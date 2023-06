Bij déze budgetwinkel koopt koningin Máxima haar sokken en T-shirts

Tijdens een werkbezoek aan de Zeeman-vestiging in De Baronie in Alphen aan den Rijn verklapte ze dat ze regelmatig bij deze winkel in Wassenaar komt.

Duurzaamheid

Zeeman is de laatste veel bezig met duurzaamheid en vanwege de circulaire kledingindustrie, brachtt Máxima vrijdag een bezoekje aan één van de winkels. Terwijl ze door de winkel snuffelde, onthulde de koningin dat ze regelmatig koopjes afspeurt. “Ik kom vaak in de Zeeman in Wassenaar”, vertelde ze.

Máxima bij de Zeeman

Je zou het misschien niet verwachten, maar ze koopt erg veel bij de budgetwinkel. “Ik kom er heel veel zelfs. Sokken, theedoeken, af en toe T-shirts. Als de kinderen bijvoorbeeld een rood shirt nodig hadden voor een feestje of voor iets op school.”

Tweedehandskleding

Tijdens het bezoek heeft de koningin het in de winkel onder meer over het project ‘RESALE’ gehad, waarbij Zeeman op innovatieve manier samenwerkt met ketenpartners en een sociale onderneming om tweedehandskleding in te zamelen en te verkopen.

Dure outfit

Zelf recyclet Máxima ook regelmatig haar outfits. Maar dit keer ging ze, ondanks het bezoek aan deze budgetwinkel, toch voor een dure outfit. De geelgroene jurk is van modehuis Natan en heeft heupplooien aan de linkerkant, waardoor de zoom van de rok asymmetrisch is. De top heeft pofmouwtjes en een aangerimpelde hals.

Koningin Máxima bij de Zeeman op bezoek. Beeld BrunoPress

Koningin Máxima bij Zeeman Beeld BrunoPress

