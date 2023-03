Beige dragen als een koningin? Zo doet Máxima het zónder dat het oubollig wordt

Máxima hult zich met regelmaat van top-tot-teen in beige. Om er niet flets uit te zien, past ze een paar handige modetrucjes toe.

Beige dragen zoals koningin Máxima

Er wordt ongetwijfeld de nodige tijd gestoken in het uitzoeken van passende outfits voor alle evenementen waar de koningin haar gezicht laat zien. Toch maakt ze het enigszins makkelijk voor zichzelf: zo heeft Máxima een paar favoriete kleuren (bordeaux, geel en groen, maar ook aardse tinten zoals beige) en recyclet ze met liefde haar kledingstukken, wat het samenstellen van een nieuwe outfit makkelijker maakt.

Om in te zoomen op haar beige ensembles: hoe krijgt Máxima het voor elkaar om fris en fruitig de modekleur te dragen? Een paar voorbeelden.

23 februari 2023 | Koningin Maxima bezoekt in Den Haag het klantcontactcentrum van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Beeld Brunopress

Draag één tint

Ga je voor een beige look, kies dan kledingstukken uit die qua kleur identiek aan elkaar zijn. Dat is één van de modetips die Máxima toepast als het om haar outfits gaat. Zelfs haar schoenen sluiten naadloos aan. Door een top en broek van één merk te kopen, passen kleuren perfect bij elkaar.

Wil je meer warmte toevoegen aan het beige geheel? Combineer de outfit dan met een camelkleurige jas en bijpassende tas, zoals Máxima hierboven doet.

16 september 2021 | Koningin Maxima bezoekt Vriendendiensten Deventer Winnaar Appeltje van Oranje 2021. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Kies de juiste tint

Vanwege haar Argentijnse roots en haar warme ondertoon staat beige Máxima beeldig. Maakt het jou eerder bleek? Dan is het een kwestie van de juiste tint kiezen. Neem een voorbeeld aan de koningin op deze foto en kies voor beige met een vleugje roze (zie hier meer foto’s). Dat haalt de lichte huid op, maar staat Máxima ook fris. Bij de donkere huid kun je gaan voor warmbeige om de ondertoon van je huid te complementeren.

8 februari 2022 | Werkbezoek van Koningin Maxima aan het hoofdkantoor By-Bar. Beeld Brunopress/POOL/P. van Katwijk

Maak het chic

Bij ‘moeilijke kleuren’, zoals beige, wil je op een paar dingen letten. Koop enkel items van mooie kwaliteit en een goede stof. Dat hoeft niet de hoofdprijs te kosten, maar is wel bepalend of je outfit er netjes of juist goedkoop uitziet.

Máxima geeft haar outfits, die soms ‘gewoon’ van Zara komen, een chique twist door bijvoorbeeld haar mantel om haar schouders te dragen. Het geheel fleurt ze op met accessoires (ook in het haar, zoals op de tweede foto te zien is). Met een tas en schoenen in dezelfde kleurfamilie ziet ze er effortless chic uit.

