James Worthy: “Wat doe je met de as van je vader? Ik krijg er bijna een soort Indiana Jones gevoel bij”

James Worthy (40) is schrijver, journalist en columnist. Hij heeft talloze boeken op zijn naam staan, waarvan In de buik van de wolf de meest recente is. James is getrouwd met Artie en vader van zoon James.

Volgende week mag ik de as van mijn vader ophalen. Ik heb zin om hem te zien. Hij staat nu ergens in een kelder tussen tientallen andere stoffige types. Mijn vader in een asbus, een sticker met zijn naam erop, alsof zijn laatste resten aan het speeddaten zijn. Ik heb een speciale tas voor zijn as gekocht. Een dokterstas van Italiaans rundleder. ‘Dit is je Vaderdag cadeau, je verjaardagcadeau en je kerstcadeau in één, dus je krijgt niets meer van mij dit jaar,’ fluisterde ik tegen hem toen ik afrekende.

Vier rode fluwelen zakjes

Het eerste wat ik met zijn as ga doen, is er vier mooie bergjes van maken. Als een drugsdealer zal ik aan de keukentafel zitten. Met scheermesjes en een weegschaal. ‘De partij had een straatwaarde van zo’n vijftig miljoen euro.’ Mijn moeder krijgt een bergje, mijn zus krijgt een bergje, de broer en zus van mijn vader krijgen een bergje en ook ik zal een bergje vader aan mezelf geven.

Op het internet heb ik vier rode fluwelen zakjes besteld. Van die zakjes die je alleen in sprookjes ziet. De toverbonen uit Sjaak en de Bonenstaak zitten in zo’n zakje. Lavendel zit in zo’n zakje. Mijn vader was een toverboon en hij hield van lavendel.