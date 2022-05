Máxima bracht woensdag als erevoorzitter van de stichting MIND Us een werkbezoek aan de Hogeschool in Leiden. Dat bezoek stond in het teken van de mentale gezondheid van studenten in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs.

De koningin koos voor dit bezoek voor een bekende witte jurk. Of nou ja, je moet wel heel erg op de details letten als je deze witte jurk nog herkent van de Koningsspelen een aantal weken geleden. Toen was de jurk door het lange gilet wat minder goed zichtbaar.

Beeld Brunopress

De witte zomerjurk van Máxima

Woensdag droeg de koningin deze jurk van Massimo Dutti zonder een gilet, maar met een bruine riem. Ook deze riem kun je al eerder gezien hebben. Het thema van de dag was recyclen, want Amalia droeg deze riem ook al tijdens de zomerfotosessie in 2020. Ze maakte het af met haar bekende Gianvito Rossi pumps.

Máxima's riem van vandaag werd eerder gedragen door Amalia. Hier lees je meer over haar look: https://t.co/hhnEYv8QFF pic.twitter.com/1t8p6El2M3 — Josine Droogendijk (@josineevers) 18 mei 2022

Net als Máxima

De klassieke witte jurk van het Spaanse merk is momenteel nog verkrijgbaar. Wil jij ’m ook aan jouw zomercollectie toevoegen? Hier shop je ’m voor € 99,95. Dat is toch best een fijn prijsje voor zo'n koninklijk item?

Jurk Beeld Massimo Dutti

Bron: Modekoninginmaxima.nl