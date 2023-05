8x outfits van koningin Máxima op Bevrijdingsdag

We blikken terug op acht mooie outfits.

2013

Een paar dagen na de inhuldiging van koning Willem-Alexander is hij samen met koningin Máxima en prinses Beatrix bij het Bevrijdingsdagconcert. Máxima heeft haar haar opgestoken en draagt een jurk van haar favoriete Belgische modehuis Natan, met bijpassend zilveren vest.

Prinses Beatrix, koningin Máxima en koning Willem-Alexander, 5 mei 2013. Beeld ANP

2014

Máxima recyclet wel vaker kleding maar tijdens het Bevrijdingsdagconcert in 2014 heeft ze een heel bijzonder recycle-moment. Máxima draagt namelijk een smaragdgroene japon uit de kast van haar schoonmoeder, prinses Beatrix. Beatrix droeg de jurk bij een staatsbezoek aan België in 1981. Máxima is een stuk langer dan haar schoonmoeder, maar de jurk staat haar prachtig.

Prinses Beatrix in 1981, koningin Máxima op 5 mei 2014. Beeld ANP

2015

Tijdens het 5 mei-concert in 2015 droeg Máxima een chique, zwarte jurk met veren rondom haar halslijn. Het is wederom een creatie van Natan. En waar ze tot nu toe steeds haar haren had opgestoken draagt ze ze deze keer los. Opzij gestoken met een prachtige vlinderbroche uit de koninklijke kluis. Héél erg mooi.

Koningin Máxima, 5 mei 2015. Beeld ANP

2016

Ook in 2016 kiest Máxima voor een jurk van Natan, dit keer in een gouden kleur. De bovenste laag van de jurk is transparant en daar zijn gouden pailletten aan toegevoegd. Wederom draagt ze haar haar los.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima, 5 mei 2016. Beeld ANP

2017

Koningin Máxima kiest - wederom - voor Natan, maar dit keer niet voor een jurk. Ze draagt een mooie zijden broek met wijde pijpen en een bijpassende top met bloemen.

Koningin Máxima, 5 mei 2017. Beeld ANP

2018

Tijdens het Bevrijdingsdagconcert van 2018 besloot Máxima het eens over een andere boeg te gooien. Dit keer geen Natan, maar een avondjurk van de Nederlandse ontwerper Claes Iversen — ook favoriet bij Máxima. Ze draagt een prachtige japon met pailletten met een brede riem en combineert dit met een clutch van Bottega Veneta.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima, 5 mei 2018. Beeld ANP

2019

Rood staat Máxima prachtig. In deze rode pantalon met zijden top van Natan steelt ze écht de show. Ook heeft ze weer juwelen in haar kapsel: 2 diamanten strikbroches uit haar eigen collectie.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima, 5 mei 2019. Beeld ANP

2022

Vanwege corona was er twee jaar geen Bevrijdingsdagconcert. In 2022 draagt Máxima een Natan japon van gebloemde mikadozijde die bij de manchetten versierd is met geborduurde veren. Ook in deze jurk is ze vaker gespot.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima, 5 mei 2022. Beeld ANP

We zijn benieuwd naar wat ze deze vrijdag draagt, maar één ding is zeker: koningin Máxima komt altijd stijlvol voor de dag.

Bron: BlauwBloed