De schoonheid van simpliciteit: Máxima opent hernieuwde Van Gogh-museum in déze lievelingsjurk

Máxima opent dinsdagmiddag 16 mei het hernieuwde Van Gogh-museum in Nuenen, waar Vincent van Gogh woonde tussen 1883 en 1885. Hij schilderde er ongeveer een kwart van zijn oeuvre, waaronder zijn internationaal beroemde meesterwerk De aardappeleters. Een schilderij met sobere kleuren, die - wellicht niet geheel toevallig - terugkomen in Máxima’s outfit.

Lievelingsjurk

Het lijkt erop dat Máxima voor de gelegenheid haar lievelingsjurk uit de kast trok. Ze droeg een lichtblauwe japon met volants van ontwerper Claes Iversen. Een bruine galonband brengt bruine accenten aan bij de manchetten, halslijn en taille. Een bruine hoed en hakken in dezelfde aardetinten maken de look compleet.

Eerder droeg Máxima de jurk tijdens het officieel bezoek van het koningspaar van Jordanië aan de Tweede Kamer in 2018. Hieronder zie je hoe ze deze toen combineerde.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Máxima met koningin Rania van Jordanië in 2018. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Van Gogh museum

In het Van Gogh museum staan het leven en werk van Van Gogh in Nuenen centraal. Naast een vaste tentoonstelling is er ruimte voor wisseltentoonstellingen. Nieuw in het museum is Vincents Lichtlab, gericht op jonge bezoekers. Zij kunnen er met behulp van technologie, kunst en creativiteit zelf de effecten van kleur en licht ontdekken. Het Lichtlab werd ontwikkeld in samenwerking met ASML.

Máxima droeg een lichtblauwe japon met volants van ontwerper Claes Iversen tijdens de heropening van het museum. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Een bruine hoed en hakken in dezelfde aardetinten maken de look compleet. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Amalia, Alexia en Ariane hebben allemaal iets weg van hun moeder, maar slechts één van hen lijkt volgens koningin Máxima het meest op haar lijken. In onderstaande video zie je om welke prinses het gaat.

Bron: Koninklijkhuis.nl, ED.nl, BrunoPress, Modekoningin Máxima