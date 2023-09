De warme band tussen koningin Máxima en Queen Elizabeth

Dat koningin Máxima bepaald geen ijskoningin is, weten we in Nederland allang. Maar ze wist zelfs de stoïcijnse koningin Elizabeth te ontdooien met haar Argentijnse warmte.

Claudia Witteveen Patrick van Katwijk/Getty Images

Haar gevoel voor humor was legendarisch, maar eerlijk is eerlijk: koningin Elizabeth kon als de beste nukkig doen. Of op z’n minst unimpressed zijn. Al helemaal als iets of iemand haar niet aanstond. Gelukkig voor ons koningshuis was dat met koningin Máxima nooit een probleem. De warmte straalde er aan alle kanten vanaf tussen Her Majesty en Hare Majesteit.

Koningin Elizabeth en koningin Máxima bij de welkomstceremonie, de Horse Guards Parade, tijdens het officiële bezoek in 2018. Beeld Getty Images

2013: koningin Elizabeth ontmoet Máxima

De band tussen de Windsors en de Oranjes is al jaren hecht. Elizabeth onderhield een warme belvriendschap met prinses Beatrix, zo onthulde een royal fotograaf ooit. Maar het is altijd even afwachten wat er gebeurt, als er een nieuwe koninklijke schoondochter slash koningin in beeld komt.

Het oogde dan ook onwennig toen Elizabeth en Máxima in juli 2013 voor het eerst officieel aan elkaar werden voorgesteld. Máxima was nog maar net koningin, en dat is ook precies waarom zij en kersverse koning Willem-Alexander naar Windsor Castle afreisden. Een kennismakingsbezoekje dat kennelijk prima beviel.

De eerste kennismaking tussen de Queen en koningin Máxima op 10 juli 2013 in Windsor Castle. Beeld Steve Parsons/WPA Pool/Getty Images

Máxima en Elizabeth in neon

In de jaren erna kwamen de twee koninginnen elkaar regelmatig tegen. In 2014 waren ze allebei aanwezig bij de herdenking van D-Day in Normandië en mocht Elizabeth concluderen dat de mooie Argentijnse haar voorliefde voor neonkleurtjes deelde. (Net als koningin Margrethe van Denemarken, die in het knalblauw verscheen.)

Achter Queen Elizabeth zit koningin Máxima naast de Britse First Lady Samantha Cameron en koningin Margrethe van Denemarken tijdens de herdenking van D-Day in in Ouistreham in 2014. Beeld Max Mumby/Indigo/Getty Images

In 2015 werden de Oranjes vanwege zeventig jaar bevrijding in Nederland uitgenodigd om deel te nemen aan Remembrance Day in Londen en poseerden koningin Elizabeth en prins Philip zeer gewillig met ons frisse koningspaar.

Het staatsbezoek in 2018

En dan was er de reeks geweldige fotomomenten in 2018, toen Willem-Alexander en Máxima op officieel staatsbezoek gingen. De affectie tussen de twee vrouwen was duidelijk zichtbaar.

Alle royals in vol ornaat tijdens het staatsbanket ter ere van het bezoek van Willem-Alexander en Máxima aan de Windsors in 2018. Beeld Patrick van Katwijk/Getty Images

Enorm lengteverschil

Dat bleek bijvoorbeeld tijdens allerlei Buckingham Palace-ontmoetingen. Het was niet eens het enorme lengteverschil – Elizabeth was 1.60 meter, Máxima is bijna 1.80 meter en draagt graag torenhoge hakken – waar het meest over gesproken werd. Nee, het waren de warme blikken die de twee vrouwen uitwisselden.

Diep door de knieën moet koningin Máxima om de Queen een kus te geven tijdens de welkomstceremonie van het staatsbezoek in 2018. Beeld ANP / ANP

O, en natuurlijk was er een staatsbanket, waar Máxima niets minder dan dé Stuart-diamant voor uit de koninklijke kluis trok. Maar stralen deed ze die avond wel.

Een onderonsje op Ascot in 2019

Het jaar 2019 telde nog twee bijzondere momenten tussen de Oranjes en koningin Elizabeth. Willem-Alexander trad dat jaar toe de Orde van de Kousenband. Daar werd Máxima gezellig aan de zijde van nu koningin-gemalin Camilla gespot.

Dat jaar werden de paardenraces op Ascot ook nog aangedaan, en mochten de Oranjes mee in Elizabeths koets. Een onderonsje met de Queen in een minder serieuze setting zat er ook gewoon in.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima poseren met de Queen na zijn toetreding tot de Orde van de Kousenband in 2019. Beeld Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images

Afscheid van koningin Elizabeth

De laatste keer dat de twee vrouwen elkaar troffen, was op de dankdienst voor prins Philip in maart 2022. Of de twee elkaar toen hebben gesproken, is de vraag. Willem-Alexander, Máxima en prinses Beatrix waren er uiteraard bij om Elizabeth en haar familie een hart onder de riem steken.

Net zoals ze er, met z’n drieën, tijdens de uitvaart ook waren. Om Queen Elizabeth een allerlaatste eer te bewijzen in Westminster Abbey. Dat ze zo snel weer in de kerkbanken plaats zouden nemen, had natuurlijk niemand verwacht.

“Met diep respect en grote affectie gedenken wij koningin Elizabeth II”, liet onze koninklijke familie na haar dood weten. “Standvastig en wijs stelde zij haar lange leven in dienst van het Britse volk. Wij voelen ons sterk verbonden met het Verenigd Koninkrijk en met de koninklijke familie en delen in hun verdriet. Intens dankbaar zijn wij voor de hechte vriendschap waaraan koningin Elizabeth zo’n onvergetelijke bijdrage heeft geleverd.”