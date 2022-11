Deze stijlvolle cape is favoriet bij koningin Máxima

Verschijnt koningin Máxima twee keer in dezelfde outfit, dan zit daar meestal behoorlijk wat tijd tussen. Zo draagt ze jurken van Prinsjesdag regelmatig opnieuw, maar dan een paar jaar later. Dat ze nu twee dagen achter elkaar in hetzelfde item verschijnt, is dan ook verrassend.

Máxima’s favo cape

Bij de jaarlijkse uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs verscheen de koningin voor het eerst in de zwarte cape met enkellengte, een elegant item. Koningin Máxima combineerde het exemplaar met een grijze jurk met knielengte en een broche van haar favoriete modehuis Natan.

Maxima bij de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Eén dag later haalde ze de cape weer van de kapstok af, ditmaal om een bezoekje aan de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid te brengen. Voor die gelegenheid droeg ze de jas wederom over een jurk, maar dankzij de opvallende print en diverse accessoires wist ze er een compleet andere outfit van te maken. Ze droeg ‘m deze keer over een jurk van het Italiaanse Giambattista Valli heen.

Máxima bij de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin van recyclen

Voor de gemiddelde mens is het heel normaal om kledingstukken vaker te dragen (en dat is maar goed ook), maar wanneer royals het doen verschijnt het plotsklaps in de kranten. Máxima lijkt met haar herhalende kledingkeuze een subtiele boodschap over duurzaamheid te brengen en laat zien dat óók royals gewoon een wasmachine - of stomerij waarschijnlijk, in haar geval - in huis hebben. Veel media noemen haar daardoor ook wel de koningin van recyclen, een naam die ze van ons nog wat vaker eer aan mag doen.

Bron: Jan Magazine