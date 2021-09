Dé trendkleur van nu is Kermit-groen en koningin Máxima is al jaren fan

Je hoeft alleen maar even af te kijken bij onze koningin Máxima. Zij is al jaren fan van deze kleur.

Kermit-groen

Kermit-groen is hip, hot en happening. Stylist Magazine maakte vorige maand zelfs een cover met de kikker als onverwacht stijlicoon. Ook alle grote modehuizen omarmen de knalkleur.

Koningin Máxima

Nu denk je bij Kermit de kikker misschien niet meteen aan stijl en klasse, maar als er iemand is bij wie we daar wél aan denken, dan is het onze koningin Máxima. Zij is dan ook het koninklijke bewijs dat je deze felle kleur groen heel stijlvol en vrouwelijk kunt dragen.

De koningin loves Kermit

Zo is de koningin de afgelopen jaren niet bang geweest om volledig in Kermit-groen de deur uit te gaan. Van volle looks in het groen tot een subtielere stijl waarbij alleen haar accessoires knalgroen zijn: de koningin is gek op de kleur.

Alexia in het groen

En die liefde blijkt aanstekelijk te werken, want ook haar dochter Alexia draagt graag groen. Zo droeg de prinses in juli tijdens het jaarlijkse fotomoment een groene jeans die niet bepaald onbesproken bleef.

Bekijk hier een aantal groene looks van onze koningin:

Bron: Nouveau.