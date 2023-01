Deze Argentijnse schone speelt Máxima in de nieuwe, peperdure Videoland-serie

Hoe de Videoland Original-serie gaat heten is nog geheim, maar één ding is zeker: kosten noch moeite worden gespaard bij het maken ervan. De serie krijgt een internationale cast, wordt geschoten in Argentinië, Spanje, New York en Nederland en is één van de duurste producties ooit gemaakt in ons land, liet Videoland weten.

Jetsetleven

De serie is gebaseerd op de bestseller Moederland: de jonge jaren van Máxima Zorreguieta van Marcia Luyten en gaat onder andere over Máxima’s jonge jaren in Argentinië, haar jetsetleven in Manhattan en het einde van haar vrije leven als ‘gewone burger’.

Argentijnse schone

Inmiddels weten we wie de glansrol van jonge Máxima op zich gaat nemen. Eind 2022 startte een internationale zoektocht en niet geheel onverwachts gaat de eer naar een Argentijnse actrice: de 26-jarige Delfina Chaves. In haar thuisland is zij vooral bekend als telenova-ster, dus de nodige drama en intrige zijn de soapactrice niet vreemd. De rest van de cast is nog niet bekend.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Delfina Chaves (@delfichaves) op 19 Jan 2023 om 1:47 PST

Eerste keer

Het is de eerste keer dat er een dramaserie wordt gemaakt over het leven van onze koningin. Eerder konden we Máxima zien in de docuserie Profession: queen!, waarin we haar een jaar lang volgden tijdens haar werkzaamheden in binnen- en buitenland.

Voor de nieuwe dramaserie geldt dat het afwachten is wat wel en niet écht gebeurd is. Máxima werkte namelijk niet mee aan Moederland: de jonge jaren van Máxima Zorreguieta en dat boek is dan ook ‘slechts een biografische schets’ van haar leven. De serie zal eind 2023 te zien zijn op Videoland.

Bron: Caras