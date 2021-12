De mooiste glitterjurken van koningin Máxima

Koningin Maxima, als erevoorzitter van Meer Muziek in de Klas, tijdens het Kerst Muziekgala 2019 in de IJsselhallen in Zwolle. Queen Maxima, as honorary chairman of More Music in the Classroom, during the Christmas Music Gala 2019 in the IJsselhallen in Zwolle.Op de foto / On the photo: Queen Maxima / Koningin Maxima Beeld Brunopress/Patrick van Emst