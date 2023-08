Wolter Kroes: “Mijn vrolijkheid op de bühne is oprecht, anders houd je dit vak niet vol”

Het is het mooiste vak ter wereld, vindt hij zelf. Maar je moet er wel voor in de wieg gelegd zijn. En dat is Wolter Kroes. Al 35 jaar stopt de volkszanger ziel en zaligheid in elk optreden. “Dat betekent wel non-stop gas geven.”

“Vorige week stond ik hier nog op een bruiloft”, vertelt de 54-jarige zanger als we op een rustige ochtend neerploffen bij Beachclub Naturel in Scheveningen. “Toen ging de tent volledig uit z’n dak.” Wat direct opvalt, is dat Wolter Kroes ontzettend... Wolter Kroes is. Zowel zijn brede grijns als de knuffel bij kennismaking geeft je meteen het gevoel dat je hem al langer kent. Dat is feitelijk ook zo, want met hits als Viva Hollandia en Ik heb de hele nacht liggen dromen was Wolter de afgelopen decennia op alle feesten of partijen te horen. Zijn vrolijke voorkomen vult probleemloos elke ruimte, van een uitverkocht Ahoy tot een lokale biertent. “Klein, dik, lelijk, maar wel gezellig, zeggen mensen altijd”, lacht hij hard. “En als je altijd jezelf bent, kan niemand zich in je vergissen. Mijn vrolijkheid op de bühne is oprecht, anders houd je dit vak niet vol. Als ik eens chagrijnig ben, heeft dat nooit met mijn werk te maken. Dan heb ik andere zorgen.”

Dit is Wolter Al 35 jaar maakt zanger Wolter Kroes van elke gelegenheid een feestje. Een bruiloft, voetbalwedstrijd of festival is niet compleet zonder Viva Hollandia en Ik heb de hele nacht liggen dromen. Onlangs kwam zijn nummer De bierkraan uit. Wolter is zestien jaar getrouwd met Tessa. Samen hebben ze vijf kinderen: Wolter en Pamela uit Wolters eerdere huwelijk, Summer en Sue uit een eerdere relatie van Tessa en hun zoon Thomas.

Wolter refereert aan het fietsongeluk van zijn 14-jarige zoon Thomas in april. Hij liep een zware hersenschudding op. Hoe gaat het nu met hem?

“Redelijk. Het is een enorme schok om je zoon in het ziekenhuis te zien, buiten westen, met zijn mond aan één kant open. Gelukkig kwam dat goed. Dat geldt helaas niet voor zijn gehoor. Het slakkenhuis van zijn rechteroor is helemaal stuk, hij hoort op rechts nog maar tien procent. Positief bekeken: met één oor is op zich goed te leven, het kan altijd erger. Wel is zijn concentratievermogen aangetast. Alles moet snel-snel-snel en hij gaat van de hak op de tak. Hierdoor zakt hij volgend jaar op school ook een niveau, dat vind ik jammer.”

Hoe gaat hij daar zelf mee om?

“Goed. Hij zegt: ‘Pap, het is wat het is, ik pak liever een niveautje lager dan dat ik op mijn tenen blijf lopen.’ Thomas heeft zijn leven weer opgepakt en fietst weer op diezelfde fiets. Dat vind ik best lastig, maar dan sneert hij dat het een ongeluk was, dat het pure pech was. Hij is sneller geïrriteerd dan vroeger en wil in alles zijn gelijk halen. Aan de andere kant is hij natuurlijk ook volop aan het puberen! Misschien ligt het gewoon daaraan, haha. Zonder gekheid, we weten niet hoe het zich ontwikkelt.”

Verandert zo’n ervaring je?

“Het schrikt het hele gezin op. Ik ben weer even alert en besef dat alles tijdelijk is, dus ook geluk. Er kan zomaar iets gebeuren. Mijn vrouw maakt zich nog dagelijks vreselijk zorgen. Daarvoor heb ik te veel afleiding, maar zodra ik Thomas zie, houdt het me bezig. Ik ben bezorgder geworden. Zeker omdat die mafketel zelf totaal niet bang is. Laatst ging hij boarden tussen de rietkragen, en gister nog klom hij over het dak omdat hij zijn sleutels was vergeten. Ja, dan wordt papa wel even gek. Misschien vergeet ik dan even dat hij een jongen van veertien is, die dóen dit soort dingen nou eenmaal. Ik kijk ernaar uit om hem in de zomer even voor mezelf te hebben.”

Wat zijn de plannen?

“De eerste drie weken van de vakantie gooi ik mijn agenda dicht en gaan Tessa, Thomas en ik varen in Kroatië, mijn favoriete vakantieland. De andere vier kinderen hebben inmiddels hun eigen plannen. Met z’n drietjes varen we negenhonderd kilometer op de Adriatische zee, van eiland naar eiland. Een periode van totale ontspanning, niemand die me kent, geen verplichtingen, een oase van rust.”

Kenmerkt dat jouw zomerperiode?

“Haha, niet echt. Zomer betekent voor mij een bomvolle agenda. Dat is nu al weken aan de gang: donderdag tot en met zondag, twee à drie optredens per avond. Op dinsdag de Vriendenloterij en tussendoor de studio in, want er liggen twintig nieuwe nummers op de plank. Ik vind het heerlijk om straks drie weken in stilte tussen de dolfijnen te dobberen, maar een dag na thuiskomst sta ik op een uitverkocht Dutch Valley: boem! Daar heb ik ook nu al ontzettend veel zin in.” De telefoon gaat, het is Radio 538. “Mag ik die even nemen?” Wolter lacht, grapt, “Tuurlijk gap, later!” en hangt op. Of ze hem straks mogen bellen voor de mop van de dag. Zijn telefoon gaat continu, vertelt de zanger met gepaste trots. Voor een mop, een interview, Holland zingt Hazes, het gaat maar door. En Wolter? Die vindt het allemaal even mooi. En dat is niet gespeeld.

Word je er nooit moe van?

“Ik niet, mijn stembanden wel. Dus die gun ik op maandagen rust. Ook voor de lijn zou minder beter zijn, want ik eet minstens drie avonden per week op onmogelijke tijden en vertik het om een bruin broodje met pindakaas in mijn bakkie te doen. Verder maak ik me nergens druk om. Op de dag zelf zie ik in mijn agenda welke optredens er die avond staan. Het maakt mij niet uit of ik voor zestigduizend ravers op Defqon sta of in een feesttent op het plein. Ik ben een artiest. Zingen kun je leren, maar artiest: dat ben je of dat ben je niet. Ik vind het prachtig, ook na vijfendertig jaar, ik zal geen burn-out krijgen.”

Wat is het geheim?

“Mijn carrière is altijd in een stijgende lijn verlopen, dat is mijn geluk. En mijn ‘voordeel’ ten opzichte van veel jonge jongens die door een talentenjacht van de ene dag op de andere bekend worden, is dat zij de druk niet aankunnen. Logisch, het is te veel ineens, zonder mentale voorbereiding. Ik begon in de kleinste kleedkamertjes, omkleden tussen de biervaten. Zo groeide ik er geleidelijk in. En als je mazzel hebt, breek je door.”

Naast mazzel lijkt het me een kwestie van keihard werken.

“Snoeihard werken én constant investeren in je repertoire. Eerlijk is eerlijk: Viva Hollandia was een Duitse cover, maar wel eentje die ik helemaal heb ver-Wolter Kroes’t. En ja, het werd een hit. Ik vind dat je als artiest elk jaar nieuwe, eígen liedjes moet willen zingen. Verder is het altijd optreden en aanstaan. Dat kost je ook wat. Gezellig varen of barbecueën met de buren is er voor mij niet bij. En ik mag dan al zestien jaar getrouwd zijn met een lieve, knappe vrouw, ze ziet me zelden thuis aan tafel. In plaats daarvan hoort ze me op de radio weer een schunnige mop vertellen. ‘Moet dat nou weer zo plat?’ krijg ik dan op mijn lazer. Vanavond ga ik met Thomas naar de film, maar als ik moet invallen omdat Gerard Joling ziek is, dan ga ik. Thomas begrijpt dat.”

Denk je op zo’n moment niet: mijn agenda staat al bomvol, deze avond is van mij?

“Nee, want het hoort erbij. We hebben een vast poeltje in het A-segment. Als iemand ziek is, help je elkaar door in te vallen. Dat doe je gewoon. Toen ik er een week uit was door een stembandoperatie, nam Frans Duijts de honneurs waar. Bovendien willen we allemaal geld verdienen, haha!”

Wat doe je als je geen zin hebt?

“Dat komt niet voor. Kijk, ik word overal met open armen ontvangen. Dus al ben ik nog zo moe, zodra ik bij een feesttent uit de auto stap, ben ik Wolter Kroes. Dan ga ik meteen naar het hek waar de mensen staan. Foto’s maken met de vrouwen, proosten met de mannen. Dat breekt het ijs. Bovendien moet ik na een optreden direct door en wil ik niet die vent zijn die niet op de foto gaat. Als je doet wat ik doe en wil dat het door blijft rollen, moet je er wel voor gaan. Aanvankelijk voelde corona als een sabbatical, maar na vier maanden sloeg dat om. Zonder podium word ik ongelukkig. En mijn vrouw werd thuis gek van me!”

Geeft een vol Ahoy een grotere kick dan een klein feestgezelschap?

“Als duizenden mensen Ik heb de hele nacht liggen dromen meezingen, neigt dat wel naar een muzikaal orgasme, ja. Maar belangrijker vind ik het om iedereen op het veld of een bedrijfsfeest mee te krijgen. Of er nou zesduizend of zestig mensen voor me staan, ik pak iemand die in de hoek verdrietig kijkt er meteen uit en daar doe ik het dan voor. Als entertainer behoor ik tot het groepje artiesten waarvan bookers weten dat de tent sowieso uit zijn plaat gaat. De mensen weten bij mij wat ze krijgen, en dat lever ik ook.”

Onder andere Viva Hollandia, ja. Komt er ooit een opvolger?

“Ik heb intussen vijf nieuwe voetbalplaten gemaakt, maar elke keer kwam Viva weer op één. Het is een blijvend feestvolkslied, een instituut. Daar kom ik nooit meer overheen. Dat is pri-hi-ma! Ik ben er apetrots op. Sommige artiesten zingen hun grootste hit niet meer. Dat kan ik me voorstellen, maar zelf zou ik dat nooit doen. Sterker nog, toen ik het een keer vergat te zingen – ik stond al buiten – werd ik weer op het podium getrokken en hup: alle apparatuur weer aangesloten. Een optreden is niet af zónder dat nummer.”

Wat vind je van de nieuwe aanwas qua volksmuziek?

“Het valt me op dat er weinig nieuwe vrouwen opkomen. Corry Konings, Marianne Weber en Ruth Jacott zijn al jaren steengoed en niet weg te denken. Van Samantha Steenwijk verwacht ik nog veel. Ze heeft alles mee, maar moet nog wel even die kneiter van een hit scoren, dat gun ik haar. Verder zijn Mart Hoogkamer en Dré Hazes enorme talenten, met als handicap die snelle roem en het vergrootglas waar ze onder liggen. Dat is echt niet makkelijk voor die jonge jongens.”

Heb jij je showbizzgenen doorgegeven?

“Mijn dochter Pamela neemt het stokje over. Dat verbaast me niet, op haar zevende ging ze al naar de musicalschool en momenteel speelt ze in Les Misérables. Daar stopt de muzikaliteit in de familie. Mijn oudste zoon Wolter rijdt me soms naar optredens, dat is geweldig leuk, maar ik twijfel of ik hem in deze wereld moet laten stappen. Feit is dat je geen sociaal leven overhoudt. Voor mij is dat geen opoffering, maar voor een ander die níet op dat podium staat, wel. Mijn vader deed twintig jaar lang mijn geluid, inmiddels is hij zevenenzeventig. Hij is nog steeds mijn boekhouder, dus ik spreek hem dagelijks. Dan belt-ie: ‘Wol, doe normaal, wat heb je nou weer uitgegeven?’ Haha, dat kan ik hebben, mijn vader is mijn allerbeste vriend.”

In totaal hebben Tessa en jij vijf kinderen. Wat is de sleutel tot het succes van jullie samengestelde gezin?

“De sleutel is een fantastische vrouw die dat tot in de puntjes regelt! Wolter en Pamela waren destijds vier en twee, Tess’ dochters Summer en Sue waren drie en vier toen we iets met elkaar kregen. Later kwam Thomas daar nog bij. De kinderen groeiden met elkaar op, Tess regelde alles, dat was meer dan een baan. Onvoorstelbaar. En aan mij had ze nada! Natuurlijk ben ik er wel voor mijn kinderen, maar op de cruciale momenten, de avonden, was ik toch weg. In die zin ben ik een verslaafde: ik geniet van het spelen met muziek, het contact met publiek, de volle agenda. Ik zou niet zonder het podium, de aandacht of de drukte kunnen. Af en toe vaar ik uit, gooi mijn boot voor anker, schenk een gin-tonic in en dan is het voor mij al meer dan genoeg vakantie!”

Met Thomas in Kroatië, 2011. Op de boot.”

“Met Thomas, Tessa en Sue in Cancún, 2022. Hier gingen we met z’n viertjes op vakantie naar Mexico. We houden allemaal van hetzelfde: zon, zee, strand, lekker eten.”

“Met mijn vader en vrienden, Rangiroa in Frans-Polynesië, 2008. Dit is met stip de mooiste plek op aarde om te duiken, tussen de haaien en exotische vissen, in ultieme onderwaterrust.”

“Onder water in Rangiroa, 2008. Mijn vader was duikinstructeur en tot voor kort dook hij nog drie keer per week. Nu gaat hij zijn duikboot verkopen. Ik maak me wel zorgen, want die boot is zijn leven. Een boom moet je ook niet verplaatsen...”

“Met alle kinderen, Westzaan, 2017. Varen is onze familiepassie. Inmiddels zijn daar schoonzoons bij gekomen die er ook aan verslingerd zijn. Wedden dat ik straks ook tien kleinkinderen krijg?”

“Met Tessa op Ibiza, 2019. Elk jaar gaan we op 1 juni vier dagen samen naar Ibiza om onze trouwdag te vieren. Het eerste wat ik er bestel is een schaal pata negra. Zonder dat gerecht is het voor mij geen vakantie.”

“Met Wolter, Pamela, Summer, Sue en Thomas in 2017. Af en toe gaan we met het hele spul naar Turkije. De kinderen vinden het fantastisch om die namaak-merkkleding te kopen. En papa maar afdingen...”

“Met het hele gezin in Kroatië, 2014. Elke vakantie zaten we met vijf kinderen op de boot en we hadden nooit ruzie. Het is als een caravan op het water... maar dan wel een heel dure caravan.”

“Met het gezin in Split, 2013. Kroatië is mijn favoriete vakantieland. Ik kom er al van jongs af aan. Elke ochtend varen we om zes uur uit, zodat de dolfijnen in alle vroegte om ons heen springen. Magisch!”

“Met Thomas in Turkije, 2013. Thomas houdt van gekke dingen, dus dan huren we een waterscooter of gaan we in een parachute hangen, zoals hier. Het trekt me eigenlijk niet zo, maar om zoiets samen met je zoon te doen is natuurlijk fantastisch. Dan dóe je dat.”

In de speciale zomereditie van Ja/Nee haalt Wolter herinneringen op aan de hand van vakantiefoto’s. Is hij als familiedier bijvoorbeeld ook te porren voor een reisje in z’n uppie? Bekijk alle vragen én Wolters eerlijke antwoorden op Libelle TV.

PS Het volgende zomerinterview is met schrijfster en actrice Nhung Dam.

