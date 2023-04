Deze 9 beautyhacks gebruiken royals om altijd goed voor de dag te komen

1. Houd je gezicht strak met gezichtsyoga

Hertogin Meghan zweert erbij. En ook de gua sha-hype bewijst dat gezichtsyoga écht het proberen waard is. Meghan vertelde ooit in een interview: “Ik doe gezichtsoefeningen. Ik zweer dat ze werken, hoe gek je je misschien ook voelt, op de dagen dat ik ze doe, zijn mijn jukbeenderen en kaaklijn veel strakker.”

Kate Middleton oogschaduw Beeld UK Press via Getty Images

2. Natuurlijke ooglook met drie neutrale tinten oogschaduw

De ideale natuurlijke ooglook? Die creëer je volgens hertogin Kate met drie neutrale kleuren oogschaduw. Ze droeg hem zelfs op haar trouwdag. Haar go-to kleuren? Een ivoorkleur, Bobbi Brown’s Rockstar op het onderste ooglid en Slate van Bobbi Brown in haar arcadeboog.

3. Houd het klassiek met nude nagellak

Met een nudekleur op je nagels zit je altijd goed. Koningin Elizabeth stond erom bekend en droeg áltijd de kleur Ballet Slippers van Essie. Hertogin Kate combineert twee kleuren en draagt Bourjois laque ultra shine in Rose lounge en Essie Allure. Al heeft Kate daar ook nog weleens lak aan…

Diana eyeliner Beeld Tim Graham Photo Library via Get

4. Blend je eyeliner voor een zachte look

Lady Diana droeg altijd eyeliner. Soms een gedurfde blauwe kleur, maar ze hield het ook vaak zachter met een beige of bruine tint. Het geheim achter haar zachte eyelinerlook? Ze blendde haar oogpotlood met een wattenstaafje.

5. Een peachy glow op je gezicht

Een kleurtje in je gezicht zorgt ervoor dat je straalt. De populaire blush Orgasm van NARS is niet alleen populair onder visagisten, maar ook onder royals. Het is namelijk de grote favoriet van koningin Máxima en hertogin Meghan.

Máxima is al jaren trouwe fan van de blush en Meghan vertelde ook in een interview dat dit een onmisbaar product in haar toilettas is en beschreef de blush als “de perfecte roze blos die je gezicht opfleurt.”

Kate Middleton haarnetje Beeld Getty Images

6. De perfecte knot? Gebruik een haarnetje

Kate staat bekend om haar on point opgestoken kapsels. Er zit geen haartje verkeerd. Dat doet ze met een haarnetje. Dat klinkt misschien een beetje ouderwets, maar dat valt reuze mee. Het zorgt juist voor een perfecte updo. Zorg dat de kleur van je haarnetje matcht met je eigen haarkleur, doe het er voorzichtig omheen en zet het goed vast. Dan zit je haar de hele dag én avond perfect.

7. Krul je wimpers

Nóg zo’n fijne tip van Meghan: de Shu Uemura-wimperkruller. Sterker nog: in een interview met Birchbox vertelt ze dat dit hét product is waar ze echt niet zonder kan. “Zelfs als je helemaal geen make-up op hebt, lijk je een stuk wakkerder.” En daar heeft ze helemaal gelijk in. Een mooie krul in je wimpers maakt al zo’n verschil.

8. Een lichte foundation

Gebruik alleen foundation op de plekken waar je het nodig hebt en kies voor een lichte dekking. Net zoals koningin Máxima en hertogin Meghan. Zij hebben allebei sproeten en die schemeren er nog goed doorheen. Met een lichte foundation zorg je voor een mooie vlekkeloze huid zonder dat-ie cakey wordt.

Koningin Máxima nude lippenstift Beeld Getty Images

9. Een nude lippenstift met voedende elementen

De favoriete lippenstift van Máxima? De Bobbi Brown Extra Lip Tint Bare Pink. Een lippenstift met een roze, subtiele glans én voedende elementen. Er zit onder andere olijf- en avocado-olie in. Zo hoef je niet bang te zijn dat je lippen uitdrogen en kom je altijd sprankelend voor de dag.

