

Chimène: “Ik vond Tanja vooral ambitieus en gedreven. Totdat we elkaar tegenkwamen bij een screentest voor een tv-programma. We waren allebei net moeder geworden, ik was een maand na de bevalling in de steek gelaten door de vader van mijn zoon en Tanja had een heel heftige bevalling gehad. We spraken over onze levens en ineens zag ik een heel andere, kwetsbare vrouw. Toen heeft ze echt mijn hart gestolen.”

Tanja: “Chimène en ik hebben op alle gebieden een klik. Er zijn vriendinnen met wie ik vooral lol heb of juist de serieuze dingen in het leven bespreek. Met Chimène kan ik álles delen, van onze liefde voor mode en make-up – ik hou van haar flamboyante stijl – tot onze diepste dalen. Bij haar kan ik volledig mezelf zijn.”

Chimène: “Dat geldt andersom ook. Ik heb heel heftige jaren achter de rug omdat in 2020 bij mij voor de derde keer borstkanker werd geconstateerd. Opnieuw moest ik het kankertraject in. Deze keer kreeg ik naast een operatie en bestraling ook chemo en immunotherapie. Vlak na mijn operatie kreeg ik te horen dat mijn vader ongeneeslijk ziek was. Tanja heeft mij echt door die donkere periode gesleept. Als ik ziek ben en me ellendig voel, word ik een wild dier dat zich terugtrekt, maar Tanja bleef altijd contact zoeken. Ze ging mee naar het ziekenhuis en was er gewoon voor me.”

Tanja: “Andersom zorgt zij net zo goed voor mij. Chimène is iemand die met een tas vol boodschappen naar me toe komt en soep maakt als ik even niet lekker in mijn vel zit. Hoe rot ze zich ook voelde de afgelopen tijd, altijd vroeg ze ook even hoe het met mij gaat.”

Chimène: “Twee weken na de uitvaart van mijn vader, deed ik mee aan het SBS-programma De alleskunner VIPS. Aan alles merkte ik dat het te veel was op dat moment, ik kwam mezelf keihard tegen. En toen kreeg ik ook nog corona. Man, wat heb ik me slecht gevoeld, het leek of alle stress van de afgelopen tijd eruit kwam. Het was voor mij het moment dat ik besefte dat ik klaar ben met die bewijsdrang.”

Tanja: “Wat dat betreft zitten we nu allebei in dezelfde levensfase. De interessante acteerklussen voor vrouwen van boven de vijftig liggen niet voor het oprapen. Ik focus me nu op mijn podcast Kaarten op tafel, waarin ik de diversiteit aan vrouwen aan het woord wil laten. Chimène wil nu met haar eigen ervaring andere mensen met kanker helpen en coachen. Ik ben ervan overtuigd dat niemand dat zo goed kan als zij.”

Over Tanja Jess en Chimène van Oosterhout Actrice en presentatrice Tanja Jess is getrouwd met zanger en presentator Charly Luske, samen hebben ze twee zonen. In haar podcast Kaarten op tafel voert ze openhartige gesprekken met bekende vrouwen. Chimène van Oosterhout is zangeres, actrice en presentatrice. Ze is single en heeft een volwassen zoon. Chimène schrijft, vertelt en vlogt over haar kankerbehandeltraject, te volgen via haar podcast en haar Instagram-account: @chimenevo.

