5x de XXL-kettingen van koningin Máxima

Verenketting van Natan

Vorige week nog werd Máxima gespot met een enorme ketting met veren en houten kralen. Ze was in Utrecht voor een werkbezoek aan MIND Us en droeg een legergroene broek en blouse van haar favoriete modehuis Natan. Ook de ketting is van datzelfde modehuis.

Máxima met verenketting van Natan Beeld Getty Images

De mosselketting

In maart werd onze koningin gezien met een wel heel opvallend sieraad: de mosselketting van Zeeuwse ontwerpster Ineke Otte. De koningin kreeg de ketting al bijna 10 jaar geleden, maar droeg ’m toen pas toen voor het eerst in het openbaar.

Máxima met de mosselketting Beeld Brunopress/POOL/Sem van der Wal

Bloemenspektakel

Máxima droeg dit spectaculaire bloemensieraad in 2016. Ze was aanwezig bij het symposium ‘Muziekeducatie doen we samen’ in het Conservatorium van Amsterdam. Ze droeg een japon van Natan, maar wie de ontwerper is van deze bloemenzee om haar nek bleef onbekend.

Máxima bij het symposium 'Muziekeducatie doen we samen' in het Conservatorium van Amsterdam Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Rode stekels

Met dit stekelige gevaarte werd koningin Máxima in 2014 gespot. Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje waren in ons land voor een staatsbezoek. Deze foto werd geschoten op Paleis Noordeinde. Máxima ging voor een geheel bordeauxrode look.

Máxima tijdens het staatsbezoek van de Spaanse royals Beeld ©BrunoPress/Patrick van Emst

Koninklijk blauw

We gaan nog verder terug in de tijd: in oktober 2011 opende Máxima een expositie tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Daarbij droeg ze een bijzondere ketting, gemaakt van stenen in verschillende blauwtinten.

Máxima tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven Beeld WireImage

Koningin Máxima wordt vaak gespot met opvallende armbanden, kettingen en oorbellen. En hoewel wij dól zijn op haar betaalbare sieraden, draagt onze koningin ook geregeld duurdere merken. Zoals het collier dat ze droeg tijdens het World Economic Forum in Davos, vertelt royaltyvlogger Josine:

Bron: Getty Images, BrunoPress