Deze honderd jaar oude geur is Máxima's favoriet

Is onze koningin het bloemige, fruitige of kruidige type als het om haar favoriete parfum gaat? Daarover konden we voorheen alleen maar speculeren, maar royaltydeskundige Josine Droogendijk verklapte aan LibelleTV hoe het zit. In Máxima's boudoir staat een klassieke geur die al sinds 1921 op de markt is.

Vrij pittig

Het gaat om Shalimar van het Franse parfumhuis Guerlain. “Maxima komt graag bij parfumerieën en aan de hand daarvan is duidelijk geworden dat ze heel graag Shalimar van Guerlain gebruikt,” zegt Josine. “Een vrij pittige en oriëntaalse geur, die bedoeld is als een ode aan de liefde.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Guerlain (@guerlain) op 27 Dec 2022 om 9:47 PST

Koninklijke geur

Shalimar is een kruidige mix van onder andere bergamot, jasmijn, musk, leer en vanille. Maker Jacques Guerlain liet zich voor dit koninklijke geurtje inspireren door de Indiase keizerin Mumtaz Mahal en haar geliefde Tuinen van Shalimar. Toen Mumtaz overleed, liet de keizer de Taj Mahal voor haar bouwen. De vormen van het flesje lijken op die van de waterbassins in Oosterse tuinen.

Nog altijd een succes

De honderd jaar oude geur is nog steeds een bestseller. In 2018 zouden er namelijk nog 108 flesjes per uur van worden verkocht over de hele wereld. Niet alleen Máxima is fan, ook sterren als Brigitte Bardot en Bianca Jagger waren dol op de geur. Jij kunt ook in dat rijtje thuishoren: het parfum is namelijk gewoon te koop bij de parfumerie.

Bron: LibelleTV, Fragrantica.com

Als je eenmaal jouw perfecte geur hebt gevonden, wil je er natuurlijk zo lang mogelijk van genieten. Zó doe je dat: