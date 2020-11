James Worthy over thuiswerken: “Haar allergrootste klant heeft mijn tepels gezien”

James Worthy (40) is schrijver, journalist en columnist. Hij is getrouwd met Artie en vader van zoon James. Voor Libelle schrijft James columns waarin liefde centraal staat: voor zijn ouders, zijn gezin en het leven. Geestig, soms hartverscheurend, maar bovenal eerlijk en ontroerend.

Mijn vrouw zit aan de ene kant van de eettafel en ik zit aan de andere kant. Zo zitten we al maanden. Thuiswerken is de toekomst, las ik vanochtend in de krant. Ik vind de toekomst angstaanjagend.

Mijn vrouw zit verstopt achter een gigantische monitor. Ik kan haar niet zien, maar ik hoor haar wel. Ze is aan het bellen.

Ik moet plassen. Als ik van mijn stoel opsta, zie ik dat mijn vrouw een wijsvinger naar haar mond toebrengt. Kennelijk is dit een heel belangrijk gesprek. De persoon aan de andere kant van de lijn mag mij niet horen. Als een inbreker sluip ik door mijn eigen huis. Na het plassen twijfel ik of ik door moet trekken. Ik doe het. Onze plee heeft nog nooit zo’n herrie gemaakt. Shit, dit gaat nog een staartje krijgen.

Als ik onze huiskamer binnensluip, voel ik de blik van mijn vrouw op mijn bleke huid branden. Ze kijkt naar me alsof ik vreemd ben gegaan, maar ik ben helemaal niet vreemdgegaan, ik heb alleen maar doorgetrokken.

Nul inspiratie

Acht minuten later bied ik mijn excuses aan in de vorm van een half aangebrande tosti en een mok theïnevrije thee. Ik ga achter haar staan, zet het bordje en de mok naast haar toetsenbord neer en geef een kus op de bovenkant van haar hoofd. Na de kus kijk ik naar haar monitor en zie een aantal mensen zitten. Een man met een stropdas en een vrouw met een knotje. In de hoek van het scherm zie ik mijn vrouw zitten en achter haar staat een man met een ontbloot bovenlijf. Ik zak door mijn knieën en kruip onder de tafel door in de richting van mijn kantoor. Note to self: morgen stofzuigen.

Om inspiratie op te doen kijk ik naar kattenfilmpjes op YouTube. Het werkt niet. Het heeft nog nooit gewerkt, maar ik doe het toch.

‘Waarom draag je nooit een shirt als je thuis bent?’ vraagt mijn vrouw als ze klaar is met videoconferencen.

‘Omdat ik thuis ben.’

Op het moment dat de inspiratie uit de mist stapt om me te omhelzen, neemt mijn vrouw een hap van haar koude tosti. Alles kraakt. Mijn vrouw is de mooiste vrouw die ik ken, maar soms kan ze als een 14e-eeuwse Engelse koning eten. Oké, waar was ik. Inspiratie, ben je er nog? Inspiratie? Met gestrekte armen loop ik de mist in.

Nee, dit gaat hem niet worden vandaag. Mijn vrouw is weer aan het bellen. En ik ben op de website van een vrouwenblad mijn horoscoop aan het lezen.

*Heb je het aan de stok gekregen met een familielid of geliefde? Daar kun je Mercurius voor bedanken. Maar vandaag, wanneer Mercurius eindelijk weer vooruit gaat bewegen zal een en ander worden opgelost. Neem contact op met wie je een conflict hebt gehad en start een diplomatiek en helend gesprek.*

De grote tepelshow

Ik ga achter mijn vrouw staan en geef haar twintig van mijn beste kussen.

‘Wat is er, schat?’ vraagt ze.

‘Ik wil gewoon even zeggen dat ik trots op ons ben. Dat we dit kunnen, zo samen aan één tafel. Het is niet altijd even makkelijk, maar dat komt door Mercurius. Het ligt niet aan ons. Niet aan mij.’

‘Ik ben ook trots op ons. Zou jij die kleine van school willen halen? Ik heb straks nog een call.’

‘Maar ik ben nog niet klaar met mijn column.’

‘Onze allergrootste klant heeft je tepels gezien.’

‘Ik ga al.’

Tekst: James Worthy. Foto: Ilja Keizer