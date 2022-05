Koningin Máxima opende woensdag Het Jeroen Pit Huis in Amsterdam. Dit is een nieuwe plek waar gezinnen met ernstige zieke kinderen terecht kunnen na een ziekenhuisopname, om de overgang naar huis makkelijker en veiliger te maken. In het huis kunnen deze gezinnen tot rust komen en leren ouders hoe ze thuis hun kind kunnen verzorgen.

Koningin Máxima in een roze jurk van Natan Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Voor deze gelegenheid droeg Máxima volgens Modekoninginmaxima een nieuwe roze top en rok van, uiteraard, Natan. Ze droeg daar ook een tas bij van Natan, een haarband met zijden bloemen en pumps van Gianvito Rossi. De oorbellen die de koningin droeg kreeg ze van Willem-Alexander, al voordat de twee trouwden.

Roze jurk voor bruiloft

Binnenkort een bruiloft of een feestje? Steel de stijl van onze koningin en ga voor een roze jurk met lichte accessoires. Dat past bij (bijna) elke dresscode en is heel geschikt voor een zomers feestje. Wij hebben een aantal leuke roze jurken gevonden in de webshops:

Chiffon jurk met drawstrings - €29,99 H&M

H&M jurk Beeld H&M

Maxi-jurk van chiffon - €59,99 H&M

H&M jurk Beeld H&M

A-lijn-jurk - €29,99 C&A

C&A jurk Beeld C&A

Bron: Modekoninginmaxima.nl