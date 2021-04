James Worthy: “Juist dat wat zacht blijft, kan tegen een stootje”

James Worthy (40) is schrijver, journalist en columnist. Hij is getrouwd met Artie en vader van James (7). Voor Libelle schrijft James columns waarin liefde centraal staat: voor zijn ouders, zijn gezin en het leven. Geestig, soms hartverscheurend, maar bovenal eerlijk en ontroerend. Deze week schrijft hij over het opvoeden van zijn zoontje.

Ik heb nu al bijna acht jaar een zoon en ik weet nog steeds niet wat ik aan het doen ben. Wat opvoeden betreft doe ik alles op de bonnefooi. Met de ogen dicht en zonder handen aan het stuur probeer ik zo recht mogelijk in de richting van zijn tienerjaren te fietsen. Tot nu toe gaat het best aardig. Er zitten wat schaafwonden op onze knieën en ons achterlicht doet het niet meer, maar dat wat al achter ons ligt, heeft gelukkig toch geen licht nodig.

Zandkasteel

Wat opvoeden betreft, is mijn vrouw de rots en de vuurtoren op de rots. En ze is de meeuw die alles overziet. Als er gevaar dreigt, krijst ze en dan weet ik dat ik de muren van ons zandkasteel hoger moet bouwen. Eigenlijk heb ik maar twee taken als vader. Ik bescherm en ik vermaak. Dat is alles. Vroeger had ik wel meer taken, maar die heeft mijn vrouw, wijs als ze is, van me afgepakt.

“Je moet echt wat strenger worden, hoor”, zei ze een paar dagen na zijn derde verjaardag. Er zat wat vingerverf op onze nieuwe bank. Ik wilde helemaal niet boos op hem worden, want ik vond niet dat het zijn schuld was. Hij had geen vingerverf gekocht. Dat hadden wij gedaan. Hij wilde gewoon een regenboog van onze huiskamer maken. Maar ja, opvoeden is een teamsport, dus ik luisterde naar mijn vrouw. Ik probeerde streng te doen, maar ik ben dus zo’n man die het verschil tussen streng en boos niet kent. Streng is boos en boos is streng. Er is geen tussenweg. Of ik ben rustig of ik ontplof. Dus ik deed streng.